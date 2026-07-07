Anthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқарди
Сунъий интеллект оламининг етакчи вакилларидан бири бўлган Anthropic компанияси ўзининг Claude Коворк агентини кенгайтиришга қарор қилди. Шу йилнинг январ ойида фақат десктоп иловаси сифатида тақдим этилган ушбу восита эндиликда веб-браузерлар ва мобил қурилмалар орқали ҳам фойдаланиш учун очиқ. Бу қадам нафақат технологик янгиланиш, балки сунъий интеллектнинг кундалик иш жараёнларига янада чуқурроқ кириб боришини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Claude Коворк — бу шунчаки оддий чат-бот эмас, балки мураккаб вазифаларни автоном тарзда бажара оладиган рақамли ҳамкордир. Янги янгиланишдан сўнг Max тариф режаси обуначилари ўз иш столи компьютерида бошлаган вазифаларини йўлда, смартфон орқали кузатишлари ёки якунлашлари мумкин бўлади. Энг муҳими, фойдаланувчининг ноутбуки ёпиқ бўлса ҳам, тизим фонда ишлашни давом эттиради.
Иш жараёнини бошқаришда янги босқичAnthropic ушбу кенгайиш орқали Claude Коворкни фақат дастурчилар учун мўлжалланган восита эмас, балки маъмурий ва креатив соҳа вакиллари учун тўлақонли ёрдамчига айлантиришни кўзламоқда. Тизим фонда ишлайди, турли қурилмалар ўртасида синхронлашади ва фақат ўта зарур вазиятларда, яни инсон аралашуви талаб қилинган жойдагина фойдаланувчидан қарор қабул қилишни сўрайди. Бу эса офис ишларини автоматлаштириш пойгасида янги босқични бошлаб берди.
ixbt.com маълумотига кўра, сунъий интеллект лабораториялари ўртасидаги рақобат энди кимнинг чат-боти ақллироқ эканлигида эмас, балки кимнинг маҳсулоти реал иш муҳитига яхшироқ мослашганида намоён бўлмоқда. Масалан, OpenAI ўзининг Кодех воситасини дастурлаш доирасидан чиқариб, ҳисоботлар, маълумотлар таҳлили ва тақдимотлар яратиш учун мослаштираётган бир пайтда, Anthropic ҳам ўз позициясини мустаҳкамламоқда.
Компания тақдим этган мисолларга кўра, Claude Коворк фойдаланувчи дам олаётган вақтда электрон почта ёзишмаларини таҳлил қилиши, учрашувлар учун брифинглар тайёрлаши ва ҳатто жавоб хатларини қоралама ҳолига келтириб қўйиши мумкин. Фойдаланувчи эса эрталаб қаҳва устида тайёр натижани кўздан кечириб, биргина тугма билан тасдиқлаши кифоя қилади.
Платформалараро интеграция ва қулайликДесктоп иловаси ҳамон "чуқур иш" (деэп ворк) учун асосий маскан бўлиб қолади, чунки у локал файллар ва браузер билан тўғридан-тўғри ишлаш имкониятига эга. Бироқ, веб ва мобил версияларнинг пайдо бўлиши иловани ўрнатиш имконига эга бўлмаган фойдаланувчилар учун ҳам эшикларни очди. Anthropic чат ва Коворк функцияларини ягона интерфейсга бирлаштириб, лойиҳалар ва артефактларни барча қурилмаларда умумий ҳолатга келтирди.
Шунингдек, компания яқинда Slack платформаси учун ҳам Claude Таг функциясини ишга туширган эди. Бу эса Anthropic'нинг ўз сунъий интеллектини фойдаланувчи қаерда бўлишидан қатъи назар (ишда, йўлда ёки мулоқотда), доимий ҳамроҳга айлантириш стратегиясининг бир қисмидир. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу восита масофавий иш ва халқаро лойиҳаларни бошқаришда самарадорликни ошириш учун янги имкониятлар яратиши кутилмоқда.
…