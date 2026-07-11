Xiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезлик
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг энг қувватли ва замонавий маршрутизатори — Роутер BE19000 Pro моделини Европа бозорида расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма нафақат бренднинг, балки бугунги кундаги уй ва офис тармоқ қурилмалари сегментининг энг илғор вакилларидан бири ҳисобланади. Янги Wi-Fi 7 стандарти асосида ишлайдиган ушбу роутер сиmsиз алоқа тезлиги бўйича рекорд кўрсаткичларни вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча янгилик Германия бозорида пайдо бўлди ва унинг нархи анча юқори — 895 евро этиб белгиланган. ixbt.com маълумотига кўра, бундай нарх қурилманинг профессионал даражадаги хусусиятлари ва келажак технологияларига мослашгани билан изоҳланади. Роутер BE19000 Pro уч диапазонли (2,4 ГГс, 5 ГГс ва 6 ГГс) тизимда ишлайди, бу эса тармоқдаги юкламани самарали тақсимлаш имконини беради.
Мисли кўрилмаган тезлик ва техник имкониятларXiaomi компаниясининг таъкидлашича, Роутер BE19000 Pro назарий жиҳатдан сониясига деярли 19 000 Мбит (19 Гбит/с) гача маълумот узатиш тезлигини таъминлай олади. Албатта, амалдаги тезлик турли мамлакатларнинг регулятор талаблари ва фойдаланилаётган қурилмаларнинг қувватига қараб фарқ қилиши мумкин. Шунга қарамай, Wi-Fi 7 стандарти кечикишларни минимал даражага тушириши билан геймерлар ва профессионал стримерлар учун айни муддаодир.
Қурилманинг ўзига хос жиҳатларидан бири — ундаги симли интерфейслар тўпламидир. Роутер бир нечта юқори тезликдаги портлар билан жиҳозланган бўлиб, улар орқали катта ҳажмдаги маълумотларни узатувчи серверлар ёки ўйин компьютерларини улаш мумкин. Бу эса уйдаги интернет тармоғини кичик бир маълумотлар марказига айлантириш имконини беради.
Шахсий булутли хотира яратиш имкониятиРоутер BE19000 Pro корпуси ичида махсус M.2 слоти мавжудлиги фойдаланувчилар учун кутилмаган совға бўлди. Бу слотга SSD дискини ўрнатиш орқали роутерни оддий тармоқ хотираси (NAS) сифатида ишлатиш мумкин. Натижада фойдаланувчилар ўз файлларини учинчи томон булутли хизматларига таянмасдан, бевосита ўз қурилмаларида сақлашлари ва уларга масофадан киришлари мумкин бўлади.
Қурилманинг ўлчамлари 242 × 70 × 273 мм ни ташкил этади, бу эса унинг анча салмоқли дизайнга эга эканлигидан далолат беради. Ҳозирча Xiaomi ушбу флагман роутер бошқа минтақаларда, хусусан, Марказий Осиё ва Ўзбекистон бозорларида қачон пайдо бўлиши ҳақида расмий маълумот бермади. Бироқ, Европадаги дебют тез орада глобал сотувлар бошланишига ишорадир.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ушбу қурилма, айниқса, юқори тезликдаги оптик толали интернет кенг ёйилаётган бир даврда қизиқарли бўлиши мумкин. Гарчи нархи юқори бўлса-да, у узоқ йиллик технологик захирага эга бўлган инвестиция сифатида қаралмоқда.
…