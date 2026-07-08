Аёллар футболида йил трансфери: Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтди
Аёллар футболи оламида чинакам сенсация юз берди: икки карра "Олтин тўп" соҳибаси, афсонавий ярим ҳимоячи Алексиа Путельяс фаолиятини Англияда давом эттирадиган бўлди. Барселона билан хайрлашган испаниялик юлдуз Лондон Ситй Лионессес клуби билан шартнома имзолади. Бу трансфер нафақат клуб тарихидаги, балки бутун аёллар футболи йилномасидаги энг муҳим келишувлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Путельяс Лондон клубига эркин агент мақомида келиб қўшилди. Барселона сафида ўнлаб совринларни қўлга киритган ва глобал миқёсдаги иконага айланган футболчининг ушбу қарори кўпчилик учун кутилмаган бўлди. Унинг трансфери Европа футболидаги кучлар мувозанатини сезиларли даражада ўзгартириши кутилмоқда.
Янги лойиҳа ва улкан амбицияларЛондон Ситй Лионессес клуби сўнгги йилларда тадбиркор Мичеле Канг эгалигига ўтгач, тубдан трансформация жараёнини бошдан кечирмоқда. Путельяснинг жамоага келиши клубнинг нафақат Англия ички чемпионатида, балки халқаро майдонларда ҳам доминантлик қилиш ниятида эканидан далолат беради. Футболчи янги жамоасида ҳам етакчилик ролини ўз зиммасига олади.
Путельяс ўзининг янги клуби ҳақида гапирар экан, лойиҳанинг ўзига хослигини алоҳида таъкидлади: "Лондон Ситй Лионессес билан янги саҳифа очаётганимдан жуда хурсандман. Клубнинг фақат аёллар футболига ихтисослашган мустақил лойиҳа сифатидаги интилиши менга жуда маъқул келди. Биз майдонда совринлар учун курашамиз, майдон ташқарисида эса ёш иқтидорларни кашф этиш йўлида меҳнат қиламиз", — дея қайд этди испаниялик юлдуз.
Тарихий натижалар ва янги марраларАлексиа Путельяснинг ютуқлари рўйхати ҳайратланарли даражада бой. Унинг ҳисобида қуйидаги асосий совринлар мавжуд:
- Икки карра "Олтин тўп" (Баллон дъОр) соҳибаси;
- Тўрт карра Аёллар Чемпионлар лигаси ғолиби;
- 10 карра Испания чемпиони;
- Жаҳон чемпиони (Испания терма жамоаси таркибида).
Лондон Ситй Лионессес ўзининг дебют мавсумидаёқ кучли олтиликдан жой олишга улгурган эди. Эндиликда Путельяс каби тажрибали ва ғолиблик менталитетига эга футболчининг қўшилиши жамоани Англия аёллар Суперлигасининг (ВСЛ) асосий фаворитларидан бирига айлантиради. Бу ўз навбатида Британия футболида янги тижорий имкониятлар ва мухлислар оқимини кўпайтириши шубҳасиз.
…