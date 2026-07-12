Стеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқда
Apple асосчиси Стеве Жобснинг ўғли Реэд Жобс бугунги кунда технология ва тиббиёт чорраҳасида улкан лойиҳани амалга оширмоқда. У ўзининг машҳур фамилиясидан кўра кўпроқ саратон касаллигига қарши курашиш ва биотехнологиялар соҳасидаги инқилобий ўзгаришлар ҳақида гапиришни афзал кўради. У асос солган Ёсемите венчур компанияси саратон тадқиқотларини молиялаштириш ва янги авлод дори воситаларини яратишда етакчи кучга айланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрига берган интервюсида Реэд Жобс ўзининг 2023-йилда ишга туширилган Ёсемите лойиҳасининг бугунги ҳолати ва келажакдаги режалари билан ўртоқлашди. Компания нафақат анъанавий венчур капитали, балки хайрия маблағларини ҳам бирлаштирган ҳолда, академик тадқиқотларни тижорий биотехнологик стартапларга айлантириш билан шуғулланади. Бу ёндашув университет лабораторияларидаги хом ғояларни ҳаётга татбиқ этишда муҳим кўприк вазифасини ўтамоқда.
Сунъий интеллект ва онкология ҳамкорлигиРеэд Жобснинг таъкидлашича, ҳозирда Ёсемите фаолиятининг катта қисмини сунъий интеллект (AI) технологиялари эгаллаган. AI дори воситаларини кашф қилиш ва клиник синовларни лойиҳалаш жараёнларини мисли кўрилмаган даражада тезлаштирмоқда. Унинг сўзларига кўра, саратонни даволаш чоралари йирик фармацевтика компанияларининг архивларида тайёр ҳолда ётгани йўқ, балки уларни янги билимлар ва технологиялар ёрдамида нолдан яратиш лозим.
Компания ҳозирда 350 миллион долларлик иккинчи жамғармасини шакллантириш жараёнида бўлиб, унинг учдан бир қисми бевосита Ёсемите жамоаси томонидан яратиладиган стартапларга йўналтирилади. Яле, Беркелей ва Станфорд каби нуфузли университетлар билан ҳамкорликда амалга оширилаётган бу лойиҳалар саратоннинг энг мураккаб турларига қарши курашишга қаратилган. Қолган маблағлар эса бошқа жамоалар томонидан асос солинган истиқболли биотехнологик компанияларни қўллаб-қувватлашга сарфланади.
Янги авлод терапевтик усуллариЁсемите портфелидаги энг қизиқарли лойиҳалардан бири бу Қуаррй компаниясидир. Ушбу стартап "индукцияланган яқинлик" деб номланган ноёб усул устида ишламоқда. Бунда дори воситаси касаллик келтириб чиқарувчи оқсилларни шунчаки блоклаб қўймайди, балки уларни жисмонан ҳужайранинг ўз парчалаш тизимига судраб бориб, йўқ қилиб юборади. Бу саратон терапиясида мутлақо янги ва самаралироқ ёндашув ҳисобланади.
Реэд Жобс ўз ишида очиқлик ва инновацияларга содиқлик тамойилларига амал қилади. Унинг жамоаси бугунги кунда 17 нафар юқори малакали мутахассисдан иборат бўлиб, улар онкология соҳасидаги энг сўнгги илмий ютуқларни бозорга олиб чиқиш устида ишламоқда. Ҳозирги вақтда кўплаб машҳур дори воситаларининг патент муддати тугаётгани Ёсемите каби инновацион компаниялар учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.
Ўзбекистонлик мутахассислар ва инвесторлар учун ҳам бундай биотехнологик ёндашувлар катта аҳамиятга эга. Дунё миқёсида саратонни даволаш усуллари рақамли технологиялар билан интеграциялашаётган бир пайтда, Ёсемите каби жамғармаларнинг тажрибаси тиббиётнинг келажаги қандай бўлишини кўрсатиб бермоқда. Реэд Жобс ўз отасининг технологик меросини тиббиёт соҳасида, инсонлар ҳаётини сақлаб қолиш йўлида давом эттираётгани соҳа мутахассислари томонидан юқори баҳоланмоқда.
…