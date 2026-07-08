Ҳусановга рақобатни ютқазган "Манчестер Сити" иқтидори клубдан кетмоқда

·7·Спорт
Ҳусановга рақобатни ютқазган "Манчестер Сити" иқтидори клубдан кетмоқда

"Манчестер Сити" клуби жорий ёзги трансфер ойнасида ўз академияси тарбияланувчиси Рико Льюиснинг келажаги бўйича жиддий бир қарорга келишига тўғри келади. 21 ёшли футболчи янги мавсум олдидан асосий таркибда мунтазам ўйнаш кафолатини талаб қилмоқда. Бироқ "шаҳарликлар"нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска ҳеч кимга бундай кафолат бера олмаслигини маълум қилган. Zamin.uz ушбу трансфер тафсилотлари ва ундаги ўзбек изи ҳақида хабар беради.

Абдуқодир Ҳусанов омили ва Льюиснинг захирага маҳкум бўлиши

Ўтган 2025/26 йилги мавсум олдидан "Манчестер Сити"нинг ўнг қанот ҳимоясида жиддий муаммо юзага келган эди. Ўша пайтдаги бош мураббий Хосеп Гвардиола ушбу позицияда учта футболчини синаб кўрди: Матеуш Нуньеш, Абдуқодир Ҳусанов ва Рико Льюис.

Ички рақобатда Рико Льюис ҳар икки рақобатчисига имкониятни бой берди:

  • Матеуш Нуньеш ҳужумкор салоҳияти билан ўнг қанотнинг асосий фигурасига айланди.

  • Абдуқодир Ҳусанов ҳимоявий услуб талаб этилган баҳсларда ўнг қанотни мустаҳкамлади. Кейинчалик ҳамюртимиз ўзининг асл нуқтаси — марказий ҳимояга қайтарилиб, жамоа мудофаасининг ажралмас қисмига айланди.

Натижада Рико Льюис бутунлай захира ўйинчисига айланиб қолди. У ўтган мавсумда кубок баҳсларини ҳисобга олмаганда деярли майдонга тушмади, кўпинча ҳатто қайдномага ҳам киритилмади.

Мавсум статистикаси: Рико Льюис 2025/26 йилги мавсумда барча мусобақаларда атиги 22 та ўйинда майдонга тушди ва ҳар бир баҳсда ўртача 50,2 дақиқа ҳаракат қилди, холос.

Етарли ўйин амалиётига эга бўлмагани сабабли у Англия терма жамоасининг янги устози Томас Тухель эътиборидан четда қолди ва ЖЧ-2026 қайдномасига киритилмади. Бу эса футболчининг Манчестерни тарк этиш истагини янада кучайтирди.

Ҳусановга рақобатни ютқазган "Манчестер Сити" иқтидори клубдан кетмоқда

"Эвертон"дан таклиф ва 35 миллионлик баҳо

Football Insider журналисти Пит О'Руркнинг тасдиқлашича, Ливерпулнинг "Эвертон" клуби Рико Льюисни ёзги трансфер ойнасидаги бош нишон сифатида кўрмоқда. "Ирисчилар" жамоани тарк этган фахрий ҳимоячи Шеймус Коулман ўрнига айнан Льюисни олиб келмоқчи.

"Манчестер Сити" раҳбарияти ўз тарбияланувчисини мажбурлаб сотмоқчи эмас, аммо футболчининг ўзи кетишни истаса, трансферга тўсқинлик қилмайди. "Шаҳарликлар" Англия терма жамоаси аъзосини камида 35 миллион фунт стерлингга баҳоламоқда. Ўтган ёзда "Ноттингем Форест"нинг таклифлари рад этилган бўлса, бу сафар вазият бутунлай бошқача. Бу маблағ "Эвертон" учун молиявий жиҳатдан осон бўлмаслиги мумкин, бироқ музокаралар давом этмоқда.

"Манчестер Сити" янги ҳимоячи қидирмоқда

Льюиснинг кетиш эҳтимоли фонида "Манчестер Сити"нинг ўзи ҳам ўнг қанот ҳимоясини кучайтириш устида ишламоқда. Клуб айни дамда қуйидаги номзодлар билан алоқага чиққан:

Номзод футболчи

Ҳозирги клуби

Мақоми / Трансфер омили

Мало Густо

"Челси"

Янги бош мураббий Энцо Маресканинг шахсий фаворити

Гивайро Рид

"Фейеноорд"

Клуб скаутлари назоратидаги истиқболли вариант

Агар ушбу трансферлардан лоақал биттаси амалга ошса, Рико Льюиснинг "Манчестер Сити"да қолиб, етарли ўйин вақти олиши умуман имконсиз бўлиб қолади. Шу сабабли, жорий ёз футболчи учун АПЛнинг бошқа кучли клубига ўтиш учун энг қулай фурсатдир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» Жуд Беллингемга янги шартнома тайёрламоқда...«Реал» Жуд Беллингемга янги шартнома тайёрламоқда...Бугун, 18:32Бразилия ЖЧ-2026 дан кейин ватанга бир футболчи билан қайтдиБразилия ЖЧ-2026 дан кейин ватанга бир футболчи билан қайтдиБугун, 18:29Войцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаманВойцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаманБугун, 18:13Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёрЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёрБугун, 17:30Альваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиАльваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 17:18«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олди«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 17:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди