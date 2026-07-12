Япония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқда
Япония ҳукумати мамлакат транспорт тизимида инқилоб ясаши кутилаётган Линеар Чуо Шинканцен юқори тезликдаги магнитли темир йўл лойиҳасини давом эттиришга рухсат берди. НҲК Ворлд нашрининг хабар беришича, ЖР Централ оператори кўп йиллардан буён давом этаётган экологик баҳсларга нуқта қўйишга муваффақ бўлган. Бу қарор рельсларга тегмасдан ҳаракатланувчи дунёдаги энг тезкор поездлар қурилишидаги асосий тўсиқни олиб ташлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа Шизуока префектурасидаги ҳудуд туфайли тўхтаб қолган эди. Маҳаллий ҳокимият Ои дарёси яқинидаги тоғли массив остидан ўтувчи туннел қурилиши ер ости сувлари даражасига ва ҳудуд экотизимига зарар етказишидан хавотир билдирган эди. Шу сабабли, дастлаб 2027-йилга режалаштирилган ишга тушириш муддати номаълум вақтга қолдирилган эди. Эндиликда ЖР Централ атроф-муҳитни муҳофаза қилиш чораларини кучайтириш ва сув ресурсларини қатъий назорат қилиш мажбуриятини олди.
Тезлик ва вақт: Токиодан Нагоягача 40 дақиқадаЛинеар Чуо Шинканцен технологияси магнит левитациясига асосланган бўлиб, поезд махсус магнит майдони ёрдамида рельсдан бир неча сантиметр юқорида муаллақ ҳолда ҳаракатланади. Бу ишқаланиш кучини нолга тушириб, 500 км/соат тезликка эришиш имконини беради. Таққослаш учун, ҳозирги энг тезкор Шинканцен Нозоми поездлари Токио ва Нагоя ўртасидаги масофани қарийб бир ярим соатда босиб ўтади. Янги маглев эса бу вақтни 40 дақиқагача қисқартиради.
Лойиҳанинг иккинчи босқичи якунлангач, линия Осака шаҳригача узайтирилади. Натижада Токио ва Осака ўртасидаги саёҳат вақти ҳозирги 2 соат 15 дақиқадан 67 дақиқага тушади. Бу нафақат йўловчилар учун қулайлик яратади, балки мамлакатнинг йирик иқтисодий марказларини ягона тезкор транспорт ҳалқасига бирлаштиради.
Келажак истиқболлари ва харажатларМутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, муаммоли ҳудуддаги қурилиш ишлари камида ўн йил давом этиши мумкин. Агар жараён кутилмаган кечикишларсиз кетса, дунёдаги биринчи шаҳарлараро маглев линияси 2037-йилда ўз ишини бошлайди. Лойиҳанинг умумий қиймати тахминан 68 миллиард долларга баҳоланмоқда.
Янги линиянинг ишга туширилиши анъанавий темир йўллардаги юкламани ҳам камайтиради. Бўшаган қувватлар минтақавий ташувлар ва юк ташиш логистикасини яхшилашга йўналтирилади. Япония ушбу соҳада жаҳон етакчиси ҳисобланса-да, Хитой ҳам ўзининг 600 км/соат тезликдаги маглев лойиҳаларини синовдан ўтказмоқда. Бироқ, Япония лойиҳаси узоқ масофали шаҳарлараро қатнов учун мўлжалланган энг йирик амалий тизим бўлиши кутилмоқда.
Ушбу технология Ўзбекистон каби транспорт инфратузилмасини модернизация қилаётган давлатлар учун ҳам келажакда намуна бўлиши мумкин. Ҳозирча юртимизда "Афросиёб" поездлари юқори тезлик сегментини эгаллаган бўлса, Япония тажрибаси темир йўл транспортининг мутлақо янги босқичини кўрсатиб бермоқда.
…