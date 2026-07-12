Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия Норвегияни мағлуб этиб ярим финалга йўл олди

·62·Спорт
Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия Норвегияни мағлуб этиб ярим финалга йўл олди

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичидан ўрин олган Англия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги баҳс драматик воқеаларга бой бўлди. Жуд Беллингемнинг навбатдаги дубли „уч шерлар“га 2:1 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди ва жамоани ярим финалга олиб чиқди. Ушбу мағлубиятдан сўнг Эрлинг Холанд ва унинг жамоадошлари турнир билан хайрлашишга мажбур бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Флорида штатининг жазирама иссиғида кечган учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан Англия устунликка эришишга ҳаракат қилди. Бироқ, Goal.com нашри хабар беришича, норвегияликлар биринчи бўлиб ҳисобни очишга муваффақ бўлишди. Андреас Счжелдерупнинг чап қанотдан узатган тўпи кутилмаганда дарвоза устунига тегиб, тўрга бориб тушди. Дарвозабон Жордан Пиккфорд бу вазиятда хатога йўл қўйиб, тўпни қайтаришда кечикди.

Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси ўтказиб юборилган голдан сўнг бироз саросимага тушиб қолди. Норвегия сафида Мартин Одегаард ва Александер Сорлот ҳисобни йириклаштириш учун қулай имкониятларга эга бўлишди, аммо улардан фойдалана олишмади. Биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда Жуд Беллингем Антонй Гордоннинг узатмасидан сўнг жарима майдонига ёриб кирди ва аниқ зарба билан мувозанатни тиклади.

Эхтра-тайм ва ҳал қилувчи лаҳзалар

Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа эҳтиёткорликка эътибор қаратди. Гарри Кейн ва Торбжорн Ҳеггем томонидан киритилган голларни ҳакамлар турли сабабларга кўра инобатга олишмади. Норвегия стандарт вазиятларда, айниқса Кристоффер Ажернинг бош билан йўллаган зарбаси тўсинга теккан вазиятда жуда хавфли кўринди. Асосий вақт дуранг билан якунлангач, ғолибни аниқлаш учун қўшимча бўлимларга мурожаат қилинди.

Эхтра-таймларнинг учинчи дақиқасида Морган Роджерснинг узоқдан йўллаган зарбасини Норвегия посбони Оржан Нйланд қайтара олмади. Қайтган тўпга ҳаммадан биринчи бўлиб етиб келган Жуд Беллингем дублини расмийлаштириб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Бу гол ўйин тақдирини ҳал қилган асосий омил бўлиб хизмат қилди.

Учрашув якунига қадар Англия ҳимояда тартибли ўйин намойиш этди. Джед Спенсе ва Букайо Сака қарши ҳужумларда ҳисобни йириклаштиришлари мумкин эди, аммо Норвегия дарвозабони маҳорат кўрсатди. Якунда Англия 2:1 ҳисобидаги ғалабани сақлаб қолди ва ярим финалда Аргентина ёки Швейцария терма жамоаларидан бирига қарши майдонга тушадиган бўлди. Эрлинг Холанд эса ўзининг йирик турнирдаги юришини чорак финалда тўхтатишга мажбур бўлди.

АнглияНорвегияЖуде БеллингэмЭрлинг ХоландЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингНорвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 01:59Норвегия ва Англия ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиНорвегия ва Англия ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 01:50Куртуа Бельгия термасидан кетиши мумкин: дарвозабон кутилмаган қарорини айтдиКуртуа Бельгия термасидан кетиши мумкин: дарвозабон кутилмаган қарорини айтдиКеча, 23:51Майамида катта шахмат дуэли: Ўзбекистон АҚШ юлдузларига қарши ўйнайдиМайамида катта шахмат дуэли: Ўзбекистон АҚШ юлдузларига қарши ўйнайдиКеча, 23:49Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкалик рақибини мағлуб этдиРазамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкалик рақибини мағлуб этдиКеча, 23:38Хаби Алонсо «Челси»даги илк сўзларини айтдиХаби Алонсо «Челси»даги илк сўзларини айтдиКеча, 23:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди