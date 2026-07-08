Германияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилди
Германияда паллиатив тиббиёт соҳасида фаолият юритган шифокор 15 нафар беморни қасддан ўлдирганликда айбдор деб топилиб, умрбод озодликдан маҳрум этилди. Тергов органлари эса бу ҳолатлар мазкур ишнинг фақат бир қисми бўлиши мумкинлигини билдирмоқда. Айни пайтда шифокорга оид ўнлаб бошқа ҳолатлар ҳам текширилмоқда.
Берлин суди Германиядаги шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш қоидаларига мувофиқ шахси фақат Йоханнес М. сифатида очиқланган 41 ёшли шифокорни 2021 йил сентябридан 2024 йил июлига қадар 12 нафар аёл ва 3 нафар эркакни қасддан ўлдирганликда айбдор деб топди.
Маълум қилинишича, ҳалок бўлган беморларнинг ёши 25 ёшдан 94 ёшгача бўлган. Суд жараёнида уларнинг барчаси оғир хасталикдан азият чеккани, аммо ўлим ҳолати яқин эмаслиги таъкидланди.
Прокурорларнинг маълум қилишича, шифокор уйга ташриф буюрган вақтларида беморларнинг розилигисиз турли дори воситаларининг ўлимга олиб келувчи комбинациясини юборган. Тергов маълумотларига кўра, у айрим ҳолатларда изларни йўқотиш мақсадида ёнғин ҳам чиқарган.
Хусусан, 2024 йил июль ойида, ҳибсга олинишидан сал аввал, шифокор бир куннинг ўзида икки нафар беморни ўлдиргани айтилмоқда. Аввалига у Берлин марказидаги уйида бўлган 75 ёшли эркакнинг ҳаётига зомин бўлган, бир неча соатдан кейин эса қўшни туманда яшовчи 76 ёшли аёлни ўлдирган. Прокурорлар маълумотига кўра, у кейинчалик аёлнинг уйига ўт қўйишга уринган, аммо бу режаси амалга ошмаган.
Қарийб бир йил давом этган суд муҳокамаларининг катта қисмида шифокор сукут сақлади. Бироқ ўтган ой у судда 12 нафар оғир аҳволдаги беморини ўлдирганини тан олди.
Унинг айтишича, ўша вақтда беморларни азоб-уқубат ва оғир хасталикдан қутқараётганига ишонган.
«Мен буни ҳамма учун энг тўғри қарор деб ўйлагандим», — деди у судда.
Шунингдек, у ўз ҳаракатлари туфайли етказилган барча азоб-уқубатлар учун кечирим сўради. Шу билан бирга, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар шифокор яна бошқа беморларни ҳам ўлдирган бўлиши мумкин, деб ҳисобламоқда. Ҳозирда прокуратура яна 76 та эҳтимолий ҳолат бўйича тергов олиб бормоқда.
Германия оммавий ахборот воситалари таъкидлашича, агар ушбу ҳолатлар ҳам исботланса ва шифокор айбдор деб топилса, бу мамлакат тарихидаги энг йирик кетма-кет қотиллик ишларидан бирига айланиши мумкин.
Шифокор эса судда келгуси суд жараёнларида ҳам фаол иштирок этишини маълум қилди.
Суд жараёни давомида ҳалок бўлган беморларнинг яқинлари ҳам ўз дардларини баён қилди. 2021 йилда вафот этган 25 ёшли аёлнинг онаси кўз ёшларини тўка туриб, қизининг ҳеч қачон яшашдан воз кечиш истагини билдирмаганини айтди.
2024 йилда вафот этган 72 ёшли аёлнинг ўғли эса онаси синглиси билан Болтиқ денгизи бўйига саёҳат қилишни режалаштирганини таъкидлаб, «Онам яшашни истарди», дея судда кўрсатма берди.
Суд шифокорнинг айби ўта оғир эканини инобатга олди. Шу боис унга умрбод қамоқ жазоси тайинланди.
…