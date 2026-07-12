Хитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқди
Хитойлик тадқиқотчилар коинотни тадқиқ қилишда хавфсизликнинг янги босқичини эълон қилишди. Нанкин аэронавтика ва астронавтика университети олимлари ядровий энергетика қурилмалари билан жиҳозланган космик аппаратлар учун махсус ҳимояланган “қора қути” концепциясини ишлаб чиқишди. Бу қурилма парвоз маълумотларини сақлаш ва авария ҳолатида координаталарни узатиш орқали радиоактив материаллар тарқалиши хавфини камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сўнгги йилларда ядровий энергия тизимларига эга космик аппаратларга қизиқиш ортиб бормоқда. Бундай технологиялар қуёш панеллари самарасиз бўлган узоқ масофали миссиялар, хусусан, Марсга парвозлар учун жуда муҳим ҳисобланади. Масалан, NASA ҳам келажакдаги миссиялар учун ядровий қурилмаларни ўрганмоқда. Бироқ бундай кемаларнинг ерга қулаши экологик фалокатга сабаб бўлиши мумкинлиги сабабли, уларни қидириб топиш ва ҳолатини аниқлаш тизими ҳаётий заруриятдир.
Юксак чидамлилик ва БеиДоу навигациясиМуҳандисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, оғирлиги бор-йўғи 4,5 кг ва ўлчамлари 16,5 × 16,8 см бўлган ушбу ихчам модул улкан механик юкламаларга чидашга қодир. У 25 969 Жоулгача бўлган зарба энергиясини ютиб юбориши мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу модул ўзида ҳам маълумотларни ёзиб борувчи регистратор, ҳам БеиДоу навигация тизими базасидаги сунъий йўлдош маёғини бирлаштиради.
Электроникани ҳимоя қилиш учун ишлаб чиқувчилар кўп қатламли корпус яратишди. Ушбу тузилма қуйидаги қисмлардан иборат:
- Ташқи иссиқлик ва зарбага чидамли қобиқ;
- Зарба энергиясини ютувчи махсус қатлам;
- Ички электрон модулни ҳимояловчи герметик капсула.
Келажак миссиялари учун хавфсизлик кафолатиТадқиқотчилар қурилманинг янада такомиллаштирилган, яни дам бериладиган амортизация тизимига эга версиясини ҳам ишлаб чиқишди. Моделлаштириш натижаларига кўра, бундай конструкция зарба юкламасини яна 44 фоизга камайтиради ва энг муҳими, қурилманинг сув юзасида қолишини таъминлайди. Бу эса океанга қулаган аппаратларни топишни анча осонлаштиради.
Ҳозирча лойиҳа экспериментал босқичда турибди. Хитойлик олимлар ўз ишланмаларини тақдим этган бўлсалар-да, ушбу тизимларни қачон реал космик кемаларга ўрнатиш бўйича аниқ режалар очиқланмаган. Агар технология амалиётга татбиқ этилса, у коинотни ядровий двигателлар ёрдамида ўрганишда асосий хавфсизлик элементига айланади.
Ўзбекистон каби мамлакатлар учун ҳам коинот технологияларидаги бундай янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал хавфсизлик нуқтаи назаридан, ядровий қурилмаларнинг назорат қилиниши ва уларнинг қулаш жойини тезкор аниқлаш технологиялари бутун инсоният манфаатлари учун хизмат қилади.
…