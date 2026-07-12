Томас Тухел Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилди

·88·Спорт
Томас Тухел Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилди

Англия Норвегияга қарши ўйинда ғалаба қозонган бўлса-да, бош мураббий Томас Тухел жамоасининг ҳаракатларидан қониқмади.

Унинг айтишича, Англия учрашув давомида техник хатоларга кўп йўл қўйган ва ўйин сифати бўйича яхшироқ ҳаракат қилиши керак эди.

«Биз жуда кўп техник хатоларга йўл қўйдик. Бугун омадимиз келди. Бу ерда гап руҳият ҳақида эмас, шунчаки яхшироқ ўйнашимиз керак», деди Тухел.

Англия мазкур ғалаба орқали кейинги босқичга йўл олди. Бироқ мураббийнинг гапларидан жамоа натижадан ташқари ўйин сифати бўйича ҳам хулоса чиқариши кераклиги англашилади.

АнглияТомас ТухельНорвегияЖаҳон чемпионатиФутболҒалаба
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этдиАнглия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этдиБугун, 07:10Аргентина ва Швейцария ўйинини сайтимизда жонли кузатингАргентина ва Швейцария ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 06:00Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия Норвегияни мағлуб этиб ярим финалга йўл олдиЖуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия Норвегияни мағлуб этиб ярим финалга йўл олдиБугун, 04:50Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингНорвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 01:59Норвегия ва Англия ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиНорвегия ва Англия ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 01:50Куртуа Бельгия термасидан кетиши мумкин: дарвозабон кутилмаган қарорини айтдиКуртуа Бельгия термасидан кетиши мумкин: дарвозабон кутилмаган қарорини айтдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди