Эрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатди

·0·Спорт
Эрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатди

Англия терма жамоасининг собиқ сардори Браян Робсон Жахон чемпионати доирасидаги Норвегия ва Англия ўртасидаги бўлажак баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг фикрича, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холандни тўхтатиш учун таркибда биргина муносиб номзод бор эди, бироқ бош мураббий Томас Тухел уни қайдномага киритмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Робсоннинг таъкидлашича, Эрлинг Холанд каби жисмонан бақувват ҳужумчига қарши курашиш учун айнан Гарри Магуайр энг муносиб ҳимоячи бўлар эди. Ҳажпер нашрига берган интервюсида эксперт Магуайрнинг жисмоний кучи ва гавдаси норвегиялик юлдузнинг босимига доц. бера олишини алоҳида қайд этган.

Томас Тухел Жахон чемпионати учун эълон қилган таркибида Гарри Магуайрга жой топилмади. Бу қарор футбол жамоатчилиги орасида турли баҳсларга сабаб бўлмоқда. Робсоннинг фикрича, таркибдаги бошқа марказий ҳимоячилар тезкор ва техник жиҳатдан кучли бўлишса-да, улар жисмоний курашларда Эрлинг Холандга муносиб қаршилик кўрсата олмасликлари мумкин.

Жисмоний устунлик омили

"Норвегия билан ўйин сабабли ҳам мен Гарри Магуайрни Томас Тухел қайдномасида кўришни истаган бўлардим. Чунки айнан Гарри Эрлинг Холанд билан қандай ишлашни билади. Бошқа йигитларимиз тезкор, аммо улар Магуайр каби бақувват эмас. Холанд бу ўйинга бор кучи билан тайёрланади ва ўзининг жисмоний устунлигидан фойдаланишга ҳаракат қилади", — дейди Браян Робсон.

Собиқ сардорнинг сўзларига кўра, Жахон чемпионати каби йирик турнирларда тажриба ва кучли ҳимоя чизиғи ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Эрлинг Холанд эса бундай даражадаги ўйинларда ўз маҳоратини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу эса Англия ҳимоячилари учун жиддий синов бўлади.

Шунга қарамай, Робсон Англия терма жамоасининг умумий имкониятларини юқори баҳолади. У "уч шерлар"нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасини тахмин қилмоқда. Экспертнинг фикрича, Норвегия фақат бир футболчидан иборат эмас, балки Мартин Одегаард каби плеймейкерлар ҳам инглизлар учун катта хавф туғдиради.

Норвегия терма жамоаси тартибли ҳимояланиш ва қарши ҳужумларда рақибни жазолаш қобилиятига эга. Мартин Одегаарднинг узатмалари ва Эрлинг Холанднинг якунловчи зарбалари исталган ҳимоя чизиғини ёриб ўтиши мумкин. Шу сабабли, Англия марказий ҳимоячилари бутун ўйин давомида максимал даражада диққатли бўлишлари талаб этилади.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Томас Тухелнинг танлови Англия матбуотида ҳали кўп муҳокама қилинади. Агар Англия ҳимояси Холандни тўхтатишда қийналса, Магуайрнинг йўқлиги Тухел учун асосий танқидий нуқтага айланиши тайин.

АнглияНорвегияЭрлинг ХоландГарри МагуайрТомас Тухел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрдиТьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрдиБугун, 14:51Ламине Ямал Францияга қарши ярим финал олдидан: "Биз улардан қўрқмаймиз"Ламине Ямал Францияга қарши ярим финал олдидан: "Биз улардан қўрқмаймиз"Бугун, 14:33Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)Бугун, 14:32Хави Ламине Ямал ҳақида: «У Месси даражасидаги ноёб иқтидор эканини дарров англаганман»Хави Ламине Ямал ҳақида: «У Месси даражасидаги ноёб иқтидор эканини дарров англаганман»Бугун, 13:57Гарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлдиГарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлдиБугун, 13:32Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингНорвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди