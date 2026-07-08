Ўзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порлади

·0·Спорт
Ўзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порлади

Бугун бокс бўйича Осиё чемпионатида Ўзбекистон U23 аёллар терма жамоасининг 6 нафар вакили рингга кўтарилди.

Кун якунларига кўра, вакиларимиз 5 та ғалаба ва 1 та мағлубият қайд этди. Айниқса, икки боксчимиз рақибларини техник нокаут билан мағлуб этгани эътиборга сазовор бўлди.

Бахтиёрова мезбон вакиласига имкониятни бой берди

Куннинг дастлабки баҳсида -48 кг вазн тоифасида Робияхон Бахтиёрова рингга чиқди.

У мезбон Индонезия вакиласи Линда Сарига қарши муросасиз жанг ўтказди, аммо якунда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

Ғаниева ишончли ғалаба қозонди

-51 кг вазн тоифасида Гулсевар Ғаниева филиппинлик Хиан Багуинга қарши жанг қилди.

Вакиламиз рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади ва 5:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.

Юнусова ва Иброҳимжонова техник нокаут билан ютишди

-54 кг вазнда Узукжамол Юнусова қирғизистонлик Милана Шихшабековага қарши рингга кўтарилди.

Юнусова баҳсни иккинчи раундда техник нокаут билан якунлаб, кучли тайёргарлигини намойиш этди.

-60 кг вазнда Муштарийбону Иброҳимжонова ҳам худди шундай натижа қайд этди. У Вьетнам вакиласи Ти Нхунг Қуангни иккинчи раундда техник нокаутга учратди.

Мамажонова ва Хуррамова ҳам кейинги босқичда

-57 кг вазнда Хуморабону Мамажонова мезбон Нурул Иззага қарши жанг қилди.

Ўзбекистонлик боксчи рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўлланма олди.

Куннинг яна бир муваффақиятли жангини -65 кг вазнда Севинч Хуррамова ўтказди. У қозоғистонлик Аружан Жангабаевани 4:0 ҳисобида енгди.

Кун натижаси: 5 ғалаба, 1 мағлубият

Ўзбекистон U23 боксчи қизларининг бугунги натижалари:

  • Робияхон Бахтиёрова — Линда Сари 2:3;

  • Гулсевар Ғаниева — Хиан Багуин 5:0;

  • Узукжамол Юнусова — Милана Шихшабекова, техник нокаут;

  • Хуморабону Мамажонова — Нурул Изза 5:0;

  • Муштарийбону Иброҳимжонова — Ти Нхунг Қуанг, техник нокаут;

  • Севинч Хуррамова — Аружан Жангабаева 4:0.

Бу ҳақда Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар берди. Терма жамоамиз қизлари Осиё рингида навбатдаги муҳим ғалабалар сари ишончли қадам ташлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди... «Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди...Бугун, 20:11Ҳусановга рақобатни ютқазган "Манчестер Сити" иқтидори клубдан кетмоқдаҲусановга рақобатни ютқазган "Манчестер Сити" иқтидори клубдан кетмоқдаБугун, 19:26«Реал» Жуд Беллингемга янги шартнома тайёрламоқда...«Реал» Жуд Беллингемга янги шартнома тайёрламоқда...Бугун, 18:32Бразилия ЖЧ-2026 дан кейин ватанга бир футболчи билан қайтдиБразилия ЖЧ-2026 дан кейин ватанга бир футболчи билан қайтдиБугун, 18:29Войцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаманВойцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаманБугун, 18:13Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёрЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёрБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди