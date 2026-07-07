Ливерпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилди

·0·Спорт
Ливерпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилди

Англиянинг Ливерпул клуби Мексика терма жамоаси ва Тихуана клуби ярим ҳимоячиси Гилберто Мора трансфери бўйича жиддий қизиқиш билдирмоқда. 17 ёшли иқтидор эгаси ўзининг ёрқин ўйинлари билан Европанинг энг нуфузли жамоалари эътиборини тортган бўлиб, мерсисайдликлар бу пойгада ғолиб чиқиш учун аллақачон дастлабки қадамларни ташлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Ливерпул раҳбарияти футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, эҳтимолий келишув шартларини ўрганишни бошлаган. Бироқ, Премер-лига вакили бу йўлда жиддий рақобатга дуч келиши аниқ. Хусусан, Испания грандлари Реал Мадрид ва Барселона ҳамда Англиянинг Манчестер Сити, Челси ва Арсенал каби клублари футболчини ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган.

Трансфер бозоридаги янги нишон

Гилберто Мора яқинда якунига етган жаҳон чемпионатида Мексика терма жамоаси сафида кўрсатган ўйинлари билан мутахассислар эътирофига сазовор бўлди. Турнир давомида у ўзининг техник маҳорати ва майдонни кўра олиш қобилияти билан ажралиб турди. Ҳозирга қадар у миллий терма жамоа сафида 12 та ўйинда майдонга тушишга улгурган.

Клуб миқёсида ҳам Моранинг кўрсаткичлари таҳсинга лойиқ. Тихуана таркибида 53 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол уришга муваффақ бўлган. Унинг универсал футболчи эканлиги, яни ҳам марказий ҳужумкор ярим ҳимоячи, ҳам қанотларда бирдек самарали ўйнай олиши гранд клублар учун уни янада жозибадор қилмоқда.

Манчестер Юнайтед пойгадан чиқди

Қизиқарли жиҳати шундаки, Манчестер Юнайтед скаутлари Морани олти ой давомида кузатиб боришган, бироқ якунда трансфердан воз кечишга қарор қилишган. Бунга футболчининг нархи кутилганидан юқори эканлиги ва рақобатнинг ҳаддан ташқари кучлилиги сабаб бўлгани айтилмоқда. Айни дамда иқтидорли ярим ҳимоячининг трансфер баҳоси 40 миллион евродан ошиши тахмин қилинмоқда.

Мора учун Реал Мадрид варианти устувор бўлиб қолиши мумкин. Маълумотларга кўра, футболчининг ўзи "қироллик клуби"да ўйнашни орзу қилади. Ҳатто у жаҳон чемпионати доирасидаги ўйиндан сўнг Жуд Беллингем билан либос алмашгани ҳам унинг Мадрид клубига бўлган меҳридан далолат беради.

FIFA қоидаларига кўра, Гилберто Мора 18 ёшга тўлгунига қадар (шу йилнинг октябрь ойигача) хорижий жамоа билан расмий шартнома имзолай олмайди. Тихуана клуби эса ўз активини ҳимоя қилиш мақсадида у билан шартномани 2029-йилга қадар узайтирган. Шунга қарамай, яқин ҳафталар ичида футболчи бўйича расмий таклифлар келиб тушиши кутилмоқда.

ЛиверпулРеал МадридГилберто МораТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...Бугун, 20:04Испания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатдиИспания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатдиБугун, 19:56ЖЧ-2026. Аргентина — Миср: амалдаги чемпион учун янги синовЖЧ-2026. Аргентина — Миср: амалдаги чемпион учун янги синовБугун, 19:49Атлетико Мадрид Муҳаммад Салахни трансфер қилиш учун жиддий курашга киришдиАтлетико Мадрид Муҳаммад Салахни трансфер қилиш учун жиддий курашга киришдиБугун, 18:56Лиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошладиЛиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошладиБугун, 17:54Арсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиАрсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиБугун, 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди