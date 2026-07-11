Эрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатди
Англия терма жамоасининг собиқ сардори Браян Робсон Жахон чемпионати доирасидаги Норвегия ва Англия ўртасидаги бўлажак баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг фикрича, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холандни тўхтатиш учун таркибда биргина муносиб номзод бор эди, бироқ бош мураббий Томас Тухел уни қайдномага киритмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Робсоннинг таъкидлашича, Эрлинг Холанд каби жисмонан бақувват ҳужумчига қарши курашиш учун айнан Гарри Магуайр энг муносиб ҳимоячи бўлар эди. Ҳажпер нашрига берган интервюсида эксперт Магуайрнинг жисмоний кучи ва гавдаси норвегиялик юлдузнинг босимига доц. бера олишини алоҳида қайд этган.
Томас Тухел Жахон чемпионати учун эълон қилган таркибида Гарри Магуайрга жой топилмади. Бу қарор футбол жамоатчилиги орасида турли баҳсларга сабаб бўлмоқда. Робсоннинг фикрича, таркибдаги бошқа марказий ҳимоячилар тезкор ва техник жиҳатдан кучли бўлишса-да, улар жисмоний курашларда Эрлинг Холандга муносиб қаршилик кўрсата олмасликлари мумкин.
Жисмоний устунлик омили"Норвегия билан ўйин сабабли ҳам мен Гарри Магуайрни Томас Тухел қайдномасида кўришни истаган бўлардим. Чунки айнан Гарри Эрлинг Холанд билан қандай ишлашни билади. Бошқа йигитларимиз тезкор, аммо улар Магуайр каби бақувват эмас. Холанд бу ўйинга бор кучи билан тайёрланади ва ўзининг жисмоний устунлигидан фойдаланишга ҳаракат қилади", — дейди Браян Робсон.
Собиқ сардорнинг сўзларига кўра, Жахон чемпионати каби йирик турнирларда тажриба ва кучли ҳимоя чизиғи ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Эрлинг Холанд эса бундай даражадаги ўйинларда ўз маҳоратини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу эса Англия ҳимоячилари учун жиддий синов бўлади.
Шунга қарамай, Робсон Англия терма жамоасининг умумий имкониятларини юқори баҳолади. У "уч шерлар"нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасини тахмин қилмоқда. Экспертнинг фикрича, Норвегия фақат бир футболчидан иборат эмас, балки Мартин Одегаард каби плеймейкерлар ҳам инглизлар учун катта хавф туғдиради.
Норвегия терма жамоаси тартибли ҳимояланиш ва қарши ҳужумларда рақибни жазолаш қобилиятига эга. Мартин Одегаарднинг узатмалари ва Эрлинг Холанднинг якунловчи зарбалари исталган ҳимоя чизиғини ёриб ўтиши мумкин. Шу сабабли, Англия марказий ҳимоячилари бутун ўйин давомида максимал даражада диққатли бўлишлари талаб этилади.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Томас Тухелнинг танлови Англия матбуотида ҳали кўп муҳокама қилинади. Агар Англия ҳимояси Холандни тўхтатишда қийналса, Магуайрнинг йўқлиги Тухел учун асосий танқидий нуқтага айланиши тайин.
…