Гарет Баррй Килиан Мбаппени Англия Премер-лигасида ўзини синаб кўришга чақирди
Футбол оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири Килиан Мбаппе фаолияти давомида Англия Премер-лигасида тўп суриши кераклиги ҳақидаги фикрлар тобора кўпаймоқда. Хусусан, Манчестер Сити клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Гарет Баррй франциялик ҳужумчини Лионель Месси йўл қўйган "хато"ни такрорламасликка ва дунёнинг энг кучли чемпионатида ўзини кўрсатишга чорлади. Унинг фикрича, Мбаппенинг Манчестер Сити либосида майдонга тушиши нафақат клуб, балки бутун лига учун тарихий воқеа бўлар эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарет Баррй Лйлло Касино нашрига берган интервюсида дунё даражасидаги футболчиларнинг Англияда ўйнамаслиги футбол ихлосмандлари учун катта йўқотиш эканини таъкидлади. У Лионель Месси мисолини келтирар экан, аргентиналик афсонанинг фаолияти давомида Британия майдонларида мунтазам ўйнамагани афсусланарли ҳолат эканини билдирди. Мбаппенинг ёш ва кучга тўлган даврида бундай имкониятни қўлдан бой бермаслиги лозимлиги қайд этилди.
Премер-лига — элит истеъдодлар учун ҳақиқий синов"Мбаппе каби жаҳон даражасидаги ўйинчиларнинг Премер-лигада вақт ўтказмаслиги жуда ачинарли. Биз Мессини бу ерда кўришни жуда хоҳлаган эдик, аммо бу энди амалга ошмайди. Мбаппенинг фаолияти дунёдаги энг қийин лигада ўзини синаб кўрмасдан ўтиб кетишини истамаймиз", — дея қўшимча қилди Баррй. Унинг фикрича, айнан Англия чемпионати футболчининг ҳақиқий салоҳиятини очиб берувчи энг асосий мезон ҳисобланади.
Ҳозирда Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида муваффақиятли иштирок этмоқда. Унинг чорак финал йўлланмасини таъминлаган аниқ пеналтиси ва майдондаги етакчилиги яна бир бор унинг энг юқори даражадаги ўйинчи эканини исботлади. Мутахассислар, жумладан Джейми Каррагер, Мбаппенинг ушбу турнирдаги ўйинлари уни Гарри Кейн каби рақибларини ортда қолдириб, "Олтин тўп" учун асосий даъвогарга айлантириши мумкинлигини айтишмоқда.
Агар Мбаппе Англияга кўчиб ўтишга қарор қилса, Манчестер Сити унинг учун энг муносиб манзил бўлиши кутилмоқда. Клубнинг молиявий барқарорлиги ва сўнгги йиллардаги улкан муваффақиятлари бундай йирик трансферни амалга оширишга тўла имкон беради. Баррйнинг сўзларига кўра, Манчестер Сити ҳар доим дунёнинг энг яхшиларини ўз сафига қўшиб олишга тайёр туради.
Манчестер Ситининг янги трансферлари ва келажак режалариМбаппе атрофидаги гап-сўзлар давом этаётган бир пайтда, Манчестер Сити амалий қадамларни ташлашни бошлаган. Клуб Ноттингҳам Форест билан 23 ёшли ярим ҳимоячи Эллиот Андерсон трансфери бўйича келишувга эришганини расман эълон қилди. Ҳозирда Англия терма жамоаси билан халқаро турнирда иштирок этаётган Андерсон тиббий кўрикдан ўтиб бўлган ва тез орада жамоага қўшилиши кутилмоқда.
Гарет Баррй Эллиот Андерсоннинг жамоага келишини Родри билан боғлиқ вазиятга қиёслади. Унинг фикрича, Андерсон майдонда тўпсиз ҳаракат қилиш, прессинг ва ҳужумларни бошлаш борасида Родри билан ўхшаш хусусиятларга эга. Агар келажакда Родри жамоани тарк этадиган бўлса, Андерсон унинг ўрнини боса оладиган муносиб номзод сифатида кўрилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Манчестер Сити нафақат бугунги кун юлдузлари, балки келажак пойдевори учун ҳам фаол иш олиб бормоқда. Мбаппе каби суперюлдузнинг трансфери эса клубнинг Европа футболидаги гегемонлигини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз. Англия футболи мухлислари эса тез орада Этиҳад Стадиум майдонида жаҳоннинг энг яхши ҳужумчисини кўришдан умидвор.
…