Boeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайди
Авиация оламининг энг узоқ кутилган ва кўплаб тўсиқларга учраган лойиҳаларидан бири — Boeing 737 МАХ 7 самолёти ниҳоят якуний босқичга етиб келди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, ушбу модел АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) томонидан 2026-йилнинг июль ойи охирига қадар сертификатланиши кутилмоқда. Агар ушбу муддат ўзгаришсиз қолса, Boeing компанияси ўз тарихидаги энг мураккаб лойиҳалардан бирини муваффақиятли якунлаган ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Boeing 737 МАХ 7 дастури расман 2013-йилнинг май ойида ишга туширилган эди. Дастлабки режаларга кўра, самолётлар 2019-йилдаёқ буюртмачиларга етказиб берилиши керак эди. Бироқ, лойиҳа устидаги ишлар турли техник ва хавфсизлик муаммолари сабабли қарийб 13 йилга чўзилиб кетди. Натижада, илк етказиб бериш муддати дастлабки режадан етти йилга кечикди.
Хавфсизлик муаммолари ва кечикиш сабаблариЛойиҳа йўлидаги биринчи жиддий зарба 2018 ва 2019-йилларда юз берган Boeing 737 МАХ оиласига мансуб самолётларнинг ҳалокатлари бўлди. Ушбу фожиалардан сўнг бутун дунё бўйлаб ушбу турдаги лайнерларнинг парвозлари тўхтатиб қўйилган эди. Кейинчалик МАХ 7 моделининг сертификатлаш жараёни двигателларни музлашдан ҳимоя қилиш тизимидаги нуқсонлар туфайли яна тўхтаб қолди. Муҳандислар ушбу камчиликларни бартараф этиш учун қарийб икки йил вақт сарфладилар ва ишлар фақат 2025-йил охирига келиб якунланди.
Шунингдек, 2024-йил январ ойида Аласка Аирлинес авиакомпаниясига тегишли Boeing 737 МАХ 9 самолётининг парвоз пайтида эшик қопқоғи узилиб кетиши билан боғлиқ ҳодиса назорат қилувчи органларнинг эътиборини янада кучайтирди. ФАА Boeing компаниясининг ишлаб чиқариш жараёнлари устидан назоратни кескинлаштирди ва барча янги моделларни текшириш кўламини кенгайтирди. Бу эса МАХ 7 учун қўшимча синовлар ва ҳужжатлаштириш ишларини талаб қилди.
Техник имкониятлар ва асосий харидорларBoeing 737 МАХ 7 ўз оиласидаги энг ихчам модел ҳисобланади. Унинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
- Йўловчи сиғими: конфигурацияга қараб 172 кишигача;
- Максимал парвоз масофаси: тахминан 7000 километр;
- Вазифаси: эскирган Boeing 737-700 моделларини алмаштириш.
Boeing 737 МАХ 7 нинг фойдаланишга топширилиши минтақавий ва ўрта масофали парвозлар сегментида рақобатни кучайтириши кутилмоқда. Компания, шунингдек, ушбу моделдан ташқари янада каттароқ сиғимли 737 МАХ 10 устида ҳам иш олиб бормоқда, бироқ у ерда ҳам муддатлар билан боғлиқ қийинчиликлар кузатилмоқда. Авиация экспертларининг таъкидлашича, МАХ 7 нинг муваффақиятли сертификатланиши Boeing брендининг ишончини тиклаш йўлидаги муҳим қадам бўлади.
…