Хитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқди

·0·Техно
Хитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқди

Хитойлик тадқиқотчилар коинотни тадқиқ қилишда хавфсизликнинг янги босқичини эълон қилишди. Нанкин аэронавтика ва астронавтика университети олимлари ядровий энергетика қурилмалари билан жиҳозланган космик аппаратлар учун махсус ҳимояланган “қора қути” концепциясини ишлаб чиқишди. Бу қурилма парвоз маълумотларини сақлаш ва авария ҳолатида координаталарни узатиш орқали радиоактив материаллар тарқалиши хавфини камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сўнгги йилларда ядровий энергия тизимларига эга космик аппаратларга қизиқиш ортиб бормоқда. Бундай технологиялар қуёш панеллари самарасиз бўлган узоқ масофали миссиялар, хусусан, Марсга парвозлар учун жуда муҳим ҳисобланади. Масалан, NASA ҳам келажакдаги миссиялар учун ядровий қурилмаларни ўрганмоқда. Бироқ бундай кемаларнинг ерга қулаши экологик фалокатга сабаб бўлиши мумкинлиги сабабли, уларни қидириб топиш ва ҳолатини аниқлаш тизими ҳаётий заруриятдир.

Юксак чидамлилик ва БеиДоу навигацияси

Муҳандисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, оғирлиги бор-йўғи 4,5 кг ва ўлчамлари 16,5 × 16,8 см бўлган ушбу ихчам модул улкан механик юкламаларга чидашга қодир. У 25 969 Жоулгача бўлган зарба энергиясини ютиб юбориши мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу модул ўзида ҳам маълумотларни ёзиб борувчи регистратор, ҳам БеиДоу навигация тизими базасидаги сунъий йўлдош маёғини бирлаштиради.

Электроникани ҳимоя қилиш учун ишлаб чиқувчилар кўп қатламли корпус яратишди. Ушбу тузилма қуйидаги қисмлардан иборат:

  • Ташқи иссиқлик ва зарбага чидамли қобиқ;
  • Зарба энергиясини ютувчи махсус қатлам;
  • Ички электрон модулни ҳимояловчи герметик капсула.
Конструкция дастлаб қуввати 1400 Тфлопс бўлган суперкомпьютерда моделлаштирилди. Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатдики, кўп қатламли ҳимоя тизими зарба энергиясининг тахминан 90 фоизини ютишга қодир. Шундан сўнг, муҳандислар баллистик қурилма ёрдамида прототипни катта тезликда ерга уриб, реал синовларни ўтказишди. Натижада ташқи корпус шикастланган бўлса-да, ички электрон модул ўз иш қобилиятини сақлаб қолди ва сигнал узатишда давом этди.

Келажак миссиялари учун хавфсизлик кафолати

Тадқиқотчилар қурилманинг янада такомиллаштирилган, яни дам бериладиган амортизация тизимига эга версиясини ҳам ишлаб чиқишди. Моделлаштириш натижаларига кўра, бундай конструкция зарба юкламасини яна 44 фоизга камайтиради ва энг муҳими, қурилманинг сув юзасида қолишини таъминлайди. Бу эса океанга қулаган аппаратларни топишни анча осонлаштиради.

Ҳозирча лойиҳа экспериментал босқичда турибди. Хитойлик олимлар ўз ишланмаларини тақдим этган бўлсалар-да, ушбу тизимларни қачон реал космик кемаларга ўрнатиш бўйича аниқ режалар очиқланмаган. Агар технология амалиётга татбиқ этилса, у коинотни ядровий двигателлар ёрдамида ўрганишда асосий хавфсизлик элементига айланади.

Ўзбекистон каби мамлакатлар учун ҳам коинот технологияларидаги бундай янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал хавфсизлик нуқтаи назаридан, ядровий қурилмаларнинг назорат қилиниши ва уларнинг қулаш жойини тезкор аниқлаш технологиялари бутун инсоният манфаатлари учун хизмат қилади.

ХитойКоинотЯдровий ЭнергияТехнологияБеиДоу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаСтеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаБугун, 05:25Boeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиBoeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиБугун, 04:24Lenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиLenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиБугун, 03:57Гулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаГулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаБугун, 03:24Нинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиНинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиБугун, 03:20Lenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиLenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиБугун, 03:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги