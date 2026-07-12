Венесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошди

·40·Дунё
Венесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошди

Июнь ойида Венесуэлада содир бўлган кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони янада ортди. Сўнгги расмий маълумотларга кўра, табиий офат қурбонлари сони 4118 нафарга етган. Бу ҳақда Венесуэла Миллий ассамблеяси президенти Ҳорхе Родригес маълумотига таяниб ТАСС агентлиги хабар қилди.

Унинг маълум қилишича, ҳалокат оқибатида 16 740 нафар киши турли даражада жароҳат олган. Шунингдек, 17 907 нафар фуқаро ўз уй-жойидан айрилиб, вақтинча бошпанасиз қолган. Кучли ер силкиниши оқибатида мамлакат бўйлаб 190 та бино бутунлай вайрон бўлган, яна 856 та иншоот эса жиддий даражада шикастланган.

Қутқарувчилар томонидан олиб борилган кенг кўламли қидирув-қутқарув ишлари давомида 6462 нафар инсон вайроналар орасидан соғ-омон қутқариб олинган. Табиий офатдан жабрланганларга тиббий ёрдам кўрсатиш мақсадида шифохоналар ва тиббиёт муассасаларида 29 966 нафар бемор даволанган.

Расмий маълумотларга кўра, ҳозирга қадар 86 794 та оила давлат ва махсус хизматлар томонидан турли кўмак билан таъминланган. Шунингдек, жабрланган аҳолига 9766 тонна озиқ-овқат маҳсулотлари етказиб берилган.

Эслатиб ўтамиз, Венесуэладаги кучли зилзила 24 июнь куни кечқурун содир бўлган эди. Ўшанда атиги 40 сония ичида магнитудаси 7,2 ва 7,5 бўлган иккита кучли ер силкиниши қайд этилган. Зилзила эпицентрлари Яракуй штати ҳудудида, бир-биридан тахминан 10 километр масофада жойлашган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилдиҚозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилдиБугун, 04:292028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этади2028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этадиБугун, 01:47Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Кеча, 23:57Жаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлдиЖаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлдиКеча, 22:50150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилдиКеча, 22:27Берлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиБерлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиКеча, 21:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди