Криштиану Роналду учун кутилмаган бурилиш: Португал терма жамоасида янги рол таклиф этилди
Португалия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокидан сўнг, афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду атрофидаги муҳокамалар янги паллага кирди. Испанияга қарши кечган ва Микел Мерино томонидан киритилган ягона гол эвазига бой берилган учрашувдан сўнг, жамоа бош мураббийи Роберто Мартинез истеъфога чиқди. Бу эса терма жамоа бошқарувига ким келиши борасидаги турли тахминларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, футбол оламида Криштиану Роналду ўйинчи-мураббий сифатида фаолиятини давом эттириши мумкинлиги ҳақида кутилмаган фикрлар янграмоқда. Хусусан, таниқли спорт шарҳловчиси Жефф Стеллинг талкСПОРТ эфирида Роналдони терма жамоа бош мураббийи лавозимига муносиб номзод сифатида кўрсатди. Унинг фикрича, бу қадам 39 ёшли юлдузга жамоа марказида қолиш ва ўз таъсирини сақлаб қолиш имконини беради.
Мураббийлик курсисида Роналдо: Ҳазил ва ҳақиқатУшбу таклиф ижтимоий тармоқлар ва экспертлар орасида катта қизиқиш уйғотди. Собиқ футболчи Габбй Агбонлаҳор бу ғояга ҳазил билан ёндашиб, агар Роналдо мураббий бўлса, у "кейинги бешта йирик турнирда ўзини-ўзи асосий таркибга киритиши"ни таъкидлади. Бу киноя остида Роналдонинг ҳамон майдонни тарк этишни истамаётгани ва ўз амбицияларини жамоа манфаатидан устун қўйиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар ётибди.
Шу билан бирга, Агбонлаҳор Роналдонинг ушбу жаҳон чемпионатидаги ўйинини кескин танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, ҳужумчи майдонда жуда кам ҳаракат қилган ва жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратишда оқсоқланган. Экспертнинг фикрича, Португалиянинг мағлубиятига айнан Роналдонинг ўйин услуби ва унинг жисмоний ҳолати сабаб бўлган бўлиши мумкин.
Жефф Стеллинг ҳам Агбонлаҳорнинг фикрларига қўшилиб, Роналдонинг ёши ўз сўзини айтаётганини қайд этди. Унинг айтишича, Испания билан ўйинда Криштиану тезлик борасида рақибларидан сезиларли даражада ортда қолган. "Мен Роналдони ўзининг энг юқори чўққисида, ҳайратланарли даражада ўйнаганини эслайман. Унинг ўз имиджига путур етказишини истамайман", — дея қўшимча қилди Стеллинг.
Келажак ва янги авлод масаласиПортугалия терма жамоаси таркибида 150 та гол маррасига етиш учун бор-йўғи тўртта аниқ зарба қолган Роналдо учун бу кўрсаткич тарихий аҳамиятга эга. Бироқ, мутахассислар ёш ва иқтидорли футболчиларнинг имкониятлари чекланаётганидан хавотирда. Терма жамоанинг эрта чиқиб кетиши ёш юлдузлар орасида норозилик кайфиятини уйғотиши мумкинлиги айтилмоқда.
Ҳозирда Португалия футбол федерацияси янги мураббий қидириш жараёнида. Роналдо мураббий сифатида тайинланадими ёки ўйинчи сифатида фаолиятини давом эттирадими, бу савол очиқлигича қолмоқда. Нима бўлганда ҳам, жаҳон футболи тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бирининг "сўнгги рақси" кутилганидан кўра драматикроқ якунланиши мумкин.
…