Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Норвегия ва Англия ўзаро майдонга тушади. Учрашув эртага, Тошкент вақти билан 02:00 да Майамидаги «Майами Гарденс» стадионида бошланади.
Сайтимиз ушбу баҳсни жонли матнли трансляция қилади. Ўйин давомида голлар, хавфли вазиятлар, карточкалар, алмаштиришлар ва ҳакам қарорлари тезкор равишда ёритиб борилади.
Учрашув олдидан берилган тахминларга кўра, Англиянинг асосий вақтда ғалаба қозониш имконияти юқорироқ баҳоланган. Норвегия ғалабаси 24 фоиз, қўшимча вақт эҳтимоли 26 фоиз, Англия ғалабаси эса 50 фоиз сифатида кўрсатилган.
Норвегия ва Англия ўртасидаги чорак финал баҳсини сайтимизда биз билан бирга кузатинг.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…