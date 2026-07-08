АПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўлади
Англия Премер-лигаси янги мавсуми 1-турида Лондон дербиси катта қизиқиш уйғотмоқда. «Фулҳэм» ўз майдонида «Челси»ни қабул қилади.
Бу учрашув Хаби Алонсо ва Альваро Арбелоа учун АПЛдаги илк расмий ўйин бўлади. Қизиғи, ҳар икки испаниялик мутахассис аввал Мадриднинг «Реал» клуби тизимида фаолият юритган.
Лондон дербиси «Крейвен Коттеж»да ўтади
«Фулҳэм» ва «Челси» ўртасидаги баҳс 24 август куни бўлиб ўтади.
Учрашувга «Крейвен Коттеж» стадиони мезбонлик қилади. Янги мавсумнинг илк туридаги бу дерби нафақат жамоалар, балки мураббийлар қарама-қаршилиги билан ҳам эътибор марказида бўлади.
Хаби Алонсо учун АПЛдаги илк синов
Хаби Алонсо 17 май куни «Челси» бош мураббийи этиб тайинланган эди.
Эндиликда у Англия Премер-лигасидаги илк расмий ўйинини «Фулҳэм»га қарши ўтказади. Лондон дербисидаги натижа Алонсо учун янги босқичдаги дастлабки жиддий имтиҳон бўлади.
Арбелоа ҳам дебютини «Челси»га қарши ўтказади
Альваро Арбелоа 7 июл куни «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинланди.
Унинг АПЛдаги илк расмий ўйини ҳам айнан Лондон дербисига тўғри келмоқда. «Фулҳэм» ўз майдонида «Челси»ни қабул қилиши Арбелоа учун мухлислар олдида ўзини кўрсатиш имконияти бўлади.
Иккиси ҳам «Реал» мактабидан чиққан
Учрашувнинг яна бир қизиқ жиҳати — ҳар икки мураббийнинг «Реал» тизими билан боғлиқлиги.
Хаби Алонсо ҳам, Альваро Арбелоа ҳам Мадрид клуби муҳитида фаолият юритган. Энди эса улар Англия футболининг энг қизғин саҳналаридан бирида рақиб сифатида тўқнаш келади.
Янги АПЛ мавсуми «Фулҳэм» — «Челси» дербиси биланоқ испаниялик мураббийлар дуэлига гувоҳ бўлади.
…