Ҳоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ берди
Норвегия миллий жамоасининг ЖЧ–2026 чоракфиналида Англияга қарши мағлубиятидан сўнг баҳсли эпизодлар муҳокамаси давом этмоқда. Эрлинг Ҳоланднинг отаси Алф-Инге Ҳоланд Жуд Беллингҳем урган голдан кейин ҳакамликка кинояли муносабат билдирди.
Кейинчалик ФИФА ҳам мазкур вазиятга изоҳ бериб, тўпнинг юқори тросга теккани ҳақида далил топилмаганини маълум қилди.
«Ажойиб иш, Беллингҳем ва рефери»
Англиянинг голидан кейин Алф-Инге Ҳоланд X ижтимоий тармоғида қисқа, аммо кескин пост қолдирди:
«Ажойиб иш, Беллингҳем ва рефери».
Унинг бу сўзлари гол олдидан ёки зарба вақтида ҳакамлар вазиятни нотўғри баҳолаган, деган ишора сифатида қабул қилинди.
Баҳсли эпизодда нима юз берган?
Муҳокамалар тўпнинг парвоз вақтида стадион юқорисидаги тросга тегиб, йўналишини ўзгартирган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлардан сўнг кучайди.
Агар бундай ҳолат тасдиқланганида, эпизодга бошқача баҳо берилиши мумкин эди.
ФИФА расмий изоҳ берди
Ўйиндан кейин ФИФА эпизодни махсус технология ёрдамида текширганини маълум қилди.
Ташкилот изоҳида айтилишича, махсус жиҳоз тўп парвози вақтида ҳеч қандай тебранишни қайд этмаган.
«Демак, тўп юқори тросга тегиб, ўз йўналишини ўзгартирганига ҳеч қандай далил йўқ», дейилади ФИФА хулосасида.
Шу тариқа Жуд Беллингҳемнинг голи тўғри ҳисоблангани яна бир бор тасдиқланди.
Англия яримфиналда Аргентинага қарши ўйнайди
Чоракфиналда Норвегияни мағлуб этган Англия миллий жамоаси энди яримфиналда Аргентинага қарши майдонга тушади.
Аргентина ўз навбатида Швейцарияни мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олган.
Энди асосий интрига — Норвегия билан баҳс атрофидаги ҳакамлик муҳокамалари Англиянинг яримфинал олдидан руҳий ҳолатига таъсир қиладими ёки йўқ.
…