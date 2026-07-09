Капелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмади
Италиялик машҳур мутахассис Фабио Капелло Лионель Мессининг ҳозирги ўйини ҳақида фикр билдирди. У аргентиналик юлдузни тарихдаги энг буюк футболчи деб атади, аммо ёш ўз таъсирини кўрсатаётганини ҳам тан олди.
Капеллога кўра, Месси аввалгидек майдонда ҳаммани алдаб ўтиб кетадиган футболчи эмас, бироқ ҳал қилувчи вазиятларда ҳали ҳам жамоаси учун асосий фигура бўлиб қолмоқда.
«Месси — тарихдаги энг буюк футболчи»
Фабио Капелло Мессининг футболдаги ўрни ҳақида гапирар экан, унинг техникаси ва истеъдодини алоҳида таъкидлади.
«Месси — тарихдаги энг буюк футболчи. Албатта, ёш ўз таъсирини кўрсатмоқда. Унда тенгсиз техник маҳорат ва ҳақиқий футбол истеъдоди бор», — деди Капелло.
Унинг фикрича, Мессининг даражаси йиллар давомида футбол мухлисларига катта завқ берган.
Капелло Мессининг ўзгарганини ҳам айтди
Италиялик мутахассис Мессининг ҳозирги ҳолати билан энг яхши даврини таққослади.
«У энди аввалгидек тўпни олиб, уч нафар футболчини алдаб ўтиб гол урадиган Месси эмас», — дея таъкидлади у.
Бироқ Капелло буни танқид эмас, балки табиий жараён сифатида баҳоламоқда. Унинг фикрича, ёш ўз таъсирини кўрсатса-да, Месси ҳали ҳам ўйин тақдирига таъсир қила олади.
Икки пенальтидан кейин ҳам ишонч сақланмоқда
Капелло Мессининг ушбу Жаҳон чемпионатида иккита пенальтидан унумли фойдалана олмаганини ҳам эслаб ўтди.
Шунга қарамай, у аргентиналик футболчининг футбол учун қилган ишлари бундай эпизодлар билан ўлчанмаслигини таъкидлади.
«Биз унинг футбол учун қилган ишлари учун доимо миннатдор бўлишимиз керак», — деди Капелло.
Ҳоланд, Мбаппе ва Месси таққосланди
Фабио Капелло Мессини Эрлинг Ҳоланд ва Килиан Мбаппе билан ҳам таққослади.
Унинг фикрича, Ҳоланд — улкан жисмоний куч эгаси, Мбаппе эса тезлик ва техникани бирлаштира олган футболчи.
Месси эса ўзининг энг яхши даврида бўлмаса ҳам, ҳали ҳам майдонда ажойиб ҳаракатларни намойиш этиб келмоқда.
Мисрга қарши ўйин яна бир мисол бўлди
Капелло Мессининг ҳал қилувчи вазиятларда ўз сўзини айта олишини Мисрга қарши баҳс мисолида тилга олди.
Аргентина ушбу ўйинда қийин вазиятдан чиқиб, ғалаба қозонган эди. Капеллога кўра, Месси айнан шундай лаҳзаларда ҳали ҳам жамоаси учун фарқ ярата олади.
Месси аввалгидек ёш эмас, аммо унинг майдондаги биргина қарори ҳали ҳам бутун ўйин тақдирини ўзгартириши мумкин — Капелло айтган асосий фикр ҳам шунда.
…