Вермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратди
Венчур капитали бозорида аёл инвесторлар томонидан бошқариладиган жамғармалар камчиликни ташкил этса-да, ушбу соҳада ўз ўрнига эга бўлаётган мутахассислар сони ортиб бормоқда. Вермилион Клиффс Вентурес компанияси асосчиси Эшли Смит ўзининг иккинчи — 25 миллион долларлик инвестиция жамғармаси ёпилганини эълон қилди. Мазкур маблағлар асосан сунъий интеллект (AI) инфратузилмаси, киберхавфсизлик ва дастурчилар учун асбоб-ускуналар (дев тоолс) яратувчи стартапларни қўллаб-қувватлашга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, Эшли Смит ушбу маблағни бор-йўғи тўрт ой ичида жалб қилишга муваффақ бўлган. Эътиборлиси, сармоянинг асосий қисми биринчи жамғармада иштирок этган мавжуд инвесторлар томонидан тақдим этилган. Бу эса бозорда ёш ва ихтисослашган венчур жамғармаларига бўлган ишонч юқори эканлигидан далолат беради.
Техник асосчиларга эътиборВермилион Клиффс Вентурес ўзининг янги Фунд ИИ жамғармаси доирасида ҳар бир лойиҳа учун ўртача 500 минг доллардан 1 миллион долларгача чек ёзишни режалаштирмоқда. Келгуси икки ярим йил ичида камида 25 та компанияга сармоя киритиш мақсад қилинган. Ҳозирнинг ўзида жамғарма олтита истиқболли стартапни молиялаштиришга улгурди.
Эшли Смитнинг тажрибаси бу борада ҳал қилувчи аҳамиятга эга. У инвесторлик фаолиятидан аввал Твилио, Facebook, GitHub ва GitLab каби технологик гигантларда маркетинг соҳасида ишлаган. Унинг сўзларига кўра, кўплаб техник билимга эга асосчилар (фоундерс) маҳсулот яратишни билсалар-да, уни бозорга олиб чиқиш ва сотишда қийинчиликка дуч келишади.
Хатолардан қочиш стратегиясиСмит хонимнинг таъкидлашича, дастурчилар ва хавфсизлик бўйича мутахассисларга маҳсулот сотиш — ўзига хос мураккаб интизомдир. Кўпинча стартап асосчилари бу жараённи вақт ва маблағ йўқотиш орқали, яни "қиммат дарслар" эвазига ўрганадилар. Вермилион Клиффс Вентурес эса уларга ўз тажрибаси орқали ушбу хатоларни четлаб ўтишга ёрдам беради.
Жамғарманинг биринчи босқичи (Фунд И) 13 миллион долларни ташкил этган ва у жами 35 та компанияга, жумладан, киберхавфсизлик йўналишидаги Кейкард ҳамда AI инфратузилмаси билан шуғулланувчи CopilotKit лойиҳаларига тикилган эди. Янги жамғарма эса аввалги муваффақиятли стратегияни янада кенгроқ миқёсда давом эттиради.
Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган IT-экотизими ва стартап муҳити учун ҳам бундай ихтисослашган жамғармалар фаолияти муҳим аҳамиятга эга. Сунъий интеллект ва киберхавфсизлик бугунги кунда глобал технологик пойганинг марказида турибди, бу эса Вермилион Клиффс Вентурес каби жамғармалар танлаган йўл нақадар долзарб эканини кўрсатмоқда.
…