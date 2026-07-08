Аёллар футболида йил трансфери: Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтди

·32·Спорт
Аёллар футболида йил трансфери: Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтди

Аёллар футболи оламида чинакам сенсация юз берди: икки карра "Олтин тўп" соҳибаси, афсонавий ярим ҳимоячи Алексиа Путельяс фаолиятини Англияда давом эттирадиган бўлди. Барселона билан хайрлашган испаниялик юлдуз Лондон Ситй Лионессес клуби билан шартнома имзолади. Бу трансфер нафақат клуб тарихидаги, балки бутун аёллар футболи йилномасидаги энг муҳим келишувлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Путельяс Лондон клубига эркин агент мақомида келиб қўшилди. Барселона сафида ўнлаб совринларни қўлга киритган ва глобал миқёсдаги иконага айланган футболчининг ушбу қарори кўпчилик учун кутилмаган бўлди. Унинг трансфери Европа футболидаги кучлар мувозанатини сезиларли даражада ўзгартириши кутилмоқда.

Янги лойиҳа ва улкан амбициялар

Лондон Ситй Лионессес клуби сўнгги йилларда тадбиркор Мичеле Канг эгалигига ўтгач, тубдан трансформация жараёнини бошдан кечирмоқда. Путельяснинг жамоага келиши клубнинг нафақат Англия ички чемпионатида, балки халқаро майдонларда ҳам доминантлик қилиш ниятида эканидан далолат беради. Футболчи янги жамоасида ҳам етакчилик ролини ўз зиммасига олади.

Путельяс ўзининг янги клуби ҳақида гапирар экан, лойиҳанинг ўзига хослигини алоҳида таъкидлади: "Лондон Ситй Лионессес билан янги саҳифа очаётганимдан жуда хурсандман. Клубнинг фақат аёллар футболига ихтисослашган мустақил лойиҳа сифатидаги интилиши менга жуда маъқул келди. Биз майдонда совринлар учун курашамиз, майдон ташқарисида эса ёш иқтидорларни кашф этиш йўлида меҳнат қиламиз", — дея қайд этди испаниялик юлдуз.

Тарихий натижалар ва янги марралар

Алексиа Путельяснинг ютуқлари рўйхати ҳайратланарли даражада бой. Унинг ҳисобида қуйидаги асосий совринлар мавжуд:

  • Икки карра "Олтин тўп" (Баллон дъОр) соҳибаси;
  • Тўрт карра Аёллар Чемпионлар лигаси ғолиби;
  • 10 карра Испания чемпиони;
  • Жаҳон чемпиони (Испания терма жамоаси таркибида).
Клуб эгаси Мичеле Кангнинг сўзларига кўра, ушбу трансфер шунчаки янги ўйинчини сотиб олиш эмас, балки спорт келажаги ҳақидаги дадил баёнотдир. 2023-йилда клубни сотиб олган Канг қисқа вақт ичида аёллар учун махсус замонавий машғулот марказини барпо этди ва жамоани юқори дивизионга олиб чиқди.

Лондон Ситй Лионессес ўзининг дебют мавсумидаёқ кучли олтиликдан жой олишга улгурган эди. Эндиликда Путельяс каби тажрибали ва ғолиблик менталитетига эга футболчининг қўшилиши жамоани Англия аёллар Суперлигасининг (ВСЛ) асосий фаворитларидан бирига айлантиради. Бу ўз навбатида Британия футболида янги тижорий имкониятлар ва мухлислар оқимини кўпайтириши шубҳасиз.

Алексиа ПутельясЛондон Ситй ЛионессесБарселонаАёллар ФутболиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Бугун, 20:47Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»Бугун, 20:36Родри Эрнандес «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинРодри Эрнандес «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинБугун, 20:36АПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўладиАПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўладиБугун, 20:24Ўзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порладиЎзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порладиБугун, 20:17 «Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди... «Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди...Бугун, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди