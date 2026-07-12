Аргентина Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этди
FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Аргентина Швейцарияни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувда асосий вақт дуранг якунланди, ғолиб эса қўшимча вақтда аниқланди.
Аргентина 10-дақиқада ҳисобни очди. Алексис Макаллистер рақиб дарвозасини ишғол қилди. 67-дақиқада Дан Ндое Швейцария учун жавоб голини урди. 72-дақиқада эса Брел Эмболо қизил карточка олиб, Швейцарияни бир киши кам қолдирди.
Қўшимча вақтда Аргентина устунликдан фойдаланди. 112-дақиқада Хулиан Алварес жамоасини олдинга олиб чиқди. 120+1-дақиқада Лаутаро Мартинес яна бир гол уриб, якуний ҳисобни белгилади.
Статистикада Аргентина устунлик қилди. Жамоа 23 та зарба берди, шулардан 7 таси дарвоза томон йўналди. Швейцария 13 та зарба йўллади ва 5 таси аниқ бўлди.
Тўп назоратида Аргентина 59 фоиз, Швейцария 41 фоиз натижа қайд этди. Паслар сони 606:453 кўринишида Аргентина фойдасига бўлди. Пас аниқлигида ҳам аргентиналиклар олдинда, 88 фоиз. Швейцарияда бу кўрсаткич 84 фоизни ташкил қилди.
Учрашувда Аргентина 14 марта, Швейцария 18 марта қоида бузди. Аргентина 3 та, Швейцария 1 та сариқ карточка олди. Қизил карточкаларда эса Швейцарияда 1 та ҳолат қайд этилди. Офсайдлар 4:3, бурчак тўплари 8:2 кўринишида Аргентина фойдасига бўлди.
Шу тариқа, Аргентина кейинги босқичга йўл олди. Швейцария эса чорак финалда мусобақадаги иштирокини якунлади.
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