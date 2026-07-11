Apple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Ultra аккумулятор сиғими маълум бўлди

·43·Техно
Apple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Ultra аккумулятор сиғими маълум бўлди

Apple компанияси ўзининг илк буклама смартфони — iPhone Ultra устида иш олиб бораётгани ҳақидаги хабарлар технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Хитойлик машҳур инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, янги қурилманинг аккумулятор тизими сертификациядан ўтган бўлиб, у ўзининг сиғими билан ҳатто асосий рақобатчиси бўлмиш Samsung моделларини ҳам ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сертификатлаш ҳужжатларида Apple етказиб берувчиларидан бири иккита батареядан иборат жамланмани рўйхатдан ўтказгани кўрсатилган. Буклама смартфонлар учун икки қисмли аккумулятор тизими одатий ҳол бўлиб, бу қурилманинг ҳар икки ярмида қувват элементларини жойлаштириш имконини беради. ixbt.com нашри хабарига кўра, биринчи батареянинг номинал сиғими 1921 мА·соат, иккинчисиники эса 2962 мА·соатни ташкил этади.

Ушбу икки элементнинг умумий номинал сиғими 4883 мА·соатга тенг. Техник стандартлар ва номинал ҳамда типик сиғим ўртасидаги фарқни ҳисобга олган ҳолда, iPhone Ultra бозорда 5000 мА·соатлик аккумулятор билан тақдим этилиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич Apple смартфонлари тарихидаги энг юқори натижалардан бири бўлиши ва фойдаланувчиларга узоқ вақт давомида қувватдан фойдаланиш имконини бериши шубҳасиз.

Рақобат ва техник устунлик

Таққослаш учун, Samsung компаниясининг бўлажак Galaxy Z Fold8 модели 4800 мА·соатлик аккумулятор билан жиҳозланиши тахмин қилинмоқда. Фақатгина ушбу сериянинг энг юқори талқини — Galaxy Z Fold8 Ultra модели Apple қурилмаси билан бир хил, яни 5000 мА·соатлик қувват манбаига эга бўлиши мумкин. Шундай қилиб, iPhone Ultra стандарт буклама Samsung смартфонларидан кўра кўпроқ қувват захирасига эга бўлади.

iPhone Ultra қурилмасининг тақдимоти iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари билан бир вақтда, яни келгуси йилнинг сентябрь ойида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Аввалроқ буклама смартфон лойиҳаси кечикиши ҳақида миш-мишлар тарқалган бўлса-да, сўнгги маълумотлар Apple белгиланган режа асосида ҳаракат қилаётганини тасдиқламоқда.

Digital Chat Station инсайдери илгари ҳам Xiaomi 15 ва Realme GT 7 Pro каби қурилмалар ҳақида аниқ маълумотларни биринчилардан бўлиб эълон қилгани билан ишонч қозонган. Шунинг учун iPhone Ultra ҳақидаги ушбу хабарлар технологик ҳамжамият томонидан жиддий қабул қилинмоқда. Apple ушбу қадам орқали буклама смартфонлар бозорида янги стандартларни ўрнатишни мақсад қилган кўринади.

AppleiPhone UltraSamsungСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликXiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликБугун, 16:27Apple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиApple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиБугун, 14:31МиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиМиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиБугун, 14:20Япония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиЯпония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиБугун, 13:53Квантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиКвантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиБугун, 13:24Хитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаХитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги