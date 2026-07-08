«Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди...

·0·Спорт
«Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди...

«Манчестер Юнайтед» Мадриднинг «Реал» клуби ва Франция терма жамоаси яримҳимоячиси Орельен Тчуамени учун ҳаракат бошлагани айтилмоқда.

Манбаларга кўра, англияликлар 26 ёшли футболчига беш йиллик шартнома таклиф қилган. Бироқ трансфернинг амалга ошиш эҳтимоли ҳозирча юқори баҳоланмаяпти.

«МЮ» молиявий жиҳатдан кучли таклиф берган

Хабарларда айтилишича, «Манчестер Юнайтед» Тчуаменига жуда манфаатли молиявий шартлар таклиф қилган.

Ҳозирча футболчига берилиши мумкин бўлган маош ва бошқа бонуслар бўйича аниқ рақамлар ошкор этилмаган.

Тчуамени «Реал»да қолишни устувор кўрмоқда

Шунга қарамай, инсайдерлар француз яримҳимоячисининг «Манчестер Юнайтед»га ўтиши эҳтимоли катта эмаслигини таъкидламоқда.

Тчуамени ҳозирча асосий мақсад сифатида «Реал» таркибида доимий ўрин эгаллаш ва Мадрид клубида ўз мавқеини мустаҳкамлашни кўзламоқда.

«Реал»га 2022 йилда келган

Орельен Тчуамени «Реал» сафига 2022 йилда «Монако» клубидан келиб қўшилган.

У қисқа вақт ичида Мадрид клубининг муҳим футболчиларидан бирига айланди ва ҳимоя ҳамда яримҳимоя ўртасидаги мувозанатни таъминлашда муҳим роль ўйнамоқда.

Ўтган мавсумда 49 ўйин ўтказди

Франциялик футболчи ўтган мавсумда «Реал» таркибида барча мусобақаларда 49 та ўйинда майдонга тушди.

Ушбу баҳсларда Тчуамени:

  • 2 та гол урди;

  • 2 та голли узатма амалга оширди.

«Манчестер Юнайтед» катта таклиф билан чиққан бўлса-да, якуний қарор кўп жиҳатдан футболчининг ўзига боғлиқ. Ҳозирча Тчуамени учун асосий йўл Мадридда ўз ўрнини сақлаб қолиш бўлиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусановга рақобатни ютқазган "Манчестер Сити" иқтидори клубдан кетмоқдаҲусановга рақобатни ютқазган "Манчестер Сити" иқтидори клубдан кетмоқдаБугун, 19:26«Реал» Жуд Беллингемга янги шартнома тайёрламоқда...«Реал» Жуд Беллингемга янги шартнома тайёрламоқда...Бугун, 18:32Бразилия ЖЧ-2026 дан кейин ватанга бир футболчи билан қайтдиБразилия ЖЧ-2026 дан кейин ватанга бир футболчи билан қайтдиБугун, 18:29Войцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаманВойцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаманБугун, 18:13Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёрЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёрБугун, 17:30Альваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиАльваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди