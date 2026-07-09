Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...

·54·Спорт
Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...

Испания миллий жамоаси вингери Ламин Ямал ЖЧ-2026да Лионель Месси намойиш этаётган ўйин ҳақида фикр билдирди.

Аргентина сардори ҳозирча 5 та учрашувда 8 та гол уриб, турнирнинг энг яхши тўпурари бўлиб турибди. Ямал эса Мессининг бу даражадаги ўйини кўпчилик учун кутилмаганини тан олди.

Ямал Мессининг ўйинини юқори баҳолади

Испаниялик ёш юлдуздан жаҳон чемпионатида ОАВ эътибори борасида Месси, Неймар ва Роналду билан солиштирилаётгани ҳақида сўралди.

У эса биринчи навбатда Мессининг ҳозирги формасига тўхталди.

«Ажойиб. Ҳеч ким унинг бундай юқори савияда ўйнашини кутмаганди. Мен Месси учун жуда хурсандман», — деди Ямал.

Месси 8 гол билан пешқадам

Лионель Месси ЖЧ-2026да Аргентина учун яна асосий фигурага айланган.

У 5 та ўйинда 8 та гол уриб, турнир тўпурарлари пойгасида етакчилик қилмоқда. 39 ёшли футболчининг бу даражадаги натижаси мухлислар ва мутахассислар орасида катта муҳокамага сабаб бўлмоқда.

Роналду ва Неймар ҳақида ҳам гапирди

Ямал Месси билан бир қаторда Криштиану Роналду ва Неймарнинг ҳам футболдаги таъсирини алоҳида таъкидлади.

«Неймар ва Роналду учун ҳам шундай дея оламан. Улар ҳозир майдонга тушаётган барча футболчиларнинг болалигига катта таъсир кўрсата олган», — деди у.

Унинг фикрича, бу авлод футболчилари катта саҳнага айнан шу юлдузларни кўриб, улардан илҳом олиб чиққан.

Финал ҳақидаги жавоб

Ямал Месси, Роналду ва Неймар билан боғлиқ яхши воқеалар уни ҳам қувонтиришини айтди.

Бироқ у ўз рақобатчилик руҳини ҳам яширмади.

«Улар билан боғлиқ ҳар қандай яхши воқеа мен учун ҳам қувончли. Лекин агар мен финалгача етиб борсам, Мессини албатта мағлуб этишни хоҳлайман», — дея таъкидлади Ямал.

Авлодлар алмашинуви фонидаги эҳтимолий тўқнашув

ЖЧ-2026да Месси ҳали ҳам катта саҳнанинг бош қаҳрамонларидан бири бўлиб турибди. Ямал эса янги авлоднинг энг ёрқин вакилларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Шу боис уларнинг эҳтимолий финалдаги тўқнашуви фақат Испания ва Аргентина ўртасидаги баҳс эмас, балки футболдаги икки даврнинг рамзий қарама-қаршилигига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Бугун, 09:18ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...Бугун, 09:12Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Бугун, 08:59Интер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиИнтер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиБугун, 02:11Рафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиРафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 01:37Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиАрсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиБугун, 01:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди