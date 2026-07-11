Бугун тунда даҳшатли тўқнашув: Ҳоланд Кейнга қарши, инглизларда эса жиддий инқироз!
Бугун тунда футбол бўйича жаҳон чемпионатида чоракфинал босқичи баҳслари якунига етади. Дастлаб Ҳарри Кейн бошчилигидаги Англия турнир кашфиётига айланган Норвегияга қарши майдонга тушса, тунда амалдаги чемпион Аргентина Швейцария билан куч синашади. Ушбу жуфтликлар ғолиблари яримфиналда ўзаро рақиб бўлишади.
Zamin.uz Майамида бўлиб ўтадиган ушбу марказий тўқнашув олдидан энг муҳим тафсилотларни тақдим этади.
Учрашув вақти ва жойи:
Ўйин: Норвегия – Англия
Сана ва вақт: 12 июль, 02:00
Стадион: Hard Rock Stadium (Майами)
Норвегия — биргина Ҳоланддан иборат эмас
Турнир стартида кўпчилик Норвегияни фақат бир футболчига таяниб қолган жамоа сифатида кўраётган эди. Бироқ гуруҳ босқичи ва плей-оффдаги дастлабки ўйинлар бош мураббий Столе Солбаккен жуда яхши ва аҳил жамоа шакллантирганини исботлади. Турнир давомида норвегларга бўлган муносабат изчил ўзгариб борди.
Айниқса, Бразилия устидан қозонилган ғалаба шу қадар ишончли чиқдики, Эрлинг Ҳоланд иккита гол урган бўлса-да, бу муваффақият фақат унинг даҳоси маҳсули эмаслиги кўринди. Ўша ўйинда жамоа таркибидаги барча футболчилар ажойиб таассурот қолдиришди. Скандинавлар номдор рақибдан ўйин борасида ҳам устунлик қилиб, уларни фақат қарши ҳужумларга таянишга мажбур қилишди, ўз имкониятларидан эса совуққонлик билан фойдаланишди. Шу билан бир вақтда, бразилияликларнинг асосий юлдузи Винисиус тўлиқ зарарсизлантирилди.
Мураббий Столе Солбаккеннинг таъкидлашича, Норвегия аввалбошдан тўпга эгалик қилиш ва ўйинни назорат қилиш учун майдонга тушади. Жамоа ҳатто узоқ вақт давом этган босим остида ҳам ҳужумларни марказий ҳимоячилар орқали бошлашдан чўчимайди. Шу сабабли бўлажак баҳсда ким биринчи рақам остида ўйнашини олдиндан айтиш қийин. Қоғозда Англия фаворит бўлса-да, Норвегия амалда буни йўққа чиқара олиш салоҳиятига эга.
Даҳшатли дуэль: Ҳоланд Кейнга қарши
Ушбу ўйинга кўпчилик сайёранинг айни вақтдаги энг кучли икки ҳужумчиси қарама-қаршилиги призмаси орқали қарамоқда. Икки форвард ҳам турнирни жуда юқори даражада ўтказмоқда:
Эрлинг Ҳоланд: 4 та ўйинда 7 та гол уриб ташлади.
Ҳарри Кейн: Ҳисобида 6 та гол мавжуд.
Ушбу икки тўпурарнинг тўқнашувини кузатиш жуда қизиқ бўлади, бироқ ўйин фақат уларнинг баҳсидан иборат эмас.
Англиянинг мақсади юқори, аммо Тухелда жиддий муаммо бор
Англиянинг ҳозирги авлоди сўнгги икки Европа чемпионатида финалга қадар етиб борган. 4 йил олдинги жаҳон чемпионатида эса бўлажак финалчи Францияга ютқазиб, мусобақани тарк этган эди. Бу сафар Томас Тухел жамоаси ўз олдига фақат мундиалда энг юқори натижаларга эришишни мақсад қилган ва чоракфиналда тўхтамоқчи эмас.
Инглизларга деярли ҳар бир ўйинда матонат кўрсатишга тўғри келмоқда — гуруҳда Хорватия, плей-оффда эса Конго ДР ва Мексика билан ўйинлар жуда қийин кечди. Ушбу баҳсларда ҳимоя чизиғига маълум саволлар туғилган бўлса-да, жамоа умумий тонусни сақлаб қолмоқда.
Бироқ Норвегияга қарши ўйин олдидан инглизларнинг ўнг қанот ҳимоясида ҳақиқий кадрлар инқирози юзага келди:
Ушбу қанот учун асосий номзод ҳисобланган Рис Жеймс жароҳат олди.
Унинг ўрнини эгаллаши керак бўлган Спенсда ҳам тиббий муаммолар пайдо бўлди.
Учинчи номзод бўлган Куанса эса Мексика билан ўйинда қизил карточка олиб, 2 та ўйинга дисквалификация қилинди.
Эндиликда Томас Тухел ушбу муаммоли позицияни таянч яримҳимоячиларидан бири билан ёпишгача бўлган радикал чораларга қўл уришга мажбур бўлиши мумкин.
Ҳоландни тўхтатишнинг «махфий» режаси
Томас Тухел Норвегияга қарши ўйин учун биринчи галда Ҳоландни жамоадошларидан узиб қўйишга қаратилган махсус режа тайёрлагани тайин. Бунинг учун бирданига икки нафар яримҳимоячи ушбу хавфли ҳужумчига узатиладиган тўп йўлларини тўсишга жалб этилиши кутилмоқда.
Аммо Эрлинг Ҳоланд бутун ўйин давомида сезиларсиз юриб, кутилмаганда портлаши ва рақиб дарвозасини ишғол қилиши мумкин. Шу сабабли инглизлар ҳимоячиларидан баҳснинг илк дақиқасидан бошлаб ҳушёрликни бир сонияга бўлса-да йўқотмаслик талаб этилади.
…