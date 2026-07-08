Вермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратди

·1·Техно
Вермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратди

Венчур капитали бозорида аёл инвесторлар томонидан бошқариладиган жамғармалар камчиликни ташкил этса-да, ушбу соҳада ўз ўрнига эга бўлаётган мутахассислар сони ортиб бормоқда. Вермилион Клиффс Вентурес компанияси асосчиси Эшли Смит ўзининг иккинчи — 25 миллион долларлик инвестиция жамғармаси ёпилганини эълон қилди. Мазкур маблағлар асосан сунъий интеллект (AI) инфратузилмаси, киберхавфсизлик ва дастурчилар учун асбоб-ускуналар (дев тоолс) яратувчи стартапларни қўллаб-қувватлашга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, Эшли Смит ушбу маблағни бор-йўғи тўрт ой ичида жалб қилишга муваффақ бўлган. Эътиборлиси, сармоянинг асосий қисми биринчи жамғармада иштирок этган мавжуд инвесторлар томонидан тақдим этилган. Бу эса бозорда ёш ва ихтисослашган венчур жамғармаларига бўлган ишонч юқори эканлигидан далолат беради.

Техник асосчиларга эътибор

Вермилион Клиффс Вентурес ўзининг янги Фунд ИИ жамғармаси доирасида ҳар бир лойиҳа учун ўртача 500 минг доллардан 1 миллион долларгача чек ёзишни режалаштирмоқда. Келгуси икки ярим йил ичида камида 25 та компанияга сармоя киритиш мақсад қилинган. Ҳозирнинг ўзида жамғарма олтита истиқболли стартапни молиялаштиришга улгурди.

Эшли Смитнинг тажрибаси бу борада ҳал қилувчи аҳамиятга эга. У инвесторлик фаолиятидан аввал Твилио, Facebook, GitHub ва GitLab каби технологик гигантларда маркетинг соҳасида ишлаган. Унинг сўзларига кўра, кўплаб техник билимга эга асосчилар (фоундерс) маҳсулот яратишни билсалар-да, уни бозорга олиб чиқиш ва сотишда қийинчиликка дуч келишади.

Хатолардан қочиш стратегияси

Смит хонимнинг таъкидлашича, дастурчилар ва хавфсизлик бўйича мутахассисларга маҳсулот сотиш — ўзига хос мураккаб интизомдир. Кўпинча стартап асосчилари бу жараённи вақт ва маблағ йўқотиш орқали, яни "қиммат дарслар" эвазига ўрганадилар. Вермилион Клиффс Вентурес эса уларга ўз тажрибаси орқали ушбу хатоларни четлаб ўтишга ёрдам беради.

Жамғарманинг биринчи босқичи (Фунд И) 13 миллион долларни ташкил этган ва у жами 35 та компанияга, жумладан, киберхавфсизлик йўналишидаги Кейкард ҳамда AI инфратузилмаси билан шуғулланувчи CopilotKit лойиҳаларига тикилган эди. Янги жамғарма эса аввалги муваффақиятли стратегияни янада кенгроқ миқёсда давом эттиради.

Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган IT-экотизими ва стартап муҳити учун ҳам бундай ихтисослашган жамғармалар фаолияти муҳим аҳамиятга эга. Сунъий интеллект ва киберхавфсизлик бугунги кунда глобал технологик пойганинг марказида турибди, бу эса Вермилион Клиффс Вентурес каби жамғармалар танлаган йўл нақадар долзарб эканини кўрсатмоқда.

ВенчурСтартапСунъий ИнтеллектКиберхавфсизликИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиApple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиБугун, 19:57Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаJeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 19:29Венус Аэроспасе гипертовушли двигателлар учун 90 миллион доллар инвестиция жалб қилдиВенус Аэроспасе гипертовушли двигателлар учун 90 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 19:24Венус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қиладиВенус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қиладиБугун, 18:21OpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаOpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаБугун, 17:22Франциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаФранциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаБугун, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги