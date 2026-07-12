Стеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқда

·0·Техно
Стеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқда

Apple асосчиси Стеве Жобснинг ўғли Реэд Жобс бугунги кунда технология ва тиббиёт чорраҳасида улкан лойиҳани амалга оширмоқда. У ўзининг машҳур фамилиясидан кўра кўпроқ саратон касаллигига қарши курашиш ва биотехнологиялар соҳасидаги инқилобий ўзгаришлар ҳақида гапиришни афзал кўради. У асос солган Ёсемите венчур компанияси саратон тадқиқотларини молиялаштириш ва янги авлод дори воситаларини яратишда етакчи кучга айланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрига берган интервюсида Реэд Жобс ўзининг 2023-йилда ишга туширилган Ёсемите лойиҳасининг бугунги ҳолати ва келажакдаги режалари билан ўртоқлашди. Компания нафақат анъанавий венчур капитали, балки хайрия маблағларини ҳам бирлаштирган ҳолда, академик тадқиқотларни тижорий биотехнологик стартапларга айлантириш билан шуғулланади. Бу ёндашув университет лабораторияларидаги хом ғояларни ҳаётга татбиқ этишда муҳим кўприк вазифасини ўтамоқда.

Сунъий интеллект ва онкология ҳамкорлиги

Реэд Жобснинг таъкидлашича, ҳозирда Ёсемите фаолиятининг катта қисмини сунъий интеллект (AI) технологиялари эгаллаган. AI дори воситаларини кашф қилиш ва клиник синовларни лойиҳалаш жараёнларини мисли кўрилмаган даражада тезлаштирмоқда. Унинг сўзларига кўра, саратонни даволаш чоралари йирик фармацевтика компанияларининг архивларида тайёр ҳолда ётгани йўқ, балки уларни янги билимлар ва технологиялар ёрдамида нолдан яратиш лозим.

Компания ҳозирда 350 миллион долларлик иккинчи жамғармасини шакллантириш жараёнида бўлиб, унинг учдан бир қисми бевосита Ёсемите жамоаси томонидан яратиладиган стартапларга йўналтирилади. Яле, Беркелей ва Станфорд каби нуфузли университетлар билан ҳамкорликда амалга оширилаётган бу лойиҳалар саратоннинг энг мураккаб турларига қарши курашишга қаратилган. Қолган маблағлар эса бошқа жамоалар томонидан асос солинган истиқболли биотехнологик компанияларни қўллаб-қувватлашга сарфланади.

Янги авлод терапевтик усуллари

Ёсемите портфелидаги энг қизиқарли лойиҳалардан бири бу Қуаррй компаниясидир. Ушбу стартап "индукцияланган яқинлик" деб номланган ноёб усул устида ишламоқда. Бунда дори воситаси касаллик келтириб чиқарувчи оқсилларни шунчаки блоклаб қўймайди, балки уларни жисмонан ҳужайранинг ўз парчалаш тизимига судраб бориб, йўқ қилиб юборади. Бу саратон терапиясида мутлақо янги ва самаралироқ ёндашув ҳисобланади.

Реэд Жобс ўз ишида очиқлик ва инновацияларга содиқлик тамойилларига амал қилади. Унинг жамоаси бугунги кунда 17 нафар юқори малакали мутахассисдан иборат бўлиб, улар онкология соҳасидаги энг сўнгги илмий ютуқларни бозорга олиб чиқиш устида ишламоқда. Ҳозирги вақтда кўплаб машҳур дори воситаларининг патент муддати тугаётгани Ёсемите каби инновацион компаниялар учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.

Ўзбекистонлик мутахассислар ва инвесторлар учун ҳам бундай биотехнологик ёндашувлар катта аҳамиятга эга. Дунё миқёсида саратонни даволаш усуллари рақамли технологиялар билан интеграциялашаётган бир пайтда, Ёсемите каби жамғармаларнинг тажрибаси тиббиётнинг келажаги қандай бўлишини кўрсатиб бермоқда. Реэд Жобс ўз отасининг технологик меросини тиббиёт соҳасида, инсонлар ҳаётини сақлаб қолиш йўлида давом эттираётгани соҳа мутахассислари томонидан юқори баҳоланмоқда.

Реэд ЖобсЁсемитеСунъий ИнтеллектБиотехнологияСаратон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиХитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиБугун, 05:22Boeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиBoeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиБугун, 04:24Lenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиLenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиБугун, 03:57Гулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаГулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаБугун, 03:24Нинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиНинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиБугун, 03:20Lenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиLenovo иккита мустақил GeForce RTX 5060 Ти график картасига эга янги компьютерни тақдим этдиБугун, 03:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги