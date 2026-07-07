Ливерпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилди
Англиянинг Ливерпул клуби Мексика терма жамоаси ва Тихуана клуби ярим ҳимоячиси Гилберто Мора трансфери бўйича жиддий қизиқиш билдирмоқда. 17 ёшли иқтидор эгаси ўзининг ёрқин ўйинлари билан Европанинг энг нуфузли жамоалари эътиборини тортган бўлиб, мерсисайдликлар бу пойгада ғолиб чиқиш учун аллақачон дастлабки қадамларни ташлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Ливерпул раҳбарияти футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, эҳтимолий келишув шартларини ўрганишни бошлаган. Бироқ, Премер-лига вакили бу йўлда жиддий рақобатга дуч келиши аниқ. Хусусан, Испания грандлари Реал Мадрид ва Барселона ҳамда Англиянинг Манчестер Сити, Челси ва Арсенал каби клублари футболчини ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган.
Трансфер бозоридаги янги нишонГилберто Мора яқинда якунига етган жаҳон чемпионатида Мексика терма жамоаси сафида кўрсатган ўйинлари билан мутахассислар эътирофига сазовор бўлди. Турнир давомида у ўзининг техник маҳорати ва майдонни кўра олиш қобилияти билан ажралиб турди. Ҳозирга қадар у миллий терма жамоа сафида 12 та ўйинда майдонга тушишга улгурган.
Клуб миқёсида ҳам Моранинг кўрсаткичлари таҳсинга лойиқ. Тихуана таркибида 53 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол уришга муваффақ бўлган. Унинг универсал футболчи эканлиги, яни ҳам марказий ҳужумкор ярим ҳимоячи, ҳам қанотларда бирдек самарали ўйнай олиши гранд клублар учун уни янада жозибадор қилмоқда.
Манчестер Юнайтед пойгадан чиқдиҚизиқарли жиҳати шундаки, Манчестер Юнайтед скаутлари Морани олти ой давомида кузатиб боришган, бироқ якунда трансфердан воз кечишга қарор қилишган. Бунга футболчининг нархи кутилганидан юқори эканлиги ва рақобатнинг ҳаддан ташқари кучлилиги сабаб бўлгани айтилмоқда. Айни дамда иқтидорли ярим ҳимоячининг трансфер баҳоси 40 миллион евродан ошиши тахмин қилинмоқда.
Мора учун Реал Мадрид варианти устувор бўлиб қолиши мумкин. Маълумотларга кўра, футболчининг ўзи "қироллик клуби"да ўйнашни орзу қилади. Ҳатто у жаҳон чемпионати доирасидаги ўйиндан сўнг Жуд Беллингем билан либос алмашгани ҳам унинг Мадрид клубига бўлган меҳридан далолат беради.
FIFA қоидаларига кўра, Гилберто Мора 18 ёшга тўлгунига қадар (шу йилнинг октябрь ойигача) хорижий жамоа билан расмий шартнома имзолай олмайди. Тихуана клуби эса ўз активини ҳимоя қилиш мақсадида у билан шартномани 2029-йилга қадар узайтирган. Шунга қарамай, яқин ҳафталар ичида футболчи бўйича расмий таклифлар келиб тушиши кутилмоқда.
…