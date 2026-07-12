Термальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имконияти
Компьютер технологиялари оламида ноодатий ечимлари билан танилган Термальтаке компанияси ўзининг янги Капо Х корпусини расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма бир вақтнинг ўзида иккита тўлиқ мустақил тизимни битта корпус ичига жойлаштириш имконини бериши билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Ёз бошида Computex кўргазмасида намойиш этилган ушбу модел эндиликда кенг оммага тақдим этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Термальтаке Капо Х корпусининг нархи 190 доллар этиб белгиланган. Унинг асосий ўзига хослиги вертикал тузилишида бўлиб, икки тизимли плата бир-бирининг устига жойлаштирилади. Шу сабабли корпус сезиларли даражада баланд — 691 мм бўлиб, у стол устида эмас, балки кўпроқ алоҳида устун каби кўринишга эга.
Техник имкониятлар ва сиғимКорпуснинг баландлиги катта бўлишига қарамай, ишлаб чиқарувчилар ўлчамни чегаралаш мақсадида фақат Микро-АТХ форматидаги платаларни ўрнатиш имконини қолдиришган. Ички қисмда иккита алоҳида қувват блоки учун жой ажратилган бўлиб, бу ҳар бир тизимнинг бир-биридан мустақил ишлашини таъминлайди. Совутиш тизими учун ҳам кенг имкониятлар мавжуд: фойдаланувчилар 180 мм баландликкача бўлган процессор кулерларини ўрнатишлари мумкин.
График имкониятлар борасида Капо Х фойдаланувчини чеклаб қўймайди. Корпус ичига узунлиги 420 мм гача бўлган видеокарталарни жойлаштириш мумкин, бу эса ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган энг кучли NVIDIA RTX 4090 каби моделларни ҳам муаммосиз сиғдириш имконини беради. Шунингдек, корпус кўплаб вентиляторлар ва суюқлик ёрдамида совутиш тизимлари учун етарли бўшлиққа эга.
Кимлар учун мўлжалланган?Термальтаке ушбу корпусни бир неча мақсадли аудитория учун тавсия қилмоқда. Биринчидан, бу стримерлар учун идеал ечим: битта компьютер ўйин учун, иккинчиси эса трансляцияни бошқариш ва кодлаш учун ишлатилади. Бу ўйин жараёнида унумдорлик пасайишининг олдини олади. Иккинчидан, сунъий интеллект (AI) билан ишловчи мутахассислар учун бир тизимни нейротармоқларни ўқитишга, иккинчисини эса кундалик ишлар учун ажратиш қулайлик яратади.
Шунингдек, ушбу корпус иш жойи тор бўлган, аммо икки киши ёнма-ён ўтириб ишлайдиган хонадонлар ёки офислар учун ҳам мос келади. Иккита алоҳида тизим блокининг ўрнига битта вертикал корпусдан фойдаланиш жойни сезиларли даражада тежашга ёрдам беради. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ноодатий ечимлар ўз иш фаолиятини оптималлаштиришни истаган профессионал фойдаланувчилар орасида қизиқиш уйғотиши табиий.
…