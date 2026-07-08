Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»

·53·Спорт
Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»

Швеция футболи афсонаси Златан Ибрагимович Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки борасида ўзининг кескин фикрларини билдирди. Унинг таъкидлашича, Лионель Месси ўзининг ғайритабиий ўйинлари билан жамоани қутқараётган бўлса-да, шериклари унга кўпроқ кўмаклашиши шарт. Ибрагимовичнинг фикрича, Аргентина терма жамоаси фақат биргина футболчининг маҳоратига таяниб қолмаслиги керак. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Миср терма жамоасига қарши кечган драматик баҳс (3:2) Мессининг ҳақиқий етакчилигини яна бир бор исботлади. Аргентина 0:2 ҳисобида ортда қолаётган бир пайтда, айнан Лионель Месси ўйин тизгинини ўз қўлига олди. У дастлаб Кристиан Ромеро томонидан киритилган голга ассистентлик қилди, сўнгра ҳисобни тенглаштирувчи гол муаллифига айланди. Учрашув якунида эса Энзо Фернандез ғалаба голини уриб, жамоани чорак финалга олиб чиқди.

«У ҳайвонга айланди» — Ибрагимович Месси ҳақида

Фох Sportс телеканалида чиқиш қилган Ибрагимович собиқ жамоадошининг ўйинидан ҳайратда эканини яширмади. «Ҳисоб 2:0 бўлганидан кейин унда нимадир ўзгарганини кўришингиз мумкин эди. У гўё ўчириб-ёқгич тугмасини босгандек ўзгарди ва ҳақиқий ҳайвонга айланди, уни ҳеч ким тўхтата олмади. Бу ғалаба у учун қанчалик муҳимлигини кўриш мумкин. Месси ҳамма нарсани ютган, қанча «Олтин тўп»га эга бўлишидан қатъи назар, у ҳамон кўпроғини хоҳлайди», — деди швециялик ҳужумчи.

Бироқ, Ибрагимович Аргентина терма жамоасининг қолган аъзоларини танқид остига олди. Унинг сўзларига кўра, 39 ёшли футболчи турнирда барчадан устун ўйин кўрсатаётган бўлса-да, жамоа унга ҳаддан ташқари боғланиб қолган. Ҳозирда Месси 8 та гол билан «Олтин бутса» пойгасида Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холандни ортда қолдириб, пешқадамлик қилмоқда. Златаннинг фикрича, Албиселесте ҳар бир плей-офф ўйинида Мессининг мўъжиза кўрсатишини кутиб ўтирмаслиги керак.

«Бироз танқидий ёндашадиган бўлсак, унинг жамоадошлари ўз даражаларини оширишлари ва унга ёрдам беришлари керак. У бутунлай бошқа даражада. Агар Месси турнир охиригача шундай давом этса, ҳеч ким ҳайрон қолмайди. Аммо унга ёрдам керак», — дея қўшимча қилди Ибрагимович.

Тарихий натижалар ва Голливуд сценарийси

Кўрсатувда иштирок этган яна бир афсона Тьерри Анри ҳам Мессининг ёши ва кутувларга зид равишда кўрсатаётган ўйинини юқори баҳолади. Интер Миами ҳужумчиси ўз фаолияти давомида жаҳон чемпионатларидаги голларини 21 тага етказиб, Мирослав Клосе каби афсоналарни ортда қолдирди ва 19 та голга эга Килиан Мбаппедан ўзиб кетди.

Генри Мессининг фаолиятини Голливуд фильмларига қиёслади: «Агар сиз шундай сценарий ёзсангиз, одамлар бу ҳақиқат бўлиши мумкин эмас деб ўйлашади. Режиссёр бироз ошириб юборгандек туюлади. Аммо Месси айнан шундай сценарийларни ўз оёқлари билан ёзмоқда, у тарих яратмоқда». Мисрга қарши баҳсдан сўнг Мессининг терма жамоадаги голлари сони 204 та ўйинда 125 тага етди.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мессининг ҳар бир ўйини катта қизиқиш уйғотмоқда. Лионель Мессининг бу каби юқори спорт формасини сақлаб қолиши ва ёшига қарамай жаҳон даражасидаги юлдузлардан ўзиб кетиши футбол оламида камдан-кам учрайдиган ҳодисадир. Аргентина терма жамоасининг кейинги босқичлардаги тақдири кўп жиҳатдан Мессининг атрофидаги футболчилар унга қанчалик ёрдам бера олишига боғлиқ бўлади.

Лионель МессиАргентинаЗлатан ИбрагимовичЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Бугун, 20:47Аёллар футболида йил трансфери: Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтдиАёллар футболида йил трансфери: Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтдиБугун, 20:36Родри Эрнандес «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинРодри Эрнандес «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинБугун, 20:36АПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўладиАПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўладиБугун, 20:24Ўзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порладиЎзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порладиБугун, 20:17 «Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди... «Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди...Бугун, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди