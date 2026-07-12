Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик берди

·0·Спорт
Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик берди

Германия футбол иттифоқи (ДФБ) ва таниқли мутахассис Журген Клопп ўртасида келишувга эришилди. Sky Sports Германй нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ливерпул жамоасининг собиқ устози "Бундестим" бош мураббийи лавозимини эгаллашга тамойил жиҳатидан рози бўлган. Ушбу тайинлов сўнгги йилларда йирик турнирларда муваффақиятсизликка учраётган Германия футболи учун янги давр ибтидоси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Музокараларнинг ҳал қилувчи босқичи АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтди. ДФБ президенти Бернд Неуендорф ва вице-президент Ҳанс-Жоачим Ватзке бевосита Клопп билан учрашиб, шартноманинг асосий бандларини муҳокама қилишган. Томонлар ўртасидаги келишув 2030-йилги жаҳон чемпионатини ҳам ўз ичига олиши кўзда тутилган. Бу эса немис футболи раҳбарияти узоқ муддатли барқарорликка интилаётганидан далолат беради.

Ред Булл билан боғлиқ вазият ва креатив ечим

Гарчи асосий келишувга эришилган бўлса-да, расмий эълон олдидан битта техник тўсиқ мавжуд. Ҳозирда Журген Клопп Ред Булл компаниясининг глобал футбол бўлими раҳбари лавозимида фаолият юритмоқда. Келаси ҳафтанинг бошида Нью-Йоркда Ред Булл раҳбари Оливер Минтзлафф билан якуний музокаралар ўтказилиши режалаштирилган. Унда Клоппнинг ташкилотдан кетиш шартлари кўриб чиқилади.

Goal.com нашрининг хабар беришича, ДФБ катта миқдордаги товон пулини тўламаслик учун креатив ечим устида ишламоқда. Унга кўра, Клопп бир вақтнинг ўзида ҳам Германия терма жамоаси бош мураббийи, ҳам Ред Булл бренди элчиси сифатида қолиши мумкин. Бундай келишув ҳар икки томонга ҳам манфаатли бўлиб, компанияга дунёнинг энг машҳур мураббийларидан бири билан ҳамкорликни давом эттириш имконини беради.

Янги мураббийлар штаби ва тактик ўзгаришлар

Журген Клопп терма жамоага келиши билан мураббийлар штабида ҳам катта ислоҳотлар ўтказишни режалаштирмоқда. У ўзининг Ливерпул ва Боруссия Дортмунд жамоаларидаги муваффақиятларида муҳим рол ўйнаган ишончли ёрдамчиларини олиб келмоқчи. Хусусан, Петер Кравиетз ва Пепижн Лижндерс каби мутахассислар Клопп билан бирга фаолият бошлаши кутилмоқда.

Ушбу тайинловлар Германия терма жамоасининг ўйин услуби тубдан ўзгаришидан далолат беради. Клопп ўзига хос бўлган юқори интенсивликдаги "гегенпрессинг" фалсафасини халқаро майдонга олиб чиқмоқчи. Бу эса Юлиан Нагельсманн давридаги тактик ёндашувдан сезиларли даражада фарқ қилади ва жамоанинг тажовузкорлигини ошириши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Журген Клопп 2023-24-йилги мавсум якунлангач, тўққиз йиллик фаолиятидан сўнг Ливерпул жамоасини тарк этган эди. Унинг терма жамоага келиши немис мухлислари орасида катта умид уйғотмоқда, чунки Клопп клублар миқёсида деярли барча нуфузли совринларни қўлга киритган кам сонли мураббийлардан бири ҳисобланади.

Журген КлоппГерманияФутболТрансферРед Булл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиМесси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиБугун, 16:32«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақида«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақидаБугун, 16:28Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»Бугун, 16:17Жуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиЖуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиБугун, 15:57Лионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаЛионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаБугун, 15:39Эрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиЭрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди