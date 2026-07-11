«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?

·0·Дунё
«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?

АҚШ президенти Дональд Трамп Украина учун хавфсизлик кафолатлари сифатида мамлакат ҳаво ҳудудини ёпиш эҳтимолини истисно қилмагани Россияда жиддий хавотир ва эътирозларга сабаб бўлди. Россиялик сиёсатчилар ва ҳарбий экспертлар бундай қадам тўғридан-тўғри йирик қуролли тўқнашувга олиб келишидан огоҳлантирмоқда. Zamin.uz мазкур баёнот атрофидаги тафсилотларни ва Россия томонининг муносабатини тақдим этади.

Трампнинг баёноти: Украина устидан ҳаво назорати

АҚШ президенти Дональд Трамп яқинда берган баёнотида Украина учун хавфсизлик кафолатлари, нефтни қайта ишлаш заводлари, шунингдек, Киев ва Зеленский билан музокаралар ҳақида тўхталиб ўтди.

У Украина учун хавфсизлик кафолатлари ҳақидаги саволга жавоб берар экан, мамлакат ҳаво ҳудуди устидан назорат ўрнатиш (осмонни ёпиш) вариантини истисно қилмади. Шу билан бирга, АҚШ етакчиси агар келишувга бошқа йўллар билан эришиладиган бўлса, Вашингтон бундай кафолатларни беришдан бутунлай воз кечиши мумкинлигини ҳам алоҳида таъкидлади.

Сенатор Жабборов: «Бу можаронинг кенгайишини англатади»

Россия Федерация кенгаши сенатори Владимир Жабборов Украина устидаги ҳаво ҳудудининг эҳтимолий ёпилиши можаронинг кескин кенгайишига олиб келиши ва Россия учун қўшимча хавф туғдириши мумкинлигини айтди. Сиёсатчи ушбу сценарийнинг хавфли жиҳатларини қуйидагича баён қилди:

  • Бундай қарор аслида кўплаб иштирокчиларни тўғридан-тўғри қарама-қаршиликка жалб қилишни англатади.

  • Мазкур қадам Москва ва Киев ўртасидаги ҳозирги можаро доирасидан чиқиб кетиши мумкин.

  • Дональд Трамп Украина устидаги ҳаво ҳудудини ёпиш уруш ва можаронинг кенгайишини англатишини тўлиқ тушунмаслиги мумкин.

  • Ҳарбий мутахассислар тез орада Америка етакчисига бундай қадамнинг эҳтимолий оқибатларини тушунтириб бера олади.

Кремль муносабати ва экспертлар хулосаси

Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Украина осмонини ёпиш ғояси илгари муҳокама қилинмаганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, бундай сценарий НАТО кучларининг иштирокини назарда тутади, бу эса Россия манфаатларига мутлақо зиддир.

Мазкур масалага ҳарбий ва илмий доиралар экспертлари ҳам ўз муносабатларини билдиришди:

  • Ҳарбий эксперт Владимир Орловнинг тушунтиришича, Ғарб давлатлари тушунчасида осмоннинг ёпилиши можаро ҳудудида ҳаво ҳудуди устидан тўлиқ назорат ўрнатишни англатади. Унинг фикрича, ҳар қандай ҳолатда ҳам бу Россиянинг ҳарбий-сиёсий раҳбарияти учун барча оқибатлари билан Россиянинг мағлубияти ҳамда мамлакатни стратегик мағлубиятга учратишга уриниш сифатида баҳоланади.

  • Россия Фанлар академияси ИМЕМО илмий ходими Илья Крамникнинг фикрича, АҚШ ҳозирча бундай қадамга тайёр эмас. Чунки бундай қарор Вашингтонни тўғридан-тўғри қуролли қарама-қаршиликка тортишни англатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Татаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонадаТатаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонадаБугун, 16:05500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилди500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилдиБугун, 15:49Германияда Иккинчи жаҳон уруши даврига оид 500 килолик бомба топилдиГерманияда Иккинчи жаҳон уруши даврига оид 500 килолик бомба топилдиБугун, 14:54Шифокорларни ҳайратга солган ҳолат: Россияда 7 қаватдан қулаб тушган ҳомиладор аёл тирик қолдиШифокорларни ҳайратга солган ҳолат: Россияда 7 қаватдан қулаб тушган ҳомиладор аёл тирик қолдиБугун, 14:41Киевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиКиевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиБугун, 13:39Россияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаРоссияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди