Родри Эрнандес «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин
«Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри Эрнандес келажаги борасида якуний қарорга келмагани айтилмоқда.
Журналист Мигел Серрано маълумотига кўра, 30 ёшли испаниялик футболчи клубни тарк этиш эҳтимолини истисно қилмаяпти. Аввалроқ у Мадриднинг «Реал» клубига ўтишга тайёр бўлгани хабар қилинганди.
Родри «Реал» вариантига очиқ бўлган
Манбага кўра, Родри аввалроқ «Реал»га ўтиш имкониятини кўриб чиқишга тайёр бўлган.
Бироқ айни пайтда мадридликлар уни трансфер қилишни режалаштирмаяпти. Шу сабаб ҳозирча бу йўналишда аниқ ҳаракатлар йўқ.
Вазият ўзгариши мумкин
Шунга қарамай, Родрининг «Манчестер Сити»дан кетиши эҳтимоли тўлиқ йўқолмаган.
Хабарларда вазият исталган пайтда ўзгариши мумкинлиги таъкидланмоқда. Бу эса яримҳимоячининг келажаги атрофидаги интригаларни сақлаб турибди.
Шартнома келаси ёзгача амал қилади
Родрининг «шаҳарликлар» билан амалдаги шартномаси келаси ёзгача мўлжалланган.
Бу ҳолат футболчининг трансфер бозоридаги мавқеини янада қизиқарли қилади. Агар янги келишув имзоланмаса, клуб уни сақлаб қолиш ёки трансфер орқали фойда кўриш масаласини кўриб чиқиши мумкин.
Ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари
Испаниялик яримҳимоячи ўтган мавсум барча мусобақаларда 33 та учрашувда майдонга тушди.
Ушбу баҳсларда Родри 2 та гол уришга муваффақ бўлди.
«Манчестер Сити» учун муҳим фигуралардан бири ҳисобланган Родрининг келажаги ҳали ҳам очиқ қолмоқда. Энди асосий савол — у «шаҳарликлар» сафида қоладими ёки янги чақириқни танлайдими?
…