Жиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Кеча, 11 июль куни Жиззах шаҳридаги ресторанлардан бирида ёнғин юз берди. Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълум қилди.
Маълумотларга кўра, соат 07:14 да Жиззах шаҳри “Ўратепалик” маҳалласи ҳудудида жойлашган ресторанда ёнғин содир бўлаётгани ҳақида ФВБга хабар келиб тушган.
Шундан сўнг ёнғин-қутқарув экипажлари воқеа жойига тезкор равишда етиб бориб, ёнғинни 07:24 да қуршаб олган. Ёнғин 08:10 га келиб тўлиқ бартараф этилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқ. Ҳозирда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ва етказилган зарар миқдори аниқланмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…