Томас Тухел Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Англия Норвегияга қарши ўйинда ғалаба қозонган бўлса-да, бош мураббий Томас Тухел жамоасининг ҳаракатларидан қониқмади.
Унинг айтишича, Англия учрашув давомида техник хатоларга кўп йўл қўйган ва ўйин сифати бўйича яхшироқ ҳаракат қилиши керак эди.
«Биз жуда кўп техник хатоларга йўл қўйдик. Бугун омадимиз келди. Бу ерда гап руҳият ҳақида эмас, шунчаки яхшироқ ўйнашимиз керак», деди Тухел.
Англия мазкур ғалаба орқали кейинги босқичга йўл олди. Бироқ мураббийнинг гапларидан жамоа натижадан ташқари ўйин сифати бўйича ҳам хулоса чиқариши кераклиги англашилади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…