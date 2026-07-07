Криштиану Роналду учун кутилмаган бурилиш: Португал терма жамоасида янги рол таклиф этилди

·98·Спорт
Криштиану Роналду учун кутилмаган бурилиш: Португал терма жамоасида янги рол таклиф этилди

Португалия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокидан сўнг, афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду атрофидаги муҳокамалар янги паллага кирди. Испанияга қарши кечган ва Микел Мерино томонидан киритилган ягона гол эвазига бой берилган учрашувдан сўнг, жамоа бош мураббийи Роберто Мартинез истеъфога чиқди. Бу эса терма жамоа бошқарувига ким келиши борасидаги турли тахминларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, футбол оламида Криштиану Роналду ўйинчи-мураббий сифатида фаолиятини давом эттириши мумкинлиги ҳақида кутилмаган фикрлар янграмоқда. Хусусан, таниқли спорт шарҳловчиси Жефф Стеллинг талкСПОРТ эфирида Роналдони терма жамоа бош мураббийи лавозимига муносиб номзод сифатида кўрсатди. Унинг фикрича, бу қадам 39 ёшли юлдузга жамоа марказида қолиш ва ўз таъсирини сақлаб қолиш имконини беради.

Мураббийлик курсисида Роналдо: Ҳазил ва ҳақиқат

Ушбу таклиф ижтимоий тармоқлар ва экспертлар орасида катта қизиқиш уйғотди. Собиқ футболчи Габбй Агбонлаҳор бу ғояга ҳазил билан ёндашиб, агар Роналдо мураббий бўлса, у "кейинги бешта йирик турнирда ўзини-ўзи асосий таркибга киритиши"ни таъкидлади. Бу киноя остида Роналдонинг ҳамон майдонни тарк этишни истамаётгани ва ўз амбицияларини жамоа манфаатидан устун қўйиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар ётибди.

Шу билан бирга, Агбонлаҳор Роналдонинг ушбу жаҳон чемпионатидаги ўйинини кескин танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, ҳужумчи майдонда жуда кам ҳаракат қилган ва жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратишда оқсоқланган. Экспертнинг фикрича, Португалиянинг мағлубиятига айнан Роналдонинг ўйин услуби ва унинг жисмоний ҳолати сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Жефф Стеллинг ҳам Агбонлаҳорнинг фикрларига қўшилиб, Роналдонинг ёши ўз сўзини айтаётганини қайд этди. Унинг айтишича, Испания билан ўйинда Криштиану тезлик борасида рақибларидан сезиларли даражада ортда қолган. "Мен Роналдони ўзининг энг юқори чўққисида, ҳайратланарли даражада ўйнаганини эслайман. Унинг ўз имиджига путур етказишини истамайман", — дея қўшимча қилди Стеллинг.

Келажак ва янги авлод масаласи

Португалия терма жамоаси таркибида 150 та гол маррасига етиш учун бор-йўғи тўртта аниқ зарба қолган Роналдо учун бу кўрсаткич тарихий аҳамиятга эга. Бироқ, мутахассислар ёш ва иқтидорли футболчиларнинг имкониятлари чекланаётганидан хавотирда. Терма жамоанинг эрта чиқиб кетиши ёш юлдузлар орасида норозилик кайфиятини уйғотиши мумкинлиги айтилмоқда.

Ҳозирда Португалия футбол федерацияси янги мураббий қидириш жараёнида. Роналдо мураббий сифатида тайинланадими ёки ўйинчи сифатида фаолиятини давом эттирадими, бу савол очиқлигича қолмоқда. Нима бўлганда ҳам, жаҳон футболи тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бирининг "сўнгги рақси" кутилганидан кўра драматикроқ якунланиши мумкин.

Криштиану РоналдуПортугалияФутболЖаҳон ЧемпионатиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиЛионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиБугун, 21:15Аргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингАргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингБугун, 21:11Ламине Ямал Жахон чемпионатида порламоқда: Неманжа Видик уни “мини-Месси” деб атадиЛамине Ямал Жахон чемпионатида порламоқда: Неманжа Видик уни “мини-Месси” деб атадиБугун, 20:30Ливерпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилдиЛиверпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилдиБугун, 20:10Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...Бугун, 20:04Испания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатдиИспания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди