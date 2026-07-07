Австралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чизди

·0·Дунё
Австралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чизди

Австралиянинг Мельбурн шаҳрида ноодатий воқеа содир бўлди. Граффити рассоми 140 метр баландликдаги Bolte Bridge кўпригининг минорасига чиқиб, унга улкан мультфильм қуши тасвирини чизгани учун полиция томонидан қўлга олинди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Маълум қилинишича, шаҳар марказига яқин жойлашган кўприкдан Instagram'да тарқатилган видеоларда эркак миноранинг энг юқори қисмида оёқларини осилтирган ҳолда ўтиргани акс этган. Кейинги постларида у Австралияда солиқларни камайтиришни талаб қилган ҳамда пастга тушиши учун унга дрон орқали ерёнғоқ ёғли сэндвич (peanut butter sandwich) етказиб беришни сўраган.

Унинг ушбу талаблари полиция билан музокараларга сабаб бўлган. Натижада кўприкнинг бир ҳаракатланиш йўлаги вақтинча ёпилиб, ишга кетаётган ҳайдовчилар ҳаракатида жиддий тирбандлик юзага келган.

Виктория полицияси сержанти вазифасини бажарувчи Пол Хоганнинг маълум қилишича, 22 ёшли эркак минорадан пастга тушгач, дарҳол ҳибсга олинган.

Baland beton binoning tepasida odam arqon bilan osilib turibdi va devorga graffiti chizmoqda.

«Эркак ташқи деворга аэрозол бўёқ билан тасвир чизган. Ҳодиса давомида у полициянинг пастга тушиш ҳақидаги қонуний талабларига бўйсунмаган», деди у.

Полиция баёнотига кўра, воқеа жойига патруль ходимлари, автомобиль йўллари полицияси, махсус тезкор жавоб гуруҳи, Қидирув-қутқарув хизмати ҳамда Сув полицияси каби бир қатор куч ва воситалар жалб қилинган.

Кўприкда чизилган граффити Мельбурнда сўнгги йилларда ўнлаб биноларда пайдо бўлган машҳур Pam the Bird қуши тасвирига жуда ўхшаш экани айтилмоқда. Бу рамз ҳатто шаҳарнинг тарихий Flinders Street темир йўл вокзали деворларида ҳам пайдо бўлган.

Полиция эркакнинг охир-оқибат нима сабабдан пастга тушганига аниқлик киритмаган. Бироқ Instagram саҳифасида «Дронни сэндвичсиз учириб келишга қандай журъат қилишди», деган ҳазиломуз изоҳ ҳам қолдирилган. Бу эса воқеага ижтимоий тармоқларда янада катта қизиқиш уйғотди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди Бугун, 21:07Ажрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиАжрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиБугун, 17:59Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиФранцияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиБугун, 16:40Макрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиБугун, 16:29Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Бугун, 16:14Йўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиЙўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиБугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди