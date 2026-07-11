Атлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирди

·0·Спорт
Атлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирди

Мадриднинг Атлетико клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги муҳим келишувни якунига етказди. Испания гранди Португалиянинг Sporting CP жамоаси сардори Мортен Хьюлманн трансферини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Мадрид клуби учун ўрта чизиқни мустаҳкамлаш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, мазкур келишув Атлетико учун 40 миллион еврога тушган. 27 ёшли даниялик ярим ҳимоячи Мадридда тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтиб, клуб билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Бу Диего Симеоне жамоасининг янги мавсум олдидан амалга оширган энг йирик харидларидан бири бўлди.

Симеоне тизимидаги янги таянч нуқтаси

Атлетико раҳбарияти ва мураббийлар штаби таянч ярим ҳимояси учун бир нечта номзодларни, жумладан, Вульверхемптон вакили Жоау Гомесни ҳам кўриб чиққан эди. Бироқ якунда танлов айнан Мортен Хьюлманн фойдасига амалга оширилди. Клуб расмий баёнотида футболчининг жисмоний кучи, тўпни рақибдан олиб қўйиш маҳорати ва ўйинни ўқий олиш қобилияти алоҳида эътироф этилган.

Хьюлманннинг майдондаги интеллекти ва тўпни шерикларига етказиб беришдаги аниқлиги Диего Симеоне тактик схемаларида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда. Унинг келиши жамоада Коке, Пабло Барриос ва Джоннй Кардосо каби футболчилар ўртасидаги рақобатни янада кучайтиради. Бу эса Атлетико учун ҳам Ла Лига, ҳам Чемпионлар лигаси баҳсларида қўшимча имкониятлар яратади.

Тажрибали сардорнинг босиб ўтган йўли

Мортен Хьюлманн профессионал фаолиятини Даниянинг Копенгаген академиясида бошлаган, сўнгра Австриянинг Адмира Ваккер клубида тажриба тўплаган. Унинг ҳақиқий юксалиши Италиянинг Лечче клубида юз берди. Хьюлманн 23 ёшида жамоа сардорига айланиб, А Серия тарихидаги Франческо Тоттидан кейинги энг ёш иккинчи сардор сифатида қайд этилган.

Sporting CP таркибида у 141 та учрашувда майдонга тушиб, икки бор Португалия чемпионлиги ва бир марта мамлакат кубогини қўлга киритди. Халқаро майдонда эса Дания терма жамоаси сафида 27 та ўйинда иштирок этган. Унинг турли чемпионатлардаги бой тажрибаси Испания футболига тезроқ мослашишига ёрдам бериши шубҳасиз.

Ҳозирда футболчи Атлетико базасига ташриф буюрган ва янги жамоадошлари билан мавсумолди машғулотларига қўшилган. Мадридлик мухлислар Хьюлманннинг майдондаги жанговарлиги Симеоне фалсафасига тўлиқ мос келишига ишонмоқдалар. Ушбу трансфер Атлетико Мадриднинг жорий мавсумда совринлар учун жиддий курашиш ниятида эканлигидан далолат беради.

Атлетико МадридТрансферМортен ХьюлманнЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олдиМанчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олдиБугун, 16:14Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Бугун, 15:40Ферран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқдаФерран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқдаБугун, 15:39Бугун тунда даҳшатли тўқнашув: Ҳоланд Кейнга қарши, инглизларда эса жиддий инқироз!Бугун тунда даҳшатли тўқнашув: Ҳоланд Кейнга қарши, инглизларда эса жиддий инқироз!Бугун, 15:36Эрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатдиЭрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатдиБугун, 15:15Тьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрдиТьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди