Термальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имконияти

·0·Техно
Термальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имконияти

Компьютер технологиялари оламида ноодатий ечимлари билан танилган Термальтаке компанияси ўзининг янги Капо Х корпусини расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма бир вақтнинг ўзида иккита тўлиқ мустақил тизимни битта корпус ичига жойлаштириш имконини бериши билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Ёз бошида Computex кўргазмасида намойиш этилган ушбу модел эндиликда кенг оммага тақдим этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Термальтаке Капо Х корпусининг нархи 190 доллар этиб белгиланган. Унинг асосий ўзига хослиги вертикал тузилишида бўлиб, икки тизимли плата бир-бирининг устига жойлаштирилади. Шу сабабли корпус сезиларли даражада баланд — 691 мм бўлиб, у стол устида эмас, балки кўпроқ алоҳида устун каби кўринишга эга.

Техник имкониятлар ва сиғим

Корпуснинг баландлиги катта бўлишига қарамай, ишлаб чиқарувчилар ўлчамни чегаралаш мақсадида фақат Микро-АТХ форматидаги платаларни ўрнатиш имконини қолдиришган. Ички қисмда иккита алоҳида қувват блоки учун жой ажратилган бўлиб, бу ҳар бир тизимнинг бир-биридан мустақил ишлашини таъминлайди. Совутиш тизими учун ҳам кенг имкониятлар мавжуд: фойдаланувчилар 180 мм баландликкача бўлган процессор кулерларини ўрнатишлари мумкин.

График имкониятлар борасида Капо Х фойдаланувчини чеклаб қўймайди. Корпус ичига узунлиги 420 мм гача бўлган видеокарталарни жойлаштириш мумкин, бу эса ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган энг кучли NVIDIA RTX 4090 каби моделларни ҳам муаммосиз сиғдириш имконини беради. Шунингдек, корпус кўплаб вентиляторлар ва суюқлик ёрдамида совутиш тизимлари учун етарли бўшлиққа эга.

Кимлар учун мўлжалланган?

Термальтаке ушбу корпусни бир неча мақсадли аудитория учун тавсия қилмоқда. Биринчидан, бу стримерлар учун идеал ечим: битта компьютер ўйин учун, иккинчиси эса трансляцияни бошқариш ва кодлаш учун ишлатилади. Бу ўйин жараёнида унумдорлик пасайишининг олдини олади. Иккинчидан, сунъий интеллект (AI) билан ишловчи мутахассислар учун бир тизимни нейротармоқларни ўқитишга, иккинчисини эса кундалик ишлар учун ажратиш қулайлик яратади.

Шунингдек, ушбу корпус иш жойи тор бўлган, аммо икки киши ёнма-ён ўтириб ишлайдиган хонадонлар ёки офислар учун ҳам мос келади. Иккита алоҳида тизим блокининг ўрнига битта вертикал корпусдан фойдаланиш жойни сезиларли даражада тежашга ёрдам беради. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ноодатий ечимлар ўз иш фаолиятини оптималлаштиришни истаган профессионал фойдаланувчилар орасида қизиқиш уйғотиши табиий.

ТермальтакеКапо ХКомпьютерТехнологияҲардваре
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариБугун, 16:59Олимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишдиОлимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишдиБугун, 16:28Оқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиОқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиБугун, 15:55Бепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБугун, 15:20SpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқдаSpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқдаБугун, 14:23OLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиOLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди