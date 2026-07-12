Олимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишди

·27·Техно
Олимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишди

Халқаро олимлар гуруҳи микробиология ва экология соҳасида улкан бурилиш ясади: эндиликда бактериялар сувда эриган уранни барқарор кимёвий бирикмага айлантириш орқали уни "зарарсизлантириш" қобилиятига эга экани исботланди. Бу кашфиёт радиоактив элементлар билан ифлосланган ҳудудларни тозалашнинг мутлақо янги, хавфсиз ва самарали биологик усулларини яратишга йў л очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гелмолс Дрезден-Россендорф маркази (ҲЗДР), Висмут ГмбҲ компанияси ва Гранада университети мутахассислари томонидан ў тказилган тадқиқот натижалари ixbt.com нашрида э' лон қилинди. Тажриба учун Германиядаги Рудали тоғ ларда жойлашган ва сув босган уран шахтасидан олинган намуналар ишлатилди. Бу муҳит реал шароитдаги ифлосланган ер ости сувларига максимал даражада яқин ҳисобланади.

Тажриба жараёни ва ҳайратланарли натижалар

Лаборатория шароитида сув намуналари кислородсиз муҳитга жойлаштирилди ва бактериялар учун энергия манбаи сифатида глицерин қў шилди. Ҳаётий жараёнлар давомида микроорганизмлар эриган уранни ў зига боғ лаб, уни кам ҳаракатчан шаклга ў тказа бошлади. Натижа кутилганидан ҳам а' ло бў лди: 130 кундан сў нг сув таркибидаги уран концентрацияси 95 фоизга камайди, я' ни эритмада дастлабки миқдорнинг атиги 5 фоизи қолди.

Замонавий электрон микроскопия ва Франциядаги ЭСРФ синхротрони ёрдамида ў тказилган таҳлиллар ураннинг катта қисми бактериялар ҳужайра деворларида тў планганини кў рсатди. Энг муҳими, олимлар ураннинг табиатда жуда кам учрайдиган ва беқарор ҳисобланган беш валентли шаклини (У(В)) аниқлашди. Ма' лум бў лишича, бактериялар уранни темир ва кислород билан боғ лаб, ФеУ(В)O4 барқарор бирикмасини ҳосил қилар экан.

Экологик муаммоларни ҳал этишдаги аҳамияти

Ушбу бирикма илгари фақат Хорватиянинг уранли ў қ-дорилар қў лланилган ҳудудларидаги тупроқларда топилган эди, бироқ унинг ҳосил бў лиш механизми фан учун жумбоқ бў либ қолаётганди. Янги тадқиқот бу жараёнда айнан бактериялар асосий ролни ў йнашини биринчи марта исботлаб берди. Яна бир кутилмаган жиҳати шундаки, ҳосил бў лган бирикма кислород билан алоқада бў лганда ҳам ў з барқарорлигини йў қотмади.

Ў збекистон каби уран қазиб олиш саноати тарихига эга ва радиоактив чиқиндихоналар муаммоси мавжуд бў лган ҳудудлар учун бу кашфиёт катта амалий аҳамиятга эга бў лиши мумкин. Табиий микроорганизмлардан фойдаланган ҳолда ер ости сувларини тозалаш ан' анавий кимёвий усуллардан кў ра анча арзон ва экологик жиҳатдан хавфсизроқдир.

Ҳозирда олимлар ушбу жараённи кенг кў ламда қў ллаш ва ифлосланган тупроқларни қайта ишлаш бў йича янги биотехнологиялар устида ишламоқда. Агар ушбу усул амалиётга жорий этилса, дунё бў йлаб минглаб гектар радиоактив ифлосланган майдонларни қайта тиклаш имконияти туғ илади.

УранЭкологияБиотехнологияРадиацияКашфиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариБугун, 16:59Оқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиОқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиБугун, 15:55Бепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБугун, 15:20SpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқдаSpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқдаБугун, 14:23OLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиOLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиБугун, 13:56Redmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариRedmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди