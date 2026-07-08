Ҳусановга рақобатни ютқазган "Манчестер Сити" иқтидори клубдан кетмоқда
"Манчестер Сити" клуби жорий ёзги трансфер ойнасида ўз академияси тарбияланувчиси Рико Льюиснинг келажаги бўйича жиддий бир қарорга келишига тўғри келади. 21 ёшли футболчи янги мавсум олдидан асосий таркибда мунтазам ўйнаш кафолатини талаб қилмоқда. Бироқ "шаҳарликлар"нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска ҳеч кимга бундай кафолат бера олмаслигини маълум қилган. Zamin.uz ушбу трансфер тафсилотлари ва ундаги ўзбек изи ҳақида хабар беради.
Абдуқодир Ҳусанов омили ва Льюиснинг захирага маҳкум бўлиши
Ўтган 2025/26 йилги мавсум олдидан "Манчестер Сити"нинг ўнг қанот ҳимоясида жиддий муаммо юзага келган эди. Ўша пайтдаги бош мураббий Хосеп Гвардиола ушбу позицияда учта футболчини синаб кўрди: Матеуш Нуньеш, Абдуқодир Ҳусанов ва Рико Льюис.
Ички рақобатда Рико Льюис ҳар икки рақобатчисига имкониятни бой берди:
Матеуш Нуньеш ҳужумкор салоҳияти билан ўнг қанотнинг асосий фигурасига айланди.
Абдуқодир Ҳусанов ҳимоявий услуб талаб этилган баҳсларда ўнг қанотни мустаҳкамлади. Кейинчалик ҳамюртимиз ўзининг асл нуқтаси — марказий ҳимояга қайтарилиб, жамоа мудофаасининг ажралмас қисмига айланди.
Натижада Рико Льюис бутунлай захира ўйинчисига айланиб қолди. У ўтган мавсумда кубок баҳсларини ҳисобга олмаганда деярли майдонга тушмади, кўпинча ҳатто қайдномага ҳам киритилмади.
Мавсум статистикаси: Рико Льюис 2025/26 йилги мавсумда барча мусобақаларда атиги 22 та ўйинда майдонга тушди ва ҳар бир баҳсда ўртача 50,2 дақиқа ҳаракат қилди, холос.
Етарли ўйин амалиётига эга бўлмагани сабабли у Англия терма жамоасининг янги устози Томас Тухель эътиборидан четда қолди ва ЖЧ-2026 қайдномасига киритилмади. Бу эса футболчининг Манчестерни тарк этиш истагини янада кучайтирди.
"Эвертон"дан таклиф ва 35 миллионлик баҳо
Football Insider журналисти Пит О'Руркнинг тасдиқлашича, Ливерпулнинг "Эвертон" клуби Рико Льюисни ёзги трансфер ойнасидаги бош нишон сифатида кўрмоқда. "Ирисчилар" жамоани тарк этган фахрий ҳимоячи Шеймус Коулман ўрнига айнан Льюисни олиб келмоқчи.
"Манчестер Сити" раҳбарияти ўз тарбияланувчисини мажбурлаб сотмоқчи эмас, аммо футболчининг ўзи кетишни истаса, трансферга тўсқинлик қилмайди. "Шаҳарликлар" Англия терма жамоаси аъзосини камида 35 миллион фунт стерлингга баҳоламоқда. Ўтган ёзда "Ноттингем Форест"нинг таклифлари рад этилган бўлса, бу сафар вазият бутунлай бошқача. Бу маблағ "Эвертон" учун молиявий жиҳатдан осон бўлмаслиги мумкин, бироқ музокаралар давом этмоқда.
"Манчестер Сити" янги ҳимоячи қидирмоқда
Льюиснинг кетиш эҳтимоли фонида "Манчестер Сити"нинг ўзи ҳам ўнг қанот ҳимоясини кучайтириш устида ишламоқда. Клуб айни дамда қуйидаги номзодлар билан алоқага чиққан:
Номзод футболчи
Ҳозирги клуби
Мақоми / Трансфер омили
Мало Густо
"Челси"
Янги бош мураббий Энцо Маресканинг шахсий фаворити
Гивайро Рид
"Фейеноорд"
Клуб скаутлари назоратидаги истиқболли вариант
Агар ушбу трансферлардан лоақал биттаси амалга ошса, Рико Льюиснинг "Манчестер Сити"да қолиб, етарли ўйин вақти олиши умуман имконсиз бўлиб қолади. Шу сабабли, жорий ёз футболчи учун АПЛнинг бошқа кучли клубига ўтиш учун энг қулай фурсатдир.
…