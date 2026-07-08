Ўзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқда

·18·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқда

Ўзбекистонда 2025/2026 ўқув йили бошида олий таълим ташкилотларида ўқиётган талабалар сони 1 млн 535 минг нафарга етган. Бу маълумотни Миллий статистика қўмитаси тақдим этди.

Ушбу талабаларнинг 1 млн 478,7 минг нафари бакалавриат йўналишларида таҳсил оляпти. Магистратура босқичида ўқиётганлар сони 56,3 минг нафарни ташкил қилади.

Талабалар сони ҳудудлар бўйича фарқ қилади. Энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида қайд этилган. Пойтахтда 579,3 минг талаба олий таълим муассасаларида таҳсил олмоқда.

Бухоро вилоятида 117,7 минг, Қашқадарё вилоятида 111,6 минг, Тошкент вилоятида 101,5 минг талаба бор. Фарғона вилоятида бу кўрсаткич 98,9 минг нафар, Самарқанд вилоятида 93,9 минг нафарни ташкил этган.

Сурхондарё вилоятида 76,2 минг, Қорақалпоғистон Республикасида 73,7 минг, Хоразм вилоятида 65,9 минг, Андижон вилоятида 65,7 минг талаба ўқийди.

Наманган вилоятида талабалар сони 52,5 минг нафар, Навоий вилоятида 42,5 минг нафар, Жиззах вилоятида 32,4 минг нафар деб кўрсатилган. Энг кам кўрсаткич Сирдарё вилоятида қайд этилган, 23,2 минг нафар.

Миллий статистика қўмитасиЎзбекистонОлий таълимТалабаларБакалавриатМагистратура
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиТошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиБугун, 20:036,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келди6,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келдиБугун, 19:50Солиқ кешбэки бекор бўладими? Ўзбекистонда янги таклиф муҳокамадаСолиқ кешбэки бекор бўладими? Ўзбекистонда янги таклиф муҳокамадаБугун, 19:46Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Бугун, 17:06Ўзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиЎзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиБугун, 16:58Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиЖарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиБугун, 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?