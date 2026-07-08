Германияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилди

·1·Дунё
Германияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилди

Германияда паллиатив тиббиёт соҳасида фаолият юритган шифокор 15 нафар беморни қасддан ўлдирганликда айбдор деб топилиб, умрбод озодликдан маҳрум этилди. Тергов органлари эса бу ҳолатлар мазкур ишнинг фақат бир қисми бўлиши мумкинлигини билдирмоқда. Айни пайтда шифокорга оид ўнлаб бошқа ҳолатлар ҳам текширилмоқда.

Берлин суди Германиядаги шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш қоидаларига мувофиқ шахси фақат Йоханнес М. сифатида очиқланган 41 ёшли шифокорни 2021 йил сентябридан 2024 йил июлига қадар 12 нафар аёл ва 3 нафар эркакни қасддан ўлдирганликда айбдор деб топди.

Маълум қилинишича, ҳалок бўлган беморларнинг ёши 25 ёшдан 94 ёшгача бўлган. Суд жараёнида уларнинг барчаси оғир хасталикдан азият чеккани, аммо ўлим ҳолати яқин эмаслиги таъкидланди.

Прокурорларнинг маълум қилишича, шифокор уйга ташриф буюрган вақтларида беморларнинг розилигисиз турли дори воситаларининг ўлимга олиб келувчи комбинациясини юборган. Тергов маълумотларига кўра, у айрим ҳолатларда изларни йўқотиш мақсадида ёнғин ҳам чиқарган.

Хусусан, 2024 йил июль ойида, ҳибсга олинишидан сал аввал, шифокор бир куннинг ўзида икки нафар беморни ўлдиргани айтилмоқда. Аввалига у Берлин марказидаги уйида бўлган 75 ёшли эркакнинг ҳаётига зомин бўлган, бир неча соатдан кейин эса қўшни туманда яшовчи 76 ёшли аёлни ўлдирган. Прокурорлар маълумотига кўра, у кейинчалик аёлнинг уйига ўт қўйишга уринган, аммо бу режаси амалга ошмаган.

Қарийб бир йил давом этган суд муҳокамаларининг катта қисмида шифокор сукут сақлади. Бироқ ўтган ой у судда 12 нафар оғир аҳволдаги беморини ўлдирганини тан олди.

Унинг айтишича, ўша вақтда беморларни азоб-уқубат ва оғир хасталикдан қутқараётганига ишонган.

«Мен буни ҳамма учун энг тўғри қарор деб ўйлагандим», — деди у судда.

Шунингдек, у ўз ҳаракатлари туфайли етказилган барча азоб-уқубатлар учун кечирим сўради. Шу билан бирга, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар шифокор яна бошқа беморларни ҳам ўлдирган бўлиши мумкин, деб ҳисобламоқда. Ҳозирда прокуратура яна 76 та эҳтимолий ҳолат бўйича тергов олиб бормоқда.

Германия оммавий ахборот воситалари таъкидлашича, агар ушбу ҳолатлар ҳам исботланса ва шифокор айбдор деб топилса, бу мамлакат тарихидаги энг йирик кетма-кет қотиллик ишларидан бирига айланиши мумкин.

Шифокор эса судда келгуси суд жараёнларида ҳам фаол иштирок этишини маълум қилди.

Суд жараёни давомида ҳалок бўлган беморларнинг яқинлари ҳам ўз дардларини баён қилди. 2021 йилда вафот этган 25 ёшли аёлнинг онаси кўз ёшларини тўка туриб, қизининг ҳеч қачон яшашдан воз кечиш истагини билдирмаганини айтди.

2024 йилда вафот этган 72 ёшли аёлнинг ўғли эса онаси синглиси билан Болтиқ денгизи бўйига саёҳат қилишни режалаштирганини таъкидлаб, «Онам яшашни истарди», дея судда кўрсатма берди.

Суд шифокорнинг айби ўта оғир эканини инобатга олди. Шу боис унга умрбод қамоқ жазоси тайинланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатКосмосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатБугун, 20:18Ормуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашдиОрмуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашдиБугун, 20:00Покистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиПокистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиБугун, 19:3320,5 сантиметрлик киприклар: шифокорлар изоҳ топа олмаяпти20,5 сантиметрлик киприклар: шифокорлар изоҳ топа олмаяптиБугун, 17:041000 метрлик жарлик узра “Ғарбга саёҳат” мультфильми саҳнаси жонлантирилди1000 метрлик жарлик узра “Ғарбга саёҳат” мультфильми саҳнаси жонлантирилдиБугун, 16:45Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Бугун, 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди