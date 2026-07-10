Норвегия посбони «Сити»га яқинлашди: Ҳоланд билан бирлашиш эҳтимоли бор
ЖЧ-2026да Норвегия терма жамоаси дарвозасини қўриқлаган 35 ёшли голкипер Эрьян Нюланд фаолиятини Англия премьер-лигасида давом эттириши мумкин.
The Sun хабарига кўра, «Манчестер Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска тажрибали дарвозабонни жамоага таклиф этиш вариантини кўриб чиқмоқда.
Нюланд «Манчестер Сити» қизиқишида
Манба маълумотига кўра, Мареска дарвозабонлар қаторини кучайтиришни истамоқда.
Эрьян Нюланд ҳозир эркин агент мақомига эга. У ёзда Испаниянинг «Севилья» клубини тарк этган ва янги жамоа танлаш имкониятига эга.
Унга бошқа инглиз клублари ҳам қизиқмоқда
Нюланд учун фақат «Манчестер Сити» эмас, бошқа клублар ҳам курашга қўшилган.
Хабарларга кўра, норвегиялик посбонга «Лидс» ва яна учта инглиз клуби даъвогарлик қилмоқда. Бу эса голкипернинг Англияга қайтиш эҳтимолини янада оширмоқда.
Ҳоланд билан бир жамоада ўйнаши мумкин
Агар Нюланднинг «Манчестер Сити»га трансфери амалга ошса, у клубда Норвегия термасидаги шериги Эрлинг Ҳоланд билан бир жамоада тўп тепади.
ЖЧ-2026да Норвегиянинг муваффақиятли юриши ортидан терма жамоа футболчиларига қизиқиш кучайгани кузатилмоқда.
«Сити»да дарвозабонлар бор, аммо савол ҳам бор
Ҳозирда «Манчестер Сити» таркибида Жанлуижи Доннарумма, Жеймс Траффорд ва Маркус Беттинелли каби дарвозабонлар бор.
Бироқ Траффорд «Ньюкасл»нинг трансфер рўйхатида тургани айтилмоқда. Шу сабаб Мареска дарвозабонлар чизиғида қўшимча тажрибага эга футболчига эҳтиёж сезиши мумкин.
Тажриба ҳал қилувчи омил бўладими?
35 ёшли Нюланд учун бу трансфер фаолиятидаги муҳим имкониятга айланиши мумкин.
«Манчестер Сити» эса эркин агент мақомидаги тажрибали голкиперни қўлга киритиб, таркибда рақобат ва чуқурликни оширишни кўзлаши эҳтимолдан холи эмас.
…