Apple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Ultra аккумулятор сиғими маълум бўлди
Apple компанияси ўзининг илк буклама смартфони — iPhone Ultra устида иш олиб бораётгани ҳақидаги хабарлар технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Хитойлик машҳур инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, янги қурилманинг аккумулятор тизими сертификациядан ўтган бўлиб, у ўзининг сиғими билан ҳатто асосий рақобатчиси бўлмиш Samsung моделларини ҳам ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сертификатлаш ҳужжатларида Apple етказиб берувчиларидан бири иккита батареядан иборат жамланмани рўйхатдан ўтказгани кўрсатилган. Буклама смартфонлар учун икки қисмли аккумулятор тизими одатий ҳол бўлиб, бу қурилманинг ҳар икки ярмида қувват элементларини жойлаштириш имконини беради. ixbt.com нашри хабарига кўра, биринчи батареянинг номинал сиғими 1921 мА·соат, иккинчисиники эса 2962 мА·соатни ташкил этади.
Ушбу икки элементнинг умумий номинал сиғими 4883 мА·соатга тенг. Техник стандартлар ва номинал ҳамда типик сиғим ўртасидаги фарқни ҳисобга олган ҳолда, iPhone Ultra бозорда 5000 мА·соатлик аккумулятор билан тақдим этилиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич Apple смартфонлари тарихидаги энг юқори натижалардан бири бўлиши ва фойдаланувчиларга узоқ вақт давомида қувватдан фойдаланиш имконини бериши шубҳасиз.
Рақобат ва техник устунликТаққослаш учун, Samsung компаниясининг бўлажак Galaxy Z Fold8 модели 4800 мА·соатлик аккумулятор билан жиҳозланиши тахмин қилинмоқда. Фақатгина ушбу сериянинг энг юқори талқини — Galaxy Z Fold8 Ultra модели Apple қурилмаси билан бир хил, яни 5000 мА·соатлик қувват манбаига эга бўлиши мумкин. Шундай қилиб, iPhone Ultra стандарт буклама Samsung смартфонларидан кўра кўпроқ қувват захирасига эга бўлади.
iPhone Ultra қурилмасининг тақдимоти iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари билан бир вақтда, яни келгуси йилнинг сентябрь ойида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Аввалроқ буклама смартфон лойиҳаси кечикиши ҳақида миш-мишлар тарқалган бўлса-да, сўнгги маълумотлар Apple белгиланган режа асосида ҳаракат қилаётганини тасдиқламоқда.
Digital Chat Station инсайдери илгари ҳам Xiaomi 15 ва Realme GT 7 Pro каби қурилмалар ҳақида аниқ маълумотларни биринчилардан бўлиб эълон қилгани билан ишонч қозонган. Шунинг учун iPhone Ultra ҳақидаги ушбу хабарлар технологик ҳамжамият томонидан жиддий қабул қилинмоқда. Apple ушбу қадам орқали буклама смартфонлар бозорида янги стандартларни ўрнатишни мақсад қилган кўринади.
…