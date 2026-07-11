Татаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонада
Татаристонда тунги вақтда шаҳарлараро автобус иштирокида йирик йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Самарадан Набережниэ Челнига йўл олган автобус йўлдан чиқиб кетиб, ариққа ағдарилган.
Автобусда 46 нафар йўловчи бўлган. Ҳодиса оқибатида бир неча киши жароҳат олган, уч нафарнинг аҳволи оғир деб баҳоланмоқда.
Автобус тунги пайтда ағдарилди
Ҳодиса 11 июлга ўтар кечаси Қўзайкино–Нурлат автомобиль йўлида, Ибраево Қарғали қишлоғи яқинида содир бўлган.
Татаристон Фавқулодда вазиятлар хизматига хабар маҳаллий вақт билан соат 01:25 атрофида келиб тушган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳайдовчи автобус бошқарувини йўқотган. Шундан сўнг транспорт воситаси қатнов қисмидан чиқиб кетиб, ариққа ағдарилган.
Автобусда 46 киши бўлган
Ҳодиса вақтида автобус салонида:
46 нафар йўловчи;
2 нафар ҳайдовчи;
2 нафар бола бўлган.
Қутқарувчилар маълум қилишича, вояга етмаган йўловчилар жароҳат олмаган.
15 киши тиббий ёрдамга мурожаат қилди
Авариядан кейин 15 нафар йўловчи шифокорлар ёрдамига муҳтож бўлган.
Улардан:
3 нафари оғир аҳволда шифохонага ётқизилган;
барча жабрланганлар Алметевск шаҳридаги тиббий муассасага олиб борилган.
Жиноят иши қўзғатилди
Ҳодиса жойида қутқарувчилар, шифокорлар ва бошқа тезкор хизматлар иш олиб бормоқда.
Маълум қилинишича, авария оқибатларини бартараф этиш ишларига 39 нафар қутқарувчи, 14 та махсус техника ҳамда санитария вертолёти жалб этилган.
Татаристон Республикаси Тергов қўмитаси хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган хизматлар кўрсатиш моддаси бўйича жиноят иши қўзғатган.
Айни пайтда мутахассислар автобуснинг йўлдан чиқиб кетишига нима сабаб бўлганини аниқлаш учун тергов ва экспертизаларни давом эттирмоқда.
…