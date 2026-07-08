АПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўлади

·8·Спорт
АПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўлади

Англия Премер-лигаси янги мавсуми 1-турида Лондон дербиси катта қизиқиш уйғотмоқда. «Фулҳэм» ўз майдонида «Челси»ни қабул қилади.

Бу учрашув Хаби Алонсо ва Альваро Арбелоа учун АПЛдаги илк расмий ўйин бўлади. Қизиғи, ҳар икки испаниялик мутахассис аввал Мадриднинг «Реал» клуби тизимида фаолият юритган.

Лондон дербиси «Крейвен Коттеж»да ўтади

«Фулҳэм» ва «Челси» ўртасидаги баҳс 24 август куни бўлиб ўтади.

Учрашувга «Крейвен Коттеж» стадиони мезбонлик қилади. Янги мавсумнинг илк туридаги бу дерби нафақат жамоалар, балки мураббийлар қарама-қаршилиги билан ҳам эътибор марказида бўлади.

Хаби Алонсо учун АПЛдаги илк синов

Хаби Алонсо 17 май куни «Челси» бош мураббийи этиб тайинланган эди.

Эндиликда у Англия Премер-лигасидаги илк расмий ўйинини «Фулҳэм»га қарши ўтказади. Лондон дербисидаги натижа Алонсо учун янги босқичдаги дастлабки жиддий имтиҳон бўлади.

Арбелоа ҳам дебютини «Челси»га қарши ўтказади

Альваро Арбелоа 7 июл куни «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинланди.

Унинг АПЛдаги илк расмий ўйини ҳам айнан Лондон дербисига тўғри келмоқда. «Фулҳэм» ўз майдонида «Челси»ни қабул қилиши Арбелоа учун мухлислар олдида ўзини кўрсатиш имконияти бўлади.

Иккиси ҳам «Реал» мактабидан чиққан

Учрашувнинг яна бир қизиқ жиҳати — ҳар икки мураббийнинг «Реал» тизими билан боғлиқлиги.

Хаби Алонсо ҳам, Альваро Арбелоа ҳам Мадрид клуби муҳитида фаолият юритган. Энди эса улар Англия футболининг энг қизғин саҳналаридан бирида рақиб сифатида тўқнаш келади.

Янги АПЛ мавсуми «Фулҳэм» — «Челси» дербиси биланоқ испаниялик мураббийлар дуэлига гувоҳ бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порладиЎзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порладиБугун, 20:17 «Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди... «Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди...Бугун, 20:11Ҳусановга рақобатни ютқазган "Манчестер Сити" иқтидори клубдан кетмоқдаҲусановга рақобатни ютқазган "Манчестер Сити" иқтидори клубдан кетмоқдаБугун, 19:26«Реал» Жуд Беллингемга янги шартнома тайёрламоқда...«Реал» Жуд Беллингемга янги шартнома тайёрламоқда...Бугун, 18:32Бразилия ЖЧ-2026 дан кейин ватанга бир футболчи билан қайтдиБразилия ЖЧ-2026 дан кейин ватанга бир футболчи билан қайтдиБугун, 18:29Войцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаманВойцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаманБугун, 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди