Манчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олди
Англия чемпиони Манчестер Сити трансфер бозорида ўзининг асосий рақобатчиларидан бири — Лондоннинг Арсенал клубига кутилмаган зарба берди. "Шаҳарликлар" Лестер Сити жамоасининг 17 ёшли вингери Жеремй Монга трансферини расман якунлади. Ушбу келашувнинг умумий қиймати 10 миллион фунт стерлингни ташкил этмоқда ва у ёш футболчининг келажакдаги ўсишига қараб бонуслар билан тўлдирилиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эътиборлиси, ушбу трансфер пойгасида узоқ вақт давомида Арсенал пешқадамлик қилаётган эди. Лондонликлар бутун ёз давомида футболчи билан музокаралар олиб борган ва келишувга жуда яқин келган эди. Бироқ, Манчестер Сити сўнгги паллада жараёнга аралашиб, трансферни ўз фойдасига ҳал қилишга эришди. Монга ўзининг 17 ёшини нишонлаган ҳафтада Манчестер клуби билан беш йиллик шартнома имзолади.
Биринчи жамоага тўғридан-тўғри йўлланмаКўплаб ёш иқтидорлардан фарқли ўлароқ, Жеремй Монга Манчестер Сити академиясига ёки ёшлар таркибига юборилмайди. Клуб раҳбарияти уни дарҳол асосий жамоа машғулотларига жалб этишга қарор қилди. Бу қарор футболчининг танловига катта таъсир кўрсатди, чунки у Этиҳад Стадиумда ўз маҳоратини юлдузлар билан бирга ошириш имкониятини юқори баҳолади.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу трансферда Манчестер Сити янги мураббийи Энзо Мареска муҳим рол ўйнаган. Мутахассис аввалроқ Лестер Сити клубида ишлаган вақтида Монганинг имкониятларини яхши ўрганган эди. Футболчи 2025-йилнинг апрель ойида, бор-йўғи 15 ёшида профессионал футболда дебют қилиб, мусобақа тарихидаги энг ёш ўйинчилардан бирига айланган эди.
"Манчестер Сити қизиқиш билдираётганини эшитганимда, бу мен учун энг тўғри танлов эканини дарҳол англадим. Сўнгги 10 йил ичида Англиянинг энг яхши клубига айланган жамоанинг бир бўлаги бўлиш — ҳар қандай ёш футболчи учун ушалган орзудир. Бу ерда Фил Фоден ва Нико ЎРеиллй каби ёшларга имконият берилаётгани мени руҳлантирди", — дейди Монга ўзининг илк интервюсида.
Манчестер Сити футбол директори Ҳуго Виана ҳам янги харид ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг таъкидлашича, клуб Жеремйни узоқ вақтдан бери кузатиб келган ва унинг Лестер Сити сафидаги ўйинлари скаутлар эътиборидан четда қолмаган. Виана клуб ёш вингернинг улкан салоҳиятини рўёбга чиқариш учун барча чораларни кўришини маълум қилди.
Ушбу трансфер Манчестер Сити жамоасининг нафақат бугунги кун, балки келажак учун ҳам кучли таркиб шакллантириш стратегиясининг бир қисмидир. Жеремй Монга каби иқтидорнинг қўлга киритилиши жамоанинг ҳужум чизиғидаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда.
…