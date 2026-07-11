Татаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонада

·0·Дунё
Татаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонада

Татаристонда тунги вақтда шаҳарлараро автобус иштирокида йирик йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Самарадан Набережниэ Челнига йўл олган автобус йўлдан чиқиб кетиб, ариққа ағдарилган.

Автобусда 46 нафар йўловчи бўлган. Ҳодиса оқибатида бир неча киши жароҳат олган, уч нафарнинг аҳволи оғир деб баҳоланмоқда.

Автобус тунги пайтда ағдарилди

Ҳодиса 11 июлга ўтар кечаси Қўзайкино–Нурлат автомобиль йўлида, Ибраево Қарғали қишлоғи яқинида содир бўлган.

Татаристон Фавқулодда вазиятлар хизматига хабар маҳаллий вақт билан соат 01:25 атрофида келиб тушган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳайдовчи автобус бошқарувини йўқотган. Шундан сўнг транспорт воситаси қатнов қисмидан чиқиб кетиб, ариққа ағдарилган.

Татаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонада

Автобусда 46 киши бўлган

Ҳодиса вақтида автобус салонида:

  • 46 нафар йўловчи;

  • 2 нафар ҳайдовчи;

  • 2 нафар бола бўлган.

Қутқарувчилар маълум қилишича, вояга етмаган йўловчилар жароҳат олмаган.

15 киши тиббий ёрдамга мурожаат қилди

Авариядан кейин 15 нафар йўловчи шифокорлар ёрдамига муҳтож бўлган.

Улардан:

  • 3 нафари оғир аҳволда шифохонага ётқизилган;

  • барча жабрланганлар Алметевск шаҳридаги тиббий муассасага олиб борилган.

Жиноят иши қўзғатилди

Ҳодиса жойида қутқарувчилар, шифокорлар ва бошқа тезкор хизматлар иш олиб бормоқда.

Маълум қилинишича, авария оқибатларини бартараф этиш ишларига 39 нафар қутқарувчи, 14 та махсус техника ҳамда санитария вертолёти жалб этилган.

Татаристон Республикаси Тергов қўмитаси хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган хизматлар кўрсатиш моддаси бўйича жиноят иши қўзғатган.

Айни пайтда мутахассислар автобуснинг йўлдан чиқиб кетишига нима сабаб бўлганини аниқлаш учун тергов ва экспертизаларни давом эттирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилди500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилдиБугун, 15:49Германияда Иккинчи жаҳон уруши даврига оид 500 килолик бомба топилдиГерманияда Иккинчи жаҳон уруши даврига оид 500 килолик бомба топилдиБугун, 14:54Шифокорларни ҳайратга солган ҳолат: Россияда 7 қаватдан қулаб тушган ҳомиладор аёл тирик қолдиШифокорларни ҳайратга солган ҳолат: Россияда 7 қаватдан қулаб тушган ҳомиладор аёл тирик қолдиБугун, 14:41Киевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиКиевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиБугун, 13:39Россияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаРоссияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаБугун, 13:23“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёл“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёлБугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди