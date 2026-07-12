Ҳоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ берди

·0·Спорт
Ҳоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ берди

Норвегия миллий жамоасининг ЖЧ–2026 чоракфиналида Англияга қарши мағлубиятидан сўнг баҳсли эпизодлар муҳокамаси давом этмоқда. Эрлинг Ҳоланднинг отаси Алф-Инге Ҳоланд Жуд Беллингҳем урган голдан кейин ҳакамликка кинояли муносабат билдирди.

Кейинчалик ФИФА ҳам мазкур вазиятга изоҳ бериб, тўпнинг юқори тросга теккани ҳақида далил топилмаганини маълум қилди.

«Ажойиб иш, Беллингҳем ва рефери»

Англиянинг голидан кейин Алф-Инге Ҳоланд X ижтимоий тармоғида қисқа, аммо кескин пост қолдирди:

«Ажойиб иш, Беллингҳем ва рефери».

Унинг бу сўзлари гол олдидан ёки зарба вақтида ҳакамлар вазиятни нотўғри баҳолаган, деган ишора сифатида қабул қилинди.

Баҳсли эпизодда нима юз берган?

Муҳокамалар тўпнинг парвоз вақтида стадион юқорисидаги тросга тегиб, йўналишини ўзгартирган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлардан сўнг кучайди.

Агар бундай ҳолат тасдиқланганида, эпизодга бошқача баҳо берилиши мумкин эди.

ФИФА расмий изоҳ берди

Ўйиндан кейин ФИФА эпизодни махсус технология ёрдамида текширганини маълум қилди.

Ташкилот изоҳида айтилишича, махсус жиҳоз тўп парвози вақтида ҳеч қандай тебранишни қайд этмаган.

«Демак, тўп юқори тросга тегиб, ўз йўналишини ўзгартирганига ҳеч қандай далил йўқ», дейилади ФИФА хулосасида.

Шу тариқа Жуд Беллингҳемнинг голи тўғри ҳисоблангани яна бир бор тасдиқланди.

Англия яримфиналда Аргентинага қарши ўйнайди

Чоракфиналда Норвегияни мағлуб этган Англия миллий жамоаси энди яримфиналда Аргентинага қарши майдонга тушади.

Аргентина ўз навбатида Швейцарияни мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олган.

Энди асосий интрига — Норвегия билан баҳс атрофидаги ҳакамлик муҳокамалари Англиянинг яримфинал олдидан руҳий ҳолатига таъсир қиладими ёки йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Бугун, 17:30Манчестер Юнайтед трансфер бозорида нима учун йирик номлардан қочмоқда?Манчестер Юнайтед трансфер бозорида нима учун йирик номлардан қочмоқда?Бугун, 17:12Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиБугун, 16:56Месси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиМесси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиБугун, 16:32«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақида«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақидаБугун, 16:28Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»Бугун, 16:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди