Бугун тунда даҳшатли тўқнашув: Ҳоланд Кейнга қарши, инглизларда эса жиддий инқироз!

·10·Спорт
Бугун тунда даҳшатли тўқнашув: Ҳоланд Кейнга қарши, инглизларда эса жиддий инқироз!

Бугун тунда футбол бўйича жаҳон чемпионатида чоракфинал босқичи баҳслари якунига етади. Дастлаб Ҳарри Кейн бошчилигидаги Англия турнир кашфиётига айланган Норвегияга қарши майдонга тушса, тунда амалдаги чемпион Аргентина Швейцария билан куч синашади. Ушбу жуфтликлар ғолиблари яримфиналда ўзаро рақиб бўлишади.

Zamin.uz Майамида бўлиб ўтадиган ушбу марказий тўқнашув олдидан энг муҳим тафсилотларни тақдим этади.

Учрашув вақти ва жойи:

  • Ўйин: Норвегия – Англия

  • Сана ва вақт: 12 июль, 02:00

  • Стадион: Hard Rock Stadium (Майами)

Норвегия — биргина Ҳоланддан иборат эмас

Турнир стартида кўпчилик Норвегияни фақат бир футболчига таяниб қолган жамоа сифатида кўраётган эди. Бироқ гуруҳ босқичи ва плей-оффдаги дастлабки ўйинлар бош мураббий Столе Солбаккен жуда яхши ва аҳил жамоа шакллантирганини исботлади. Турнир давомида норвегларга бўлган муносабат изчил ўзгариб борди.

Айниқса, Бразилия устидан қозонилган ғалаба шу қадар ишончли чиқдики, Эрлинг Ҳоланд иккита гол урган бўлса-да, бу муваффақият фақат унинг даҳоси маҳсули эмаслиги кўринди. Ўша ўйинда жамоа таркибидаги барча футболчилар ажойиб таассурот қолдиришди. Скандинавлар номдор рақибдан ўйин борасида ҳам устунлик қилиб, уларни фақат қарши ҳужумларга таянишга мажбур қилишди, ўз имкониятларидан эса совуққонлик билан фойдаланишди. Шу билан бир вақтда, бразилияликларнинг асосий юлдузи Винисиус тўлиқ зарарсизлантирилди.

Мураббий Столе Солбаккеннинг таъкидлашича, Норвегия аввалбошдан тўпга эгалик қилиш ва ўйинни назорат қилиш учун майдонга тушади. Жамоа ҳатто узоқ вақт давом этган босим остида ҳам ҳужумларни марказий ҳимоячилар орқали бошлашдан чўчимайди. Шу сабабли бўлажак баҳсда ким биринчи рақам остида ўйнашини олдиндан айтиш қийин. Қоғозда Англия фаворит бўлса-да, Норвегия амалда буни йўққа чиқара олиш салоҳиятига эга.

Даҳшатли дуэль: Ҳоланд Кейнга қарши

Ушбу ўйинга кўпчилик сайёранинг айни вақтдаги энг кучли икки ҳужумчиси қарама-қаршилиги призмаси орқали қарамоқда. Икки форвард ҳам турнирни жуда юқори даражада ўтказмоқда:

  • Эрлинг Ҳоланд: 4 та ўйинда 7 та гол уриб ташлади.

  • Ҳарри Кейн: Ҳисобида 6 та гол мавжуд.

Ушбу икки тўпурарнинг тўқнашувини кузатиш жуда қизиқ бўлади, бироқ ўйин фақат уларнинг баҳсидан иборат эмас.

Англиянинг мақсади юқори, аммо Тухелда жиддий муаммо бор

Англиянинг ҳозирги авлоди сўнгги икки Европа чемпионатида финалга қадар етиб борган. 4 йил олдинги жаҳон чемпионатида эса бўлажак финалчи Францияга ютқазиб, мусобақани тарк этган эди. Бу сафар Томас Тухел жамоаси ўз олдига фақат мундиалда энг юқори натижаларга эришишни мақсад қилган ва чоракфиналда тўхтамоқчи эмас.

Инглизларга деярли ҳар бир ўйинда матонат кўрсатишга тўғри келмоқда — гуруҳда Хорватия, плей-оффда эса Конго ДР ва Мексика билан ўйинлар жуда қийин кечди. Ушбу баҳсларда ҳимоя чизиғига маълум саволлар туғилган бўлса-да, жамоа умумий тонусни сақлаб қолмоқда.

Бироқ Норвегияга қарши ўйин олдидан инглизларнинг ўнг қанот ҳимоясида ҳақиқий кадрлар инқирози юзага келди:

  1. Ушбу қанот учун асосий номзод ҳисобланган Рис Жеймс жароҳат олди.

  2. Унинг ўрнини эгаллаши керак бўлган Спенсда ҳам тиббий муаммолар пайдо бўлди.

  3. Учинчи номзод бўлган Куанса эса Мексика билан ўйинда қизил карточка олиб, 2 та ўйинга дисквалификация қилинди.

Эндиликда Томас Тухел ушбу муаммоли позицияни таянч яримҳимоячиларидан бири билан ёпишгача бўлган радикал чораларга қўл уришга мажбур бўлиши мумкин.

Ҳоландни тўхтатишнинг «махфий» режаси

Томас Тухел Норвегияга қарши ўйин учун биринчи галда Ҳоландни жамоадошларидан узиб қўйишга қаратилган махсус режа тайёрлагани тайин. Бунинг учун бирданига икки нафар яримҳимоячи ушбу хавфли ҳужумчига узатиладиган тўп йўлларини тўсишга жалб этилиши кутилмоқда.

Аммо Эрлинг Ҳоланд бутун ўйин давомида сезиларсиз юриб, кутилмаганда портлаши ва рақиб дарвозасини ишғол қилиши мумкин. Шу сабабли инглизлар ҳимоячиларидан баҳснинг илк дақиқасидан бошлаб ҳушёрликни бир сонияга бўлса-да йўқотмаслик талаб этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Бугун, 15:40Ферран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқдаФерран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқдаБугун, 15:39Эрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатдиЭрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатдиБугун, 15:15Тьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрдиТьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрдиБугун, 14:51Ламине Ямал Францияга қарши ярим финал олдидан: "Биз улардан қўрқмаймиз"Ламине Ямал Францияга қарши ярим финал олдидан: "Биз улардан қўрқмаймиз"Бугун, 14:33Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)Бугун, 14:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди