Манчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олди

·0·Спорт
Манчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олди

Англия чемпиони Манчестер Сити трансфер бозорида ўзининг асосий рақобатчиларидан бири — Лондоннинг Арсенал клубига кутилмаган зарба берди. "Шаҳарликлар" Лестер Сити жамоасининг 17 ёшли вингери Жеремй Монга трансферини расман якунлади. Ушбу келашувнинг умумий қиймати 10 миллион фунт стерлингни ташкил этмоқда ва у ёш футболчининг келажакдаги ўсишига қараб бонуслар билан тўлдирилиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эътиборлиси, ушбу трансфер пойгасида узоқ вақт давомида Арсенал пешқадамлик қилаётган эди. Лондонликлар бутун ёз давомида футболчи билан музокаралар олиб борган ва келишувга жуда яқин келган эди. Бироқ, Манчестер Сити сўнгги паллада жараёнга аралашиб, трансферни ўз фойдасига ҳал қилишга эришди. Монга ўзининг 17 ёшини нишонлаган ҳафтада Манчестер клуби билан беш йиллик шартнома имзолади.

Биринчи жамоага тўғридан-тўғри йўлланма

Кўплаб ёш иқтидорлардан фарқли ўлароқ, Жеремй Монга Манчестер Сити академиясига ёки ёшлар таркибига юборилмайди. Клуб раҳбарияти уни дарҳол асосий жамоа машғулотларига жалб этишга қарор қилди. Бу қарор футболчининг танловига катта таъсир кўрсатди, чунки у Этиҳад Стадиумда ўз маҳоратини юлдузлар билан бирга ошириш имкониятини юқори баҳолади.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу трансферда Манчестер Сити янги мураббийи Энзо Мареска муҳим рол ўйнаган. Мутахассис аввалроқ Лестер Сити клубида ишлаган вақтида Монганинг имкониятларини яхши ўрганган эди. Футболчи 2025-йилнинг апрель ойида, бор-йўғи 15 ёшида профессионал футболда дебют қилиб, мусобақа тарихидаги энг ёш ўйинчилардан бирига айланган эди.

"Манчестер Сити қизиқиш билдираётганини эшитганимда, бу мен учун энг тўғри танлов эканини дарҳол англадим. Сўнгги 10 йил ичида Англиянинг энг яхши клубига айланган жамоанинг бир бўлаги бўлиш — ҳар қандай ёш футболчи учун ушалган орзудир. Бу ерда Фил Фоден ва Нико ЎРеиллй каби ёшларга имконият берилаётгани мени руҳлантирди", — дейди Монга ўзининг илк интервюсида.

Манчестер Сити футбол директори Ҳуго Виана ҳам янги харид ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг таъкидлашича, клуб Жеремйни узоқ вақтдан бери кузатиб келган ва унинг Лестер Сити сафидаги ўйинлари скаутлар эътиборидан четда қолмаган. Виана клуб ёш вингернинг улкан салоҳиятини рўёбга чиқариш учун барча чораларни кўришини маълум қилди.

Ушбу трансфер Манчестер Сити жамоасининг нафақат бугунги кун, балки келажак учун ҳам кучли таркиб шакллантириш стратегиясининг бир қисмидир. Жеремй Монга каби иқтидорнинг қўлга киритилиши жамоанинг ҳужум чизиғидаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда.

Манчестер СитиАрсеналТрансферЖеремй МонгаАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирдиАтлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирдиБугун, 16:15Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Бугун, 15:40Ферран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқдаФерран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқдаБугун, 15:39Бугун тунда даҳшатли тўқнашув: Ҳоланд Кейнга қарши, инглизларда эса жиддий инқироз!Бугун тунда даҳшатли тўқнашув: Ҳоланд Кейнга қарши, инглизларда эса жиддий инқироз!Бугун, 15:36Эрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатдиЭрлинг Холандни ким тўхтата олади? Браян Робсон Томас Тухелнинг хатосини кўрсатдиБугун, 15:15Тьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрдиТьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди