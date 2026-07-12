Boeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайди

·0·Техно
Boeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайди

Авиация оламининг энг узоқ кутилган ва кўплаб тўсиқларга учраган лойиҳаларидан бири — Boeing 737 МАХ 7 самолёти ниҳоят якуний босқичга етиб келди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, ушбу модел АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) томонидан 2026-йилнинг июль ойи охирига қадар сертификатланиши кутилмоқда. Агар ушбу муддат ўзгаришсиз қолса, Boeing компанияси ўз тарихидаги энг мураккаб лойиҳалардан бирини муваффақиятли якунлаган ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Boeing 737 МАХ 7 дастури расман 2013-йилнинг май ойида ишга туширилган эди. Дастлабки режаларга кўра, самолётлар 2019-йилдаёқ буюртмачиларга етказиб берилиши керак эди. Бироқ, лойиҳа устидаги ишлар турли техник ва хавфсизлик муаммолари сабабли қарийб 13 йилга чўзилиб кетди. Натижада, илк етказиб бериш муддати дастлабки режадан етти йилга кечикди.

Хавфсизлик муаммолари ва кечикиш сабаблари

Лойиҳа йўлидаги биринчи жиддий зарба 2018 ва 2019-йилларда юз берган Boeing 737 МАХ оиласига мансуб самолётларнинг ҳалокатлари бўлди. Ушбу фожиалардан сўнг бутун дунё бўйлаб ушбу турдаги лайнерларнинг парвозлари тўхтатиб қўйилган эди. Кейинчалик МАХ 7 моделининг сертификатлаш жараёни двигателларни музлашдан ҳимоя қилиш тизимидаги нуқсонлар туфайли яна тўхтаб қолди. Муҳандислар ушбу камчиликларни бартараф этиш учун қарийб икки йил вақт сарфладилар ва ишлар фақат 2025-йил охирига келиб якунланди.

Шунингдек, 2024-йил январ ойида Аласка Аирлинес авиакомпаниясига тегишли Boeing 737 МАХ 9 самолётининг парвоз пайтида эшик қопқоғи узилиб кетиши билан боғлиқ ҳодиса назорат қилувчи органларнинг эътиборини янада кучайтирди. ФАА Boeing компаниясининг ишлаб чиқариш жараёнлари устидан назоратни кескинлаштирди ва барча янги моделларни текшириш кўламини кенгайтирди. Бу эса МАХ 7 учун қўшимча синовлар ва ҳужжатлаштириш ишларини талаб қилди.

Техник имкониятлар ва асосий харидорлар

Boeing 737 МАХ 7 ўз оиласидаги энг ихчам модел ҳисобланади. Унинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

  • Йўловчи сиғими: конфигурацияга қараб 172 кишигача;
  • Максимал парвоз масофаси: тахминан 7000 километр;
  • Вазифаси: эскирган Boeing 737-700 моделларини алмаштириш.
Ушбу моделнинг асосий мижози Американинг Соутвест Аирлинес авиакомпанияси бўлиб қолмоқда. Ташувчи жами 256 та шундай самолётга буюртма берган, бу эса МАХ 7 учун олинган барча буюртмаларнинг 90 фоизидан ортиғини ташкил этади. Ҳозирда Вашингтон штатидаги Мозес-Лейк майдончасида 20 га яқин тайёр самолёт сақланмоқда. Сертификат олингандан сўнг, компания уларни дарҳол мижозларга топширишни режалаштирмоқда.

Boeing 737 МАХ 7 нинг фойдаланишга топширилиши минтақавий ва ўрта масофали парвозлар сегментида рақобатни кучайтириши кутилмоқда. Компания, шунингдек, ушбу моделдан ташқари янада каттароқ сиғимли 737 МАХ 10 устида ҳам иш олиб бормоқда, бироқ у ерда ҳам муддатлар билан боғлиқ қийинчиликлар кузатилмоқда. Авиация экспертларининг таъкидлашича, МАХ 7 нинг муваффақиятли сертификатланиши Boeing брендининг ишончини тиклаш йўлидаги муҳим қадам бўлади.

BoeingАвиацияТехнологияАҚШСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиLenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиБугун, 03:57Гулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаГулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаБугун, 03:24Нинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиНинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиБугун, 03:20Lenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиLenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиБугун, 03:00АҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқдаАҚШда ядро реакторини бошқаришда илк бор сунъий интеллект синовдан ўтказилмоқдаБугун, 02:29Литийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиЛитийдан воз кечиш: ЭСС компанияси 20 йил хизмат қилувчи натрий-ионли батареяни тақдим этдиБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги