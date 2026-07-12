Япония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқда

·15·Авто
Япония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқда

Япония ҳукумати мамлакат транспорт тизимида инқилоб ясаши кутилаётган Линеар Чуо Шинканцен юқори тезликдаги магнитли темир йўл лойиҳасини давом эттиришга рухсат берди. НҲК Ворлд нашрининг хабар беришича, ЖР Централ оператори кўп йиллардан буён давом этаётган экологик баҳсларга нуқта қўйишга муваффақ бўлган. Бу қарор рельсларга тегмасдан ҳаракатланувчи дунёдаги энг тезкор поездлар қурилишидаги асосий тўсиқни олиб ташлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа Шизуока префектурасидаги ҳудуд туфайли тўхтаб қолган эди. Маҳаллий ҳокимият Ои дарёси яқинидаги тоғли массив остидан ўтувчи туннел қурилиши ер ости сувлари даражасига ва ҳудуд экотизимига зарар етказишидан хавотир билдирган эди. Шу сабабли, дастлаб 2027-йилга режалаштирилган ишга тушириш муддати номаълум вақтга қолдирилган эди. Эндиликда ЖР Централ атроф-муҳитни муҳофаза қилиш чораларини кучайтириш ва сув ресурсларини қатъий назорат қилиш мажбуриятини олди.

Тезлик ва вақт: Токиодан Нагоягача 40 дақиқада

Линеар Чуо Шинканцен технологияси магнит левитациясига асосланган бўлиб, поезд махсус магнит майдони ёрдамида рельсдан бир неча сантиметр юқорида муаллақ ҳолда ҳаракатланади. Бу ишқаланиш кучини нолга тушириб, 500 км/соат тезликка эришиш имконини беради. Таққослаш учун, ҳозирги энг тезкор Шинканцен Нозоми поездлари Токио ва Нагоя ўртасидаги масофани қарийб бир ярим соатда босиб ўтади. Янги маглев эса бу вақтни 40 дақиқагача қисқартиради.

Лойиҳанинг иккинчи босқичи якунлангач, линия Осака шаҳригача узайтирилади. Натижада Токио ва Осака ўртасидаги саёҳат вақти ҳозирги 2 соат 15 дақиқадан 67 дақиқага тушади. Бу нафақат йўловчилар учун қулайлик яратади, балки мамлакатнинг йирик иқтисодий марказларини ягона тезкор транспорт ҳалқасига бирлаштиради.

Келажак истиқболлари ва харажатлар

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, муаммоли ҳудуддаги қурилиш ишлари камида ўн йил давом этиши мумкин. Агар жараён кутилмаган кечикишларсиз кетса, дунёдаги биринчи шаҳарлараро маглев линияси 2037-йилда ўз ишини бошлайди. Лойиҳанинг умумий қиймати тахминан 68 миллиард долларга баҳоланмоқда.

Янги линиянинг ишга туширилиши анъанавий темир йўллардаги юкламани ҳам камайтиради. Бўшаган қувватлар минтақавий ташувлар ва юк ташиш логистикасини яхшилашга йўналтирилади. Япония ушбу соҳада жаҳон етакчиси ҳисобланса-да, Хитой ҳам ўзининг 600 км/соат тезликдаги маглев лойиҳаларини синовдан ўтказмоқда. Бироқ, Япония лойиҳаси узоқ масофали шаҳарлараро қатнов учун мўлжалланган энг йирик амалий тизим бўлиши кутилмоқда.

Ушбу технология Ўзбекистон каби транспорт инфратузилмасини модернизация қилаётган давлатлар учун ҳам келажакда намуна бўлиши мумкин. Ҳозирча юртимизда "Афросиёб" поездлари юқори тезлик сегментини эгаллаган бўлса, Япония тажрибаси темир йўл транспортининг мутлақо янги босқичини кўрсатиб бермоқда.

ЯпонияМаглевТехнологияТранспортШинканцен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақибДасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақибБугун, 01:00Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?Кеча, 17:23BYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эгаBYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эгаКеча, 13:22АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилдиАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилдиКеча, 01:54Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиLada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиКеча, 01:22«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди10.07, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?