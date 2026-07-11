Атлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирди
Мадриднинг Атлетико клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги муҳим келишувни якунига етказди. Испания гранди Португалиянинг Sporting CP жамоаси сардори Мортен Хьюлманн трансферини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Мадрид клуби учун ўрта чизиқни мустаҳкамлаш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, мазкур келишув Атлетико учун 40 миллион еврога тушган. 27 ёшли даниялик ярим ҳимоячи Мадридда тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтиб, клуб билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Бу Диего Симеоне жамоасининг янги мавсум олдидан амалга оширган энг йирик харидларидан бири бўлди.
Симеоне тизимидаги янги таянч нуқтасиАтлетико раҳбарияти ва мураббийлар штаби таянч ярим ҳимояси учун бир нечта номзодларни, жумладан, Вульверхемптон вакили Жоау Гомесни ҳам кўриб чиққан эди. Бироқ якунда танлов айнан Мортен Хьюлманн фойдасига амалга оширилди. Клуб расмий баёнотида футболчининг жисмоний кучи, тўпни рақибдан олиб қўйиш маҳорати ва ўйинни ўқий олиш қобилияти алоҳида эътироф этилган.
Хьюлманннинг майдондаги интеллекти ва тўпни шерикларига етказиб беришдаги аниқлиги Диего Симеоне тактик схемаларида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда. Унинг келиши жамоада Коке, Пабло Барриос ва Джоннй Кардосо каби футболчилар ўртасидаги рақобатни янада кучайтиради. Бу эса Атлетико учун ҳам Ла Лига, ҳам Чемпионлар лигаси баҳсларида қўшимча имкониятлар яратади.
Тажрибали сардорнинг босиб ўтган йўлиМортен Хьюлманн профессионал фаолиятини Даниянинг Копенгаген академиясида бошлаган, сўнгра Австриянинг Адмира Ваккер клубида тажриба тўплаган. Унинг ҳақиқий юксалиши Италиянинг Лечче клубида юз берди. Хьюлманн 23 ёшида жамоа сардорига айланиб, А Серия тарихидаги Франческо Тоттидан кейинги энг ёш иккинчи сардор сифатида қайд этилган.
Sporting CP таркибида у 141 та учрашувда майдонга тушиб, икки бор Португалия чемпионлиги ва бир марта мамлакат кубогини қўлга киритди. Халқаро майдонда эса Дания терма жамоаси сафида 27 та ўйинда иштирок этган. Унинг турли чемпионатлардаги бой тажрибаси Испания футболига тезроқ мослашишига ёрдам бериши шубҳасиз.
Ҳозирда футболчи Атлетико базасига ташриф буюрган ва янги жамоадошлари билан мавсумолди машғулотларига қўшилган. Мадридлик мухлислар Хьюлманннинг майдондаги жанговарлиги Симеоне фалсафасига тўлиқ мос келишига ишонмоқдалар. Ушбу трансфер Атлетико Мадриднинг жорий мавсумда совринлар учун жиддий курашиш ниятида эканлигидан далолат беради.
…