Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...
Испания миллий жамоаси вингери Ламин Ямал ЖЧ-2026да Лионель Месси намойиш этаётган ўйин ҳақида фикр билдирди.
Аргентина сардори ҳозирча 5 та учрашувда 8 та гол уриб, турнирнинг энг яхши тўпурари бўлиб турибди. Ямал эса Мессининг бу даражадаги ўйини кўпчилик учун кутилмаганини тан олди.
Ямал Мессининг ўйинини юқори баҳолади
Испаниялик ёш юлдуздан жаҳон чемпионатида ОАВ эътибори борасида Месси, Неймар ва Роналду билан солиштирилаётгани ҳақида сўралди.
У эса биринчи навбатда Мессининг ҳозирги формасига тўхталди.
«Ажойиб. Ҳеч ким унинг бундай юқори савияда ўйнашини кутмаганди. Мен Месси учун жуда хурсандман», — деди Ямал.
Месси 8 гол билан пешқадам
Лионель Месси ЖЧ-2026да Аргентина учун яна асосий фигурага айланган.
У 5 та ўйинда 8 та гол уриб, турнир тўпурарлари пойгасида етакчилик қилмоқда. 39 ёшли футболчининг бу даражадаги натижаси мухлислар ва мутахассислар орасида катта муҳокамага сабаб бўлмоқда.
Роналду ва Неймар ҳақида ҳам гапирди
Ямал Месси билан бир қаторда Криштиану Роналду ва Неймарнинг ҳам футболдаги таъсирини алоҳида таъкидлади.
«Неймар ва Роналду учун ҳам шундай дея оламан. Улар ҳозир майдонга тушаётган барча футболчиларнинг болалигига катта таъсир кўрсата олган», — деди у.
Унинг фикрича, бу авлод футболчилари катта саҳнага айнан шу юлдузларни кўриб, улардан илҳом олиб чиққан.
Финал ҳақидаги жавоб
Ямал Месси, Роналду ва Неймар билан боғлиқ яхши воқеалар уни ҳам қувонтиришини айтди.
Бироқ у ўз рақобатчилик руҳини ҳам яширмади.
«Улар билан боғлиқ ҳар қандай яхши воқеа мен учун ҳам қувончли. Лекин агар мен финалгача етиб борсам, Мессини албатта мағлуб этишни хоҳлайман», — дея таъкидлади Ямал.
Авлодлар алмашинуви фонидаги эҳтимолий тўқнашув
ЖЧ-2026да Месси ҳали ҳам катта саҳнанинг бош қаҳрамонларидан бири бўлиб турибди. Ямал эса янги авлоднинг энг ёрқин вакилларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Шу боис уларнинг эҳтимолий финалдаги тўқнашуви фақат Испания ва Аргентина ўртасидаги баҳс эмас, балки футболдаги икки даврнинг рамзий қарама-қаршилигига айланиши мумкин.
…