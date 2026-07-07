Австралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чизди
Австралиянинг Мельбурн шаҳрида ноодатий воқеа содир бўлди. Граффити рассоми 140 метр баландликдаги Bolte Bridge кўпригининг минорасига чиқиб, унга улкан мультфильм қуши тасвирини чизгани учун полиция томонидан қўлга олинди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Маълум қилинишича, шаҳар марказига яқин жойлашган кўприкдан Instagram'да тарқатилган видеоларда эркак миноранинг энг юқори қисмида оёқларини осилтирган ҳолда ўтиргани акс этган. Кейинги постларида у Австралияда солиқларни камайтиришни талаб қилган ҳамда пастга тушиши учун унга дрон орқали ерёнғоқ ёғли сэндвич (peanut butter sandwich) етказиб беришни сўраган.
Унинг ушбу талаблари полиция билан музокараларга сабаб бўлган. Натижада кўприкнинг бир ҳаракатланиш йўлаги вақтинча ёпилиб, ишга кетаётган ҳайдовчилар ҳаракатида жиддий тирбандлик юзага келган.
Виктория полицияси сержанти вазифасини бажарувчи Пол Хоганнинг маълум қилишича, 22 ёшли эркак минорадан пастга тушгач, дарҳол ҳибсга олинган.
«Эркак ташқи деворга аэрозол бўёқ билан тасвир чизган. Ҳодиса давомида у полициянинг пастга тушиш ҳақидаги қонуний талабларига бўйсунмаган», деди у.
Полиция баёнотига кўра, воқеа жойига патруль ходимлари, автомобиль йўллари полицияси, махсус тезкор жавоб гуруҳи, Қидирув-қутқарув хизмати ҳамда Сув полицияси каби бир қатор куч ва воситалар жалб қилинган.
Кўприкда чизилган граффити Мельбурнда сўнгги йилларда ўнлаб биноларда пайдо бўлган машҳур Pam the Bird қуши тасвирига жуда ўхшаш экани айтилмоқда. Бу рамз ҳатто шаҳарнинг тарихий Flinders Street темир йўл вокзали деворларида ҳам пайдо бўлган.
Полиция эркакнинг охир-оқибат нима сабабдан пастга тушганига аниқлик киритмаган. Бироқ Instagram саҳифасида «Дронни сэндвичсиз учириб келишга қандай журъат қилишди», деган ҳазиломуз изоҳ ҳам қолдирилган. Бу эса воқеага ижтимоий тармоқларда янада катта қизиқиш уйғотди.
…