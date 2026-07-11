Ферран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқда
Европа футболида навбатдаги шов-шувли трансфер амалга ошиши арафасида турибди. Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес ёзги трансфер ойнасида Пари Сен-Жермен сафига қўшилишга яқин. Икки клуб ўртасидаги музокаралар аллақачон илғор босқичга чиққан бўлиб, футболчининг ўзи ҳам фаолиятини Франция чемпионатида давом эттиришга қарши эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Париж клуби Торресни сотиб олиш бўйича аниқ қадамларни ташлашни бошлаган. Ушбу трансфернинг асосий ташаббускори PSJ бош мураббийи Луис Энрике ҳисобланади. Мутахассис Испания терма жамоасидаги фаолияти давомида Ферран Торрес билан яқиндан ҳамкорлик қилган ва унинг имкониятларини юқори баҳолайди.
Молиявий муаммолар ва мажбурий айрилиқБарселона раҳбарияти дастлаб футболчи билан шартномани узайтиришни режалаштирган эди, бироқ клубдаги молиявий ҳолат режаларни ўзгартириб юборди. Marca хабарига кўра, каталонияликлар молиявий балансни тиклаш ва янги трансферлар учун маблағ йиғиш мақсадида Торресни сотишга мажбур бўлмоқда. Футболчининг амалдаги шартномаси якунланиб бораётгани ҳам клубни уни тезроқ пуллашга ундамоқда.
Ҳозирда Барселона таркибида рақобат кучайгани, хусусан, Антонй Гордон каби янги ҳужумчиларнинг келиши Торреснинг асосий таркибдаги ўрнини сўроқ остида қолдирди. Шу сабабли, 26 ёшли вингер кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун Париж варианти устида жиддий бош қотирмоқда.
Футболчининг ўзи ҳозирча трансфер миш-мишларига нисбатан эҳтиёткорона муносабатда бўлмоқда. Терма жамоа йиғинида журналистлар томонидан берилган саволларга у қисқа жавоб қайтарди: "Ҳозир бор эътиборим ўйинларга қаратилган. Ташқи омиллар мен учун муҳим эмас, асосийси — ғалаба қозониш". Бироқ парда ортидаги музокаралар жадал давом этаётгани айтилмоқда.
PSJ раҳбарияти трансферни янги мавсум бошлангунга қадар, яни футболчи таътилдан қайтмасидан олдин якунлашни кўзламоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, Луис Энрике ихтиёрида ҳужум чизиғи янада кучаяди ва жамоа ичидаги рақобат кескинлашади. Барселона эса ушбу трансфердан тушган маблағни бошқа янги ўйинчиларни рўйхатдан ўтказишга сарфлашни режалаштирган.
…