500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилди

·46·Дунё
500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилди

Ирландия соҳилида сайр қилиб юрган фуқароларни ҳайратга солган ноёб топилма қайд этилди. Мамлакат соҳилидан дунёдаги энг узоқ умр кўрадиган жонзотлардан бири саналувчи қадимий Гренландия акуласининг жасади топилди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу йирик денгиз йиртқичи 500 йилгача яшаш қобилиятига эга бўлиб, бу турнинг Ирландия соҳилига чиқиб қолиши мамлакат тарихида илк бор кузатилди.

Маълум қилинишича, Ҳаммад Чаудри ва Жеймс Уинтерс О'Доннелл Финнисклин (Слайго графлиги) соҳили бўйлаб сайр қилиб юрган вақтларида даҳшатли кўринишдаги улкан денгиз жониворининг жасадига дуч келишган. Jam Press маълумотига кўра, дастлаб улар буни оддий улкан акула деб ўйлашган. Кейинчалик топилма ҳақида Irish Whale & Dolphin Group ташкилотига хабар берилган.

Мутахассислар ўрганишларидан сўнг жасад ҳақиқатан ҳам Гренландия акуласига тегишли эканини тасдиқлади. Улар бу ҳолатни «жуда ноёб ва илмий жиҳатдан ўта қизиқ соҳилга чиқиб қолиш ҳодисаси» деб баҳолади. Кейинчалик намуна янада чуқурроқ таҳлил ўтказиш учун Табиий тарих музейига олиб кетилди.

Toshlar orasida ko'k arqon bilan bog'langan yirik akula yonida bir kishi o'tiribdi.

Олимларнинг фикрича, ушбу акула тахминан 150 ёшда бўлган. Мутахассислар унинг яхши ривожланган жинсий белгиларига қараб, жонивор соҳилга чиқиб қолишидан аввал деярли вояга етган бўлганини тахмин қилмоқда. Бироқ бу ёш ҳам мазкур тур учун нисбатан «ёш» ҳисобланади. Чунки Гренландия акулалари бир неча аср давомида яшай олади.

Irish Whale & Dolphin Group вакили шундай деди:

«Гренландия акуласи дунёдаги энг узоқ умр кўрадиган умуртқали жонзот ҳисобланади. Унинг ҳаёт давомийлиги бир неча асрни ташкил этади. Илмий жиҳатдан қайд этилган энг қари намуна ярим минг йилдан ҳам ортиқ яшаган».

Гренландия акуласи дунёдаги энг йирик акулалардан бири саналади. Унинг узунлиги 20 футдан (6 метрдан) ортиқ бўлиши мумкин. Бу эса деярли йирик юк автомобили узунлигига тенг ҳисобланади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, гарчи бу ҳолат ачинарли бўлса-да, соҳилга чиқиб қолган намуна олимларга ушбу сирли денгиз мавжудоти ҳақида янада кўпроқ маълумот тўплаш имконини беради. Чунки Гренландия акулалари одатда Арктика ва Шимолий Атлантика океанининг муздек сувларида, 7000 фут (қарийб 2100 метр) чуқурликда ҳаёт кечиради. Шу боис уларни табиий муҳитда кузатиш жуда қийин.

Grenlandiya akulasi moviy okean suvida suzmoqda.

Бу тур оғир ва бақувват тана тузилиши, қисқа юмалоқ боши ҳамда кичик кўзлари билан ажралиб туради. Florida Museum маълумотига кўра, Гренландия акуласи турли балиқлар, жумладан, голецлар, бўрибалиқлар, кичик акулалар, баъзан эса тюленлар ва денгиз чўчқаларини овлайди.

Шунга қарамай, мутахассислар ушбу акула инсонлар учун хавф туғдирмаслигини таъкидламоқда. Бунга асосий сабаб — унинг яшаш муҳити инсонлар суза олмайдиган даражада совуқ сувларда жойлашганидир.

Шунингдек, мутахассислар Гренландия акуласининг гўшти янги ҳолатида заҳарли бўлишини, аммо махсус усулда ер остида ферментация қилиниб, кейин қуритилгандан сўнг истеъмол қилиш мумкинлигини ҳам қайд этмоқда.

Ноёб топилма олимлар учун яна бир муҳим илмий манбага айланиши кутилмоқда. Ушбу ҳолат дунёда энг узоқ умр кўрадиган умуртқали жонзотлардан бири бўлган Гренландия акуласининг ҳаёт тарзи ва биологиясини янада чуқурроқ ўрганишга хизмат қилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?Бугун, 16:12Татаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонадаТатаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонадаБугун, 16:05Германияда Иккинчи жаҳон уруши даврига оид 500 килолик бомба топилдиГерманияда Иккинчи жаҳон уруши даврига оид 500 килолик бомба топилдиБугун, 14:54Шифокорларни ҳайратга солган ҳолат: Россияда 7 қаватдан қулаб тушган ҳомиладор аёл тирик қолдиШифокорларни ҳайратга солган ҳолат: Россияда 7 қаватдан қулаб тушган ҳомиладор аёл тирик қолдиБугун, 14:41Киевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиКиевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиБугун, 13:39Россияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаРоссияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди