Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»
Швеция футболи афсонаси Златан Ибрагимович Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки борасида ўзининг кескин фикрларини билдирди. Унинг таъкидлашича, Лионель Месси ўзининг ғайритабиий ўйинлари билан жамоани қутқараётган бўлса-да, шериклари унга кўпроқ кўмаклашиши шарт. Ибрагимовичнинг фикрича, Аргентина терма жамоаси фақат биргина футболчининг маҳоратига таяниб қолмаслиги керак. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Миср терма жамоасига қарши кечган драматик баҳс (3:2) Мессининг ҳақиқий етакчилигини яна бир бор исботлади. Аргентина 0:2 ҳисобида ортда қолаётган бир пайтда, айнан Лионель Месси ўйин тизгинини ўз қўлига олди. У дастлаб Кристиан Ромеро томонидан киритилган голга ассистентлик қилди, сўнгра ҳисобни тенглаштирувчи гол муаллифига айланди. Учрашув якунида эса Энзо Фернандез ғалаба голини уриб, жамоани чорак финалга олиб чиқди.
«У ҳайвонга айланди» — Ибрагимович Месси ҳақидаФох Sportс телеканалида чиқиш қилган Ибрагимович собиқ жамоадошининг ўйинидан ҳайратда эканини яширмади. «Ҳисоб 2:0 бўлганидан кейин унда нимадир ўзгарганини кўришингиз мумкин эди. У гўё ўчириб-ёқгич тугмасини босгандек ўзгарди ва ҳақиқий ҳайвонга айланди, уни ҳеч ким тўхтата олмади. Бу ғалаба у учун қанчалик муҳимлигини кўриш мумкин. Месси ҳамма нарсани ютган, қанча «Олтин тўп»га эга бўлишидан қатъи назар, у ҳамон кўпроғини хоҳлайди», — деди швециялик ҳужумчи.
Бироқ, Ибрагимович Аргентина терма жамоасининг қолган аъзоларини танқид остига олди. Унинг сўзларига кўра, 39 ёшли футболчи турнирда барчадан устун ўйин кўрсатаётган бўлса-да, жамоа унга ҳаддан ташқари боғланиб қолган. Ҳозирда Месси 8 та гол билан «Олтин бутса» пойгасида Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холандни ортда қолдириб, пешқадамлик қилмоқда. Златаннинг фикрича, Албиселесте ҳар бир плей-офф ўйинида Мессининг мўъжиза кўрсатишини кутиб ўтирмаслиги керак.
«Бироз танқидий ёндашадиган бўлсак, унинг жамоадошлари ўз даражаларини оширишлари ва унга ёрдам беришлари керак. У бутунлай бошқа даражада. Агар Месси турнир охиригача шундай давом этса, ҳеч ким ҳайрон қолмайди. Аммо унга ёрдам керак», — дея қўшимча қилди Ибрагимович.
Тарихий натижалар ва Голливуд сценарийсиКўрсатувда иштирок этган яна бир афсона Тьерри Анри ҳам Мессининг ёши ва кутувларга зид равишда кўрсатаётган ўйинини юқори баҳолади. Интер Миами ҳужумчиси ўз фаолияти давомида жаҳон чемпионатларидаги голларини 21 тага етказиб, Мирослав Клосе каби афсоналарни ортда қолдирди ва 19 та голга эга Килиан Мбаппедан ўзиб кетди.
Генри Мессининг фаолиятини Голливуд фильмларига қиёслади: «Агар сиз шундай сценарий ёзсангиз, одамлар бу ҳақиқат бўлиши мумкин эмас деб ўйлашади. Режиссёр бироз ошириб юборгандек туюлади. Аммо Месси айнан шундай сценарийларни ўз оёқлари билан ёзмоқда, у тарих яратмоқда». Мисрга қарши баҳсдан сўнг Мессининг терма жамоадаги голлари сони 204 та ўйинда 125 тага етди.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мессининг ҳар бир ўйини катта қизиқиш уйғотмоқда. Лионель Мессининг бу каби юқори спорт формасини сақлаб қолиши ва ёшига қарамай жаҳон даражасидаги юлдузлардан ўзиб кетиши футбол оламида камдан-кам учрайдиган ҳодисадир. Аргентина терма жамоасининг кейинги босқичлардаги тақдири кўп жиҳатдан Мессининг атрофидаги футболчилар унга қанчалик ёрдам бера олишига боғлиқ бўлади.
…