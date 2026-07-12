Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик берди
Германия футбол иттифоқи (ДФБ) ва таниқли мутахассис Журген Клопп ўртасида келишувга эришилди. Sky Sports Германй нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ливерпул жамоасининг собиқ устози "Бундестим" бош мураббийи лавозимини эгаллашга тамойил жиҳатидан рози бўлган. Ушбу тайинлов сўнгги йилларда йирик турнирларда муваффақиятсизликка учраётган Германия футболи учун янги давр ибтидоси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Музокараларнинг ҳал қилувчи босқичи АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтди. ДФБ президенти Бернд Неуендорф ва вице-президент Ҳанс-Жоачим Ватзке бевосита Клопп билан учрашиб, шартноманинг асосий бандларини муҳокама қилишган. Томонлар ўртасидаги келишув 2030-йилги жаҳон чемпионатини ҳам ўз ичига олиши кўзда тутилган. Бу эса немис футболи раҳбарияти узоқ муддатли барқарорликка интилаётганидан далолат беради.
Ред Булл билан боғлиқ вазият ва креатив ечимГарчи асосий келишувга эришилган бўлса-да, расмий эълон олдидан битта техник тўсиқ мавжуд. Ҳозирда Журген Клопп Ред Булл компаниясининг глобал футбол бўлими раҳбари лавозимида фаолият юритмоқда. Келаси ҳафтанинг бошида Нью-Йоркда Ред Булл раҳбари Оливер Минтзлафф билан якуний музокаралар ўтказилиши режалаштирилган. Унда Клоппнинг ташкилотдан кетиш шартлари кўриб чиқилади.
Goal.com нашрининг хабар беришича, ДФБ катта миқдордаги товон пулини тўламаслик учун креатив ечим устида ишламоқда. Унга кўра, Клопп бир вақтнинг ўзида ҳам Германия терма жамоаси бош мураббийи, ҳам Ред Булл бренди элчиси сифатида қолиши мумкин. Бундай келишув ҳар икки томонга ҳам манфаатли бўлиб, компанияга дунёнинг энг машҳур мураббийларидан бири билан ҳамкорликни давом эттириш имконини беради.
Янги мураббийлар штаби ва тактик ўзгаришларЖурген Клопп терма жамоага келиши билан мураббийлар штабида ҳам катта ислоҳотлар ўтказишни режалаштирмоқда. У ўзининг Ливерпул ва Боруссия Дортмунд жамоаларидаги муваффақиятларида муҳим рол ўйнаган ишончли ёрдамчиларини олиб келмоқчи. Хусусан, Петер Кравиетз ва Пепижн Лижндерс каби мутахассислар Клопп билан бирга фаолият бошлаши кутилмоқда.
Ушбу тайинловлар Германия терма жамоасининг ўйин услуби тубдан ўзгаришидан далолат беради. Клопп ўзига хос бўлган юқори интенсивликдаги "гегенпрессинг" фалсафасини халқаро майдонга олиб чиқмоқчи. Бу эса Юлиан Нагельсманн давридаги тактик ёндашувдан сезиларли даражада фарқ қилади ва жамоанинг тажовузкорлигини ошириши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Журген Клопп 2023-24-йилги мавсум якунлангач, тўққиз йиллик фаолиятидан сўнг Ливерпул жамоасини тарк этган эди. Унинг терма жамоага келиши немис мухлислари орасида катта умид уйғотмоқда, чунки Клопп клублар миқёсида деярли барча нуфузли совринларни қўлга киритган кам сонли мураббийлардан бири ҳисобланади.
…