Капелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмади

·0·Спорт
Капелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмади

Италиялик машҳур мутахассис Фабио Капелло Лионель Мессининг ҳозирги ўйини ҳақида фикр билдирди. У аргентиналик юлдузни тарихдаги энг буюк футболчи деб атади, аммо ёш ўз таъсирини кўрсатаётганини ҳам тан олди.

Капеллога кўра, Месси аввалгидек майдонда ҳаммани алдаб ўтиб кетадиган футболчи эмас, бироқ ҳал қилувчи вазиятларда ҳали ҳам жамоаси учун асосий фигура бўлиб қолмоқда.

«Месси — тарихдаги энг буюк футболчи»

Фабио Капелло Мессининг футболдаги ўрни ҳақида гапирар экан, унинг техникаси ва истеъдодини алоҳида таъкидлади.

«Месси — тарихдаги энг буюк футболчи. Албатта, ёш ўз таъсирини кўрсатмоқда. Унда тенгсиз техник маҳорат ва ҳақиқий футбол истеъдоди бор», — деди Капелло.

Унинг фикрича, Мессининг даражаси йиллар давомида футбол мухлисларига катта завқ берган.

Капелло Мессининг ўзгарганини ҳам айтди

Италиялик мутахассис Мессининг ҳозирги ҳолати билан энг яхши даврини таққослади.

«У энди аввалгидек тўпни олиб, уч нафар футболчини алдаб ўтиб гол урадиган Месси эмас», — дея таъкидлади у.

Бироқ Капелло буни танқид эмас, балки табиий жараён сифатида баҳоламоқда. Унинг фикрича, ёш ўз таъсирини кўрсатса-да, Месси ҳали ҳам ўйин тақдирига таъсир қила олади.

Икки пенальтидан кейин ҳам ишонч сақланмоқда

Капелло Мессининг ушбу Жаҳон чемпионатида иккита пенальтидан унумли фойдалана олмаганини ҳам эслаб ўтди.

Шунга қарамай, у аргентиналик футболчининг футбол учун қилган ишлари бундай эпизодлар билан ўлчанмаслигини таъкидлади.

«Биз унинг футбол учун қилган ишлари учун доимо миннатдор бўлишимиз керак», — деди Капелло.

Ҳоланд, Мбаппе ва Месси таққосланди

Фабио Капелло Мессини Эрлинг Ҳоланд ва Килиан Мбаппе билан ҳам таққослади.

Унинг фикрича, Ҳоланд — улкан жисмоний куч эгаси, Мбаппе эса тезлик ва техникани бирлаштира олган футболчи.

Месси эса ўзининг энг яхши даврида бўлмаса ҳам, ҳали ҳам майдонда ажойиб ҳаракатларни намойиш этиб келмоқда.

Мисрга қарши ўйин яна бир мисол бўлди

Капелло Мессининг ҳал қилувчи вазиятларда ўз сўзини айта олишини Мисрга қарши баҳс мисолида тилга олди.

Аргентина ушбу ўйинда қийин вазиятдан чиқиб, ғалаба қозонган эди. Капеллога кўра, Месси айнан шундай лаҳзаларда ҳали ҳам жамоаси учун фарқ ярата олади.

Месси аввалгидек ёш эмас, аммо унинг майдондаги биргина қарори ҳали ҳам бутун ўйин тақдирини ўзгартириши мумкин — Капелло айтган асосий фикр ҳам шунда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиАтлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиБугун, 15:58«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт бор«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт борБугун, 15:56Июл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинИюл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинБугун, 15:53Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиАбдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиБугун, 15:51Opta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиOpta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиБугун, 15:34Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиМанчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиБугун, 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди