«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақида

·36·Спорт
«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақида

Камерун миллий жамоасининг собиқ бош мураббийи Валерий Непомняший Аргентина терма жамоасининг ЖЧ–2026 яримфиналига чиқишини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Лионель Скалони бошчилигидаги жамоа нафақат рақибларини, балки ўз ичидаги қийинчиликларни ҳам енгиб бормоқда.

Мутахассис ҳозирги Аргентинани 1990 йилги жаҳон чемпионатида финалгача етиб борган таркибга қиёслади.

Непомняший 1990 йилги Аргентинани эслади

Валерий Непомняшийнинг айтишича, бугунги Аргентина унга 1990 йилги жамоани эслатмоқда.

Ўша мундиалда аргентиналиклар осон йўл билан финалга чиқмаган, ҳар бир босқичда катта қийинчиликларга дуч келган эди.

Мутахассиснинг таъкидлашича, ҳозирги жамоада ҳам худди шундай характер ва босим остида натижа кўрсатиш қобилияти бор.

«Бундай жамоага фақат ҳурмат айтиш мумкин»

Непомняший Аргентина нафақат рақиблар, балки ўз ўйинидаги муаммоларни ҳам енгиб ўтаётганини қайд этди.

«Ҳозирги Аргентина терма жамоаси ҳам рақибни, ҳам ўзидаги қийинчиликларни енгиб бормоқда. Бундай жамоага фақат ҳурмат ва таҳсин айтса бўлади. Улар менга жуда ёқади», деди у.

Швейцария тўсиғидан қийинлик билан ўтилди

Аргентина чоракфиналда Швейцарияга қарши мураккаб баҳс ўтказди.

Асосий вақтда ғолиб аниқланмади, қўшимча бўлимларда эса амалдаги чемпионлар 3:1 ҳисобида устун келди.

Бу натижа жамоанинг ҳал қилувчи паллада босимга чидай олишини яна бир бор кўрсатди.

Энди олдинда Англия бор

Лионель Скалони шогирдлари яримфиналда Англия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Бир томонда Месси ва Алварес етакчилигидаги Аргентина, иккинчи томонда Кейн ва Беллингҳэм бошчилигидаги Англия финал йўлланмаси учун курашади.

Непомняшийнинг қиёси ўзини оқлайдими ёки Аргентина бу сафар 1990 йилдагидан ҳам узоқроққа борадими — буни яримфинал кўрсатади.

АргентинаВалерий НепомнящийЛионель СкалониАнглияШвейцария
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиБугун, 16:56Месси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиМесси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиБугун, 16:32Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»Бугун, 16:17Жуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиЖуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиБугун, 15:57Лионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаЛионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаБугун, 15:39Эрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиЭрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди