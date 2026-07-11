Xiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезлик

·37·Техно
Xiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезлик

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг энг қувватли ва замонавий маршрутизатори — Роутер BE19000 Pro моделини Европа бозорида расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма нафақат бренднинг, балки бугунги кундаги уй ва офис тармоқ қурилмалари сегментининг энг илғор вакилларидан бири ҳисобланади. Янги Wi-Fi 7 стандарти асосида ишлайдиган ушбу роутер сиmsиз алоқа тезлиги бўйича рекорд кўрсаткичларни вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча янгилик Германия бозорида пайдо бўлди ва унинг нархи анча юқори — 895 евро этиб белгиланган. ixbt.com маълумотига кўра, бундай нарх қурилманинг профессионал даражадаги хусусиятлари ва келажак технологияларига мослашгани билан изоҳланади. Роутер BE19000 Pro уч диапазонли (2,4 ГГс, 5 ГГс ва 6 ГГс) тизимда ишлайди, бу эса тармоқдаги юкламани самарали тақсимлаш имконини беради.

Мисли кўрилмаган тезлик ва техник имкониятлар

Xiaomi компаниясининг таъкидлашича, Роутер BE19000 Pro назарий жиҳатдан сониясига деярли 19 000 Мбит (19 Гбит/с) гача маълумот узатиш тезлигини таъминлай олади. Албатта, амалдаги тезлик турли мамлакатларнинг регулятор талаблари ва фойдаланилаётган қурилмаларнинг қувватига қараб фарқ қилиши мумкин. Шунга қарамай, Wi-Fi 7 стандарти кечикишларни минимал даражага тушириши билан геймерлар ва профессионал стримерлар учун айни муддаодир.

Қурилманинг ўзига хос жиҳатларидан бири — ундаги симли интерфейслар тўпламидир. Роутер бир нечта юқори тезликдаги портлар билан жиҳозланган бўлиб, улар орқали катта ҳажмдаги маълумотларни узатувчи серверлар ёки ўйин компьютерларини улаш мумкин. Бу эса уйдаги интернет тармоғини кичик бир маълумотлар марказига айлантириш имконини беради.

Шахсий булутли хотира яратиш имконияти

Роутер BE19000 Pro корпуси ичида махсус M.2 слоти мавжудлиги фойдаланувчилар учун кутилмаган совға бўлди. Бу слотга SSD дискини ўрнатиш орқали роутерни оддий тармоқ хотираси (NAS) сифатида ишлатиш мумкин. Натижада фойдаланувчилар ўз файлларини учинчи томон булутли хизматларига таянмасдан, бевосита ўз қурилмаларида сақлашлари ва уларга масофадан киришлари мумкин бўлади.

Қурилманинг ўлчамлари 242 × 70 × 273 мм ни ташкил этади, бу эса унинг анча салмоқли дизайнга эга эканлигидан далолат беради. Ҳозирча Xiaomi ушбу флагман роутер бошқа минтақаларда, хусусан, Марказий Осиё ва Ўзбекистон бозорларида қачон пайдо бўлиши ҳақида расмий маълумот бермади. Бироқ, Европадаги дебют тез орада глобал сотувлар бошланишига ишорадир.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ушбу қурилма, айниқса, юқори тезликдаги оптик толали интернет кенг ёйилаётган бир даврда қизиқарли бўлиши мумкин. Гарчи нархи юқори бўлса-да, у узоқ йиллик технологик захирага эга бўлган инвестиция сифатида қаралмоқда.

XiaomiРоутерWi-Fi 7ТехнологияИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Ultra аккумулятор сиғими маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Ultra аккумулятор сиғими маълум бўлдиБугун, 15:54Apple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиApple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиБугун, 14:31МиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиМиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиБугун, 14:20Япония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиЯпония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиБугун, 13:53Квантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиКвантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиБугун, 13:24Хитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаХитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги