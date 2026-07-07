Гарет Баррй Килиан Мбаппени Англия Премер-лигасида ўзини синаб кўришга чақирди

·0·Спорт
Гарет Баррй Килиан Мбаппени Англия Премер-лигасида ўзини синаб кўришга чақирди

Футбол оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири Килиан Мбаппе фаолияти давомида Англия Премер-лигасида тўп суриши кераклиги ҳақидаги фикрлар тобора кўпаймоқда. Хусусан, Манчестер Сити клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Гарет Баррй франциялик ҳужумчини Лионель Месси йўл қўйган "хато"ни такрорламасликка ва дунёнинг энг кучли чемпионатида ўзини кўрсатишга чорлади. Унинг фикрича, Мбаппенинг Манчестер Сити либосида майдонга тушиши нафақат клуб, балки бутун лига учун тарихий воқеа бўлар эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарет Баррй Лйлло Касино нашрига берган интервюсида дунё даражасидаги футболчиларнинг Англияда ўйнамаслиги футбол ихлосмандлари учун катта йўқотиш эканини таъкидлади. У Лионель Месси мисолини келтирар экан, аргентиналик афсонанинг фаолияти давомида Британия майдонларида мунтазам ўйнамагани афсусланарли ҳолат эканини билдирди. Мбаппенинг ёш ва кучга тўлган даврида бундай имкониятни қўлдан бой бермаслиги лозимлиги қайд этилди.

Премер-лига — элит истеъдодлар учун ҳақиқий синов

"Мбаппе каби жаҳон даражасидаги ўйинчиларнинг Премер-лигада вақт ўтказмаслиги жуда ачинарли. Биз Мессини бу ерда кўришни жуда хоҳлаган эдик, аммо бу энди амалга ошмайди. Мбаппенинг фаолияти дунёдаги энг қийин лигада ўзини синаб кўрмасдан ўтиб кетишини истамаймиз", — дея қўшимча қилди Баррй. Унинг фикрича, айнан Англия чемпионати футболчининг ҳақиқий салоҳиятини очиб берувчи энг асосий мезон ҳисобланади.

Ҳозирда Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида муваффақиятли иштирок этмоқда. Унинг чорак финал йўлланмасини таъминлаган аниқ пеналтиси ва майдондаги етакчилиги яна бир бор унинг энг юқори даражадаги ўйинчи эканини исботлади. Мутахассислар, жумладан Джейми Каррагер, Мбаппенинг ушбу турнирдаги ўйинлари уни Гарри Кейн каби рақибларини ортда қолдириб, "Олтин тўп" учун асосий даъвогарга айлантириши мумкинлигини айтишмоқда.

Агар Мбаппе Англияга кўчиб ўтишга қарор қилса, Манчестер Сити унинг учун энг муносиб манзил бўлиши кутилмоқда. Клубнинг молиявий барқарорлиги ва сўнгги йиллардаги улкан муваффақиятлари бундай йирик трансферни амалга оширишга тўла имкон беради. Баррйнинг сўзларига кўра, Манчестер Сити ҳар доим дунёнинг энг яхшиларини ўз сафига қўшиб олишга тайёр туради.

Манчестер Ситининг янги трансферлари ва келажак режалари

Мбаппе атрофидаги гап-сўзлар давом этаётган бир пайтда, Манчестер Сити амалий қадамларни ташлашни бошлаган. Клуб Ноттингҳам Форест билан 23 ёшли ярим ҳимоячи Эллиот Андерсон трансфери бўйича келишувга эришганини расман эълон қилди. Ҳозирда Англия терма жамоаси билан халқаро турнирда иштирок этаётган Андерсон тиббий кўрикдан ўтиб бўлган ва тез орада жамоага қўшилиши кутилмоқда.

Гарет Баррй Эллиот Андерсоннинг жамоага келишини Родри билан боғлиқ вазиятга қиёслади. Унинг фикрича, Андерсон майдонда тўпсиз ҳаракат қилиш, прессинг ва ҳужумларни бошлаш борасида Родри билан ўхшаш хусусиятларга эга. Агар келажакда Родри жамоани тарк этадиган бўлса, Андерсон унинг ўрнини боса оладиган муносиб номзод сифатида кўрилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Манчестер Сити нафақат бугунги кун юлдузлари, балки келажак пойдевори учун ҳам фаол иш олиб бормоқда. Мбаппе каби суперюлдузнинг трансфери эса клубнинг Европа футболидаги гегемонлигини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз. Англия футболи мухлислари эса тез орада Этиҳад Стадиум майдонида жаҳоннинг энг яхши ҳужумчисини кўришдан умидвор.

Килиан МбаппеМанчестер СитиПремер-лигаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Opta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топдиOpta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топдиБугун, 21:58Лионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиЛионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиБугун, 21:15Аргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингАргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингБугун, 21:11Криштиану Роналду учун кутилмаган бурилиш: Португал терма жамоасида янги рол таклиф этилдиКриштиану Роналду учун кутилмаган бурилиш: Португал терма жамоасида янги рол таклиф этилдиБугун, 20:58Ламине Ямал Жахон чемпионатида порламоқда: Неманжа Видик уни “мини-Месси” деб атадиЛамине Ямал Жахон чемпионатида порламоқда: Неманжа Видик уни “мини-Месси” деб атадиБугун, 20:30Ливерпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилдиЛиверпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилдиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди