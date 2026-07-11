Ферран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқда

·55·Спорт
Ферран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқда

Европа футболида навбатдаги шов-шувли трансфер амалга ошиши арафасида турибди. Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес ёзги трансфер ойнасида Пари Сен-Жермен сафига қўшилишга яқин. Икки клуб ўртасидаги музокаралар аллақачон илғор босқичга чиққан бўлиб, футболчининг ўзи ҳам фаолиятини Франция чемпионатида давом эттиришга қарши эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Париж клуби Торресни сотиб олиш бўйича аниқ қадамларни ташлашни бошлаган. Ушбу трансфернинг асосий ташаббускори PSJ бош мураббийи Луис Энрике ҳисобланади. Мутахассис Испания терма жамоасидаги фаолияти давомида Ферран Торрес билан яқиндан ҳамкорлик қилган ва унинг имкониятларини юқори баҳолайди.

Молиявий муаммолар ва мажбурий айрилиқ

Барселона раҳбарияти дастлаб футболчи билан шартномани узайтиришни режалаштирган эди, бироқ клубдаги молиявий ҳолат режаларни ўзгартириб юборди. Marca хабарига кўра, каталонияликлар молиявий балансни тиклаш ва янги трансферлар учун маблағ йиғиш мақсадида Торресни сотишга мажбур бўлмоқда. Футболчининг амалдаги шартномаси якунланиб бораётгани ҳам клубни уни тезроқ пуллашга ундамоқда.

Ҳозирда Барселона таркибида рақобат кучайгани, хусусан, Антонй Гордон каби янги ҳужумчиларнинг келиши Торреснинг асосий таркибдаги ўрнини сўроқ остида қолдирди. Шу сабабли, 26 ёшли вингер кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун Париж варианти устида жиддий бош қотирмоқда.

Футболчининг ўзи ҳозирча трансфер миш-мишларига нисбатан эҳтиёткорона муносабатда бўлмоқда. Терма жамоа йиғинида журналистлар томонидан берилган саволларга у қисқа жавоб қайтарди: "Ҳозир бор эътиборим ўйинларга қаратилган. Ташқи омиллар мен учун муҳим эмас, асосийси — ғалаба қозониш". Бироқ парда ортидаги музокаралар жадал давом этаётгани айтилмоқда.

PSJ раҳбарияти трансферни янги мавсум бошлангунга қадар, яни футболчи таътилдан қайтмасидан олдин якунлашни кўзламоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, Луис Энрике ихтиёрида ҳужум чизиғи янада кучаяди ва жамоа ичидаги рақобат кескинлашади. Барселона эса ушбу трансфердан тушган маблағни бошқа янги ўйинчиларни рўйхатдан ўтказишга сарфлашни режалаштирган.

БарселонаPSJФерран ТорресЛуис ЭнрикеТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Бугун, 15:40Бугун тунда даҳшатли тўқнашув: Ҳоланд Кейнга қарши, инглизларда эса жиддий инқироз!Бугун тунда даҳшатли тўқнашув: Ҳоланд Кейнга қарши, инглизларда эса жиддий инқироз!Бугун, 15:36Эрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатдиЭрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатдиБугун, 15:15Тьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрдиТьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрдиБугун, 14:51Ламине Ямал Францияга қарши ярим финал олдидан: "Биз улардан қўрқмаймиз"Ламине Ямал Францияга қарши ярим финал олдидан: "Биз улардан қўрқмаймиз"Бугун, 14:33Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)Бугун, 14:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди