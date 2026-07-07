Anthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқарди

·0·Техно
Anthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқарди

Сунъий интеллект оламининг етакчи вакилларидан бири бўлган Anthropic компанияси ўзининг Claude Коворк агентини кенгайтиришга қарор қилди. Шу йилнинг январ ойида фақат десктоп иловаси сифатида тақдим этилган ушбу восита эндиликда веб-браузерлар ва мобил қурилмалар орқали ҳам фойдаланиш учун очиқ. Бу қадам нафақат технологик янгиланиш, балки сунъий интеллектнинг кундалик иш жараёнларига янада чуқурроқ кириб боришини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Claude Коворк — бу шунчаки оддий чат-бот эмас, балки мураккаб вазифаларни автоном тарзда бажара оладиган рақамли ҳамкордир. Янги янгиланишдан сўнг Max тариф режаси обуначилари ўз иш столи компьютерида бошлаган вазифаларини йўлда, смартфон орқали кузатишлари ёки якунлашлари мумкин бўлади. Энг муҳими, фойдаланувчининг ноутбуки ёпиқ бўлса ҳам, тизим фонда ишлашни давом эттиради.

Иш жараёнини бошқаришда янги босқич

Anthropic ушбу кенгайиш орқали Claude Коворкни фақат дастурчилар учун мўлжалланган восита эмас, балки маъмурий ва креатив соҳа вакиллари учун тўлақонли ёрдамчига айлантиришни кўзламоқда. Тизим фонда ишлайди, турли қурилмалар ўртасида синхронлашади ва фақат ўта зарур вазиятларда, яни инсон аралашуви талаб қилинган жойдагина фойдаланувчидан қарор қабул қилишни сўрайди. Бу эса офис ишларини автоматлаштириш пойгасида янги босқични бошлаб берди.

ixbt.com маълумотига кўра, сунъий интеллект лабораториялари ўртасидаги рақобат энди кимнинг чат-боти ақллироқ эканлигида эмас, балки кимнинг маҳсулоти реал иш муҳитига яхшироқ мослашганида намоён бўлмоқда. Масалан, OpenAI ўзининг Кодех воситасини дастурлаш доирасидан чиқариб, ҳисоботлар, маълумотлар таҳлили ва тақдимотлар яратиш учун мослаштираётган бир пайтда, Anthropic ҳам ўз позициясини мустаҳкамламоқда.

Компания тақдим этган мисолларга кўра, Claude Коворк фойдаланувчи дам олаётган вақтда электрон почта ёзишмаларини таҳлил қилиши, учрашувлар учун брифинглар тайёрлаши ва ҳатто жавоб хатларини қоралама ҳолига келтириб қўйиши мумкин. Фойдаланувчи эса эрталаб қаҳва устида тайёр натижани кўздан кечириб, биргина тугма билан тасдиқлаши кифоя қилади.

Платформалараро интеграция ва қулайлик

Десктоп иловаси ҳамон "чуқур иш" (деэп ворк) учун асосий маскан бўлиб қолади, чунки у локал файллар ва браузер билан тўғридан-тўғри ишлаш имкониятига эга. Бироқ, веб ва мобил версияларнинг пайдо бўлиши иловани ўрнатиш имконига эга бўлмаган фойдаланувчилар учун ҳам эшикларни очди. Anthropic чат ва Коворк функцияларини ягона интерфейсга бирлаштириб, лойиҳалар ва артефактларни барча қурилмаларда умумий ҳолатга келтирди.

Шунингдек, компания яқинда Slack платформаси учун ҳам Claude Таг функциясини ишга туширган эди. Бу эса Anthropic'нинг ўз сунъий интеллектини фойдаланувчи қаерда бўлишидан қатъи назар (ишда, йўлда ёки мулоқотда), доимий ҳамроҳга айлантириш стратегиясининг бир қисмидир. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу восита масофавий иш ва халқаро лойиҳаларни бошқаришда самарадорликни ошириш учун янги имкониятлар яратиши кутилмоқда.

AnthropicClaudeСунъий ИнтеллектТехнологияIT-Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилдиКинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилдиБугун, 20:55Венчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаВенчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаБугун, 20:20Х платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиХ платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиБугун, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманVivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманБугун, 20:20Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиБугун, 19:58Сунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиСунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиБугун, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги