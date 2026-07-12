Венесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошди
Июнь ойида Венесуэлада содир бўлган кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони янада ортди. Сўнгги расмий маълумотларга кўра, табиий офат қурбонлари сони 4118 нафарга етган. Бу ҳақда Венесуэла Миллий ассамблеяси президенти Ҳорхе Родригес маълумотига таяниб ТАСС агентлиги хабар қилди.
Унинг маълум қилишича, ҳалокат оқибатида 16 740 нафар киши турли даражада жароҳат олган. Шунингдек, 17 907 нафар фуқаро ўз уй-жойидан айрилиб, вақтинча бошпанасиз қолган. Кучли ер силкиниши оқибатида мамлакат бўйлаб 190 та бино бутунлай вайрон бўлган, яна 856 та иншоот эса жиддий даражада шикастланган.
Қутқарувчилар томонидан олиб борилган кенг кўламли қидирув-қутқарув ишлари давомида 6462 нафар инсон вайроналар орасидан соғ-омон қутқариб олинган. Табиий офатдан жабрланганларга тиббий ёрдам кўрсатиш мақсадида шифохоналар ва тиббиёт муассасаларида 29 966 нафар бемор даволанган.
Расмий маълумотларга кўра, ҳозирга қадар 86 794 та оила давлат ва махсус хизматлар томонидан турли кўмак билан таъминланган. Шунингдек, жабрланган аҳолига 9766 тонна озиқ-овқат маҳсулотлари етказиб берилган.
Эслатиб ўтамиз, Венесуэладаги кучли зилзила 24 июнь куни кечқурун содир бўлган эди. Ўшанда атиги 40 сония ичида магнитудаси 7,2 ва 7,5 бўлган иккита кучли ер силкиниши қайд этилган. Зилзила эпицентрлари Яракуй штати ҳудудида, бир-биридан тахминан 10 километр масофада жойлашган эди.
…