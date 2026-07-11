«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?
АҚШ президенти Дональд Трамп Украина учун хавфсизлик кафолатлари сифатида мамлакат ҳаво ҳудудини ёпиш эҳтимолини истисно қилмагани Россияда жиддий хавотир ва эътирозларга сабаб бўлди. Россиялик сиёсатчилар ва ҳарбий экспертлар бундай қадам тўғридан-тўғри йирик қуролли тўқнашувга олиб келишидан огоҳлантирмоқда. Zamin.uz мазкур баёнот атрофидаги тафсилотларни ва Россия томонининг муносабатини тақдим этади.
Трампнинг баёноти: Украина устидан ҳаво назорати
АҚШ президенти Дональд Трамп яқинда берган баёнотида Украина учун хавфсизлик кафолатлари, нефтни қайта ишлаш заводлари, шунингдек, Киев ва Зеленский билан музокаралар ҳақида тўхталиб ўтди.
У Украина учун хавфсизлик кафолатлари ҳақидаги саволга жавоб берар экан, мамлакат ҳаво ҳудуди устидан назорат ўрнатиш (осмонни ёпиш) вариантини истисно қилмади. Шу билан бирга, АҚШ етакчиси агар келишувга бошқа йўллар билан эришиладиган бўлса, Вашингтон бундай кафолатларни беришдан бутунлай воз кечиши мумкинлигини ҳам алоҳида таъкидлади.
Сенатор Жабборов: «Бу можаронинг кенгайишини англатади»
Россия Федерация кенгаши сенатори Владимир Жабборов Украина устидаги ҳаво ҳудудининг эҳтимолий ёпилиши можаронинг кескин кенгайишига олиб келиши ва Россия учун қўшимча хавф туғдириши мумкинлигини айтди. Сиёсатчи ушбу сценарийнинг хавфли жиҳатларини қуйидагича баён қилди:
Бундай қарор аслида кўплаб иштирокчиларни тўғридан-тўғри қарама-қаршиликка жалб қилишни англатади.
Мазкур қадам Москва ва Киев ўртасидаги ҳозирги можаро доирасидан чиқиб кетиши мумкин.
Дональд Трамп Украина устидаги ҳаво ҳудудини ёпиш уруш ва можаронинг кенгайишини англатишини тўлиқ тушунмаслиги мумкин.
Ҳарбий мутахассислар тез орада Америка етакчисига бундай қадамнинг эҳтимолий оқибатларини тушунтириб бера олади.
Кремль муносабати ва экспертлар хулосаси
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Украина осмонини ёпиш ғояси илгари муҳокама қилинмаганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, бундай сценарий НАТО кучларининг иштирокини назарда тутади, бу эса Россия манфаатларига мутлақо зиддир.
Мазкур масалага ҳарбий ва илмий доиралар экспертлари ҳам ўз муносабатларини билдиришди:
Ҳарбий эксперт Владимир Орловнинг тушунтиришича, Ғарб давлатлари тушунчасида осмоннинг ёпилиши можаро ҳудудида ҳаво ҳудуди устидан тўлиқ назорат ўрнатишни англатади. Унинг фикрича, ҳар қандай ҳолатда ҳам бу Россиянинг ҳарбий-сиёсий раҳбарияти учун барча оқибатлари билан Россиянинг мағлубияти ҳамда мамлакатни стратегик мағлубиятга учратишга уриниш сифатида баҳоланади.
Россия Фанлар академияси ИМЕМО илмий ходими Илья Крамникнинг фикрича, АҚШ ҳозирча бундай қадамга тайёр эмас. Чунки бундай қарор Вашингтонни тўғридан-тўғри қуролли қарама-қаршиликка тортишни англатади.
…