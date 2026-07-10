Норвегия посбони «Сити»га яқинлашди: Ҳоланд билан бирлашиш эҳтимоли бор

·0·Спорт
Норвегия посбони «Сити»га яқинлашди: Ҳоланд билан бирлашиш эҳтимоли бор

ЖЧ-2026да Норвегия терма жамоаси дарвозасини қўриқлаган 35 ёшли голкипер Эрьян Нюланд фаолиятини Англия премьер-лигасида давом эттириши мумкин.

The Sun хабарига кўра, «Манчестер Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска тажрибали дарвозабонни жамоага таклиф этиш вариантини кўриб чиқмоқда.

Нюланд «Манчестер Сити» қизиқишида

Манба маълумотига кўра, Мареска дарвозабонлар қаторини кучайтиришни истамоқда.

Эрьян Нюланд ҳозир эркин агент мақомига эга. У ёзда Испаниянинг «Севилья» клубини тарк этган ва янги жамоа танлаш имкониятига эга.

Унга бошқа инглиз клублари ҳам қизиқмоқда

Нюланд учун фақат «Манчестер Сити» эмас, бошқа клублар ҳам курашга қўшилган.

Хабарларга кўра, норвегиялик посбонга «Лидс» ва яна учта инглиз клуби даъвогарлик қилмоқда. Бу эса голкипернинг Англияга қайтиш эҳтимолини янада оширмоқда.

Ҳоланд билан бир жамоада ўйнаши мумкин

Агар Нюланднинг «Манчестер Сити»га трансфери амалга ошса, у клубда Норвегия термасидаги шериги Эрлинг Ҳоланд билан бир жамоада тўп тепади.

ЖЧ-2026да Норвегиянинг муваффақиятли юриши ортидан терма жамоа футболчиларига қизиқиш кучайгани кузатилмоқда.

«Сити»да дарвозабонлар бор, аммо савол ҳам бор

Ҳозирда «Манчестер Сити» таркибида Жанлуижи Доннарумма, Жеймс Траффорд ва Маркус Беттинелли каби дарвозабонлар бор.

Бироқ Траффорд «Ньюкасл»нинг трансфер рўйхатида тургани айтилмоқда. Шу сабаб Мареска дарвозабонлар чизиғида қўшимча тажрибага эга футболчига эҳтиёж сезиши мумкин.

Тажриба ҳал қилувчи омил бўладими?

35 ёшли Нюланд учун бу трансфер фаолиятидаги муҳим имкониятга айланиши мумкин.

«Манчестер Сити» эса эркин агент мақомидаги тажрибали голкиперни қўлга киритиб, таркибда рақобат ва чуқурликни оширишни кўзлаши эҳтимолдан холи эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 кашфиётлари рўйхати тузилди: унда ўзбек футболчиси ҳам борЖЧ-2026 кашфиётлари рўйхати тузилди: унда ўзбек футболчиси ҳам борБугун, 09:13Мбаппе Марокашга қарши ўйинда яна ўзини кўрсатди: Франция яримфиналда!Мбаппе Марокашга қарши ўйинда яна ўзини кўрсатди: Франция яримфиналда!Бугун, 09:10Килиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиКилиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиБугун, 03:11Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 03:04Франция Марокашни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олдиФранция Марокашни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олдиБугун, 03:01Франция ва Марокаш ўйинини сайтимизда жонли кузатингФранция ва Марокаш ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди