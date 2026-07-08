«Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди...
«Манчестер Юнайтед» Мадриднинг «Реал» клуби ва Франция терма жамоаси яримҳимоячиси Орельен Тчуамени учун ҳаракат бошлагани айтилмоқда.
Манбаларга кўра, англияликлар 26 ёшли футболчига беш йиллик шартнома таклиф қилган. Бироқ трансфернинг амалга ошиш эҳтимоли ҳозирча юқори баҳоланмаяпти.
«МЮ» молиявий жиҳатдан кучли таклиф берган
Хабарларда айтилишича, «Манчестер Юнайтед» Тчуаменига жуда манфаатли молиявий шартлар таклиф қилган.
Ҳозирча футболчига берилиши мумкин бўлган маош ва бошқа бонуслар бўйича аниқ рақамлар ошкор этилмаган.
Тчуамени «Реал»да қолишни устувор кўрмоқда
Шунга қарамай, инсайдерлар француз яримҳимоячисининг «Манчестер Юнайтед»га ўтиши эҳтимоли катта эмаслигини таъкидламоқда.
Тчуамени ҳозирча асосий мақсад сифатида «Реал» таркибида доимий ўрин эгаллаш ва Мадрид клубида ўз мавқеини мустаҳкамлашни кўзламоқда.
«Реал»га 2022 йилда келган
Орельен Тчуамени «Реал» сафига 2022 йилда «Монако» клубидан келиб қўшилган.
У қисқа вақт ичида Мадрид клубининг муҳим футболчиларидан бирига айланди ва ҳимоя ҳамда яримҳимоя ўртасидаги мувозанатни таъминлашда муҳим роль ўйнамоқда.
Ўтган мавсумда 49 ўйин ўтказди
Франциялик футболчи ўтган мавсумда «Реал» таркибида барча мусобақаларда 49 та ўйинда майдонга тушди.
Ушбу баҳсларда Тчуамени:
2 та гол урди;
2 та голли узатма амалга оширди.
«Манчестер Юнайтед» катта таклиф билан чиққан бўлса-да, якуний қарор кўп жиҳатдан футболчининг ўзига боғлиқ. Ҳозирча Тчуамени учун асосий йўл Мадридда ўз ўрнини сақлаб қолиш бўлиб турибди.
…