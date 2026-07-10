Франция Марокашни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди
FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Франция Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Фоксбородаги стадионда ўтган учрашувда французлар иккинчи бўлимда иккита гол урди. 60-дақиқада Килиан Мбаппе ҳисобни очди, 68-дақиқада Усмон Дембеле Франциянинг устунлигини мустаҳкамлади.
Ўйин статистикасида ҳам Франция фаолроқ кўринди. Жамоа 21 марта зарба йўллаб, шундан 9 тасини дарвоза томон аниқ етказди. Марокаш эса 5 та зарба берди, улардан 1 таси нишонга борди.
Тўп назоратида Марокаш 53 фоиз билан устун бўлди. Францияда бу кўрсаткич 47 фоизни ташкил қилди. Паслар сони бўйича ҳам Марокаш олдинда: 498 та узатма. Франция 472 та пас амалга оширди.
Аниқ паслар бўйича Франция яхшироқ натижа кўрсатди. Французларда узатмалар аниқлиги 92 фоиз, Марокашда 88 фоиз бўлди. Фоллар сонида Марокаш 12 марта қоида бузди, Франция эса 10 марта фол ишлатди.
Ҳар икки жамоада биттадан сариқ карточка қайд этилди. Қизил карточка бўлмади. Офсайдлар ҳам кузатилмади. Бурчак тўплари сони тенг бўлди, ҳар икки жамоа 5 мартадан бурчакдан тўп узатди.
Шу тариқа, Франция ярим финалга чиқди. Марокаш эса чорак финалда иштирокини якунлади.
…