Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия Норвегияни мағлуб этиб ярим финалга йўл олди
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичидан ўрин олган Англия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги баҳс драматик воқеаларга бой бўлди. Жуд Беллингемнинг навбатдаги дубли „уч шерлар“га 2:1 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди ва жамоани ярим финалга олиб чиқди. Ушбу мағлубиятдан сўнг Эрлинг Холанд ва унинг жамоадошлари турнир билан хайрлашишга мажбур бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Флорида штатининг жазирама иссиғида кечган учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан Англия устунликка эришишга ҳаракат қилди. Бироқ, Goal.com нашри хабар беришича, норвегияликлар биринчи бўлиб ҳисобни очишга муваффақ бўлишди. Андреас Счжелдерупнинг чап қанотдан узатган тўпи кутилмаганда дарвоза устунига тегиб, тўрга бориб тушди. Дарвозабон Жордан Пиккфорд бу вазиятда хатога йўл қўйиб, тўпни қайтаришда кечикди.
Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси ўтказиб юборилган голдан сўнг бироз саросимага тушиб қолди. Норвегия сафида Мартин Одегаард ва Александер Сорлот ҳисобни йириклаштириш учун қулай имкониятларга эга бўлишди, аммо улардан фойдалана олишмади. Биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда Жуд Беллингем Антонй Гордоннинг узатмасидан сўнг жарима майдонига ёриб кирди ва аниқ зарба билан мувозанатни тиклади.
Эхтра-тайм ва ҳал қилувчи лаҳзаларИккинчи бўлимда ҳар икки жамоа эҳтиёткорликка эътибор қаратди. Гарри Кейн ва Торбжорн Ҳеггем томонидан киритилган голларни ҳакамлар турли сабабларга кўра инобатга олишмади. Норвегия стандарт вазиятларда, айниқса Кристоффер Ажернинг бош билан йўллаган зарбаси тўсинга теккан вазиятда жуда хавфли кўринди. Асосий вақт дуранг билан якунлангач, ғолибни аниқлаш учун қўшимча бўлимларга мурожаат қилинди.
Эхтра-таймларнинг учинчи дақиқасида Морган Роджерснинг узоқдан йўллаган зарбасини Норвегия посбони Оржан Нйланд қайтара олмади. Қайтган тўпга ҳаммадан биринчи бўлиб етиб келган Жуд Беллингем дублини расмийлаштириб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Бу гол ўйин тақдирини ҳал қилган асосий омил бўлиб хизмат қилди.
Учрашув якунига қадар Англия ҳимояда тартибли ўйин намойиш этди. Джед Спенсе ва Букайо Сака қарши ҳужумларда ҳисобни йириклаштиришлари мумкин эди, аммо Норвегия дарвозабони маҳорат кўрсатди. Якунда Англия 2:1 ҳисобидаги ғалабани сақлаб қолди ва ярим финалда Аргентина ёки Швейцария терма жамоаларидан бирига қарши майдонга тушадиган бўлди. Эрлинг Холанд эса ўзининг йирик турнирдаги юришини чорак финалда тўхтатишга мажбур бўлди.
…