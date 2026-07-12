«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақида
Камерун миллий жамоасининг собиқ бош мураббийи Валерий Непомняший Аргентина терма жамоасининг ЖЧ–2026 яримфиналига чиқишини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Лионель Скалони бошчилигидаги жамоа нафақат рақибларини, балки ўз ичидаги қийинчиликларни ҳам енгиб бормоқда.
Мутахассис ҳозирги Аргентинани 1990 йилги жаҳон чемпионатида финалгача етиб борган таркибга қиёслади.
Непомняший 1990 йилги Аргентинани эслади
Валерий Непомняшийнинг айтишича, бугунги Аргентина унга 1990 йилги жамоани эслатмоқда.
Ўша мундиалда аргентиналиклар осон йўл билан финалга чиқмаган, ҳар бир босқичда катта қийинчиликларга дуч келган эди.
Мутахассиснинг таъкидлашича, ҳозирги жамоада ҳам худди шундай характер ва босим остида натижа кўрсатиш қобилияти бор.
«Бундай жамоага фақат ҳурмат айтиш мумкин»
Непомняший Аргентина нафақат рақиблар, балки ўз ўйинидаги муаммоларни ҳам енгиб ўтаётганини қайд этди.
«Ҳозирги Аргентина терма жамоаси ҳам рақибни, ҳам ўзидаги қийинчиликларни енгиб бормоқда. Бундай жамоага фақат ҳурмат ва таҳсин айтса бўлади. Улар менга жуда ёқади», деди у.
Швейцария тўсиғидан қийинлик билан ўтилди
Аргентина чоракфиналда Швейцарияга қарши мураккаб баҳс ўтказди.
Асосий вақтда ғолиб аниқланмади, қўшимча бўлимларда эса амалдаги чемпионлар 3:1 ҳисобида устун келди.
Бу натижа жамоанинг ҳал қилувчи паллада босимга чидай олишини яна бир бор кўрсатди.
Энди олдинда Англия бор
Лионель Скалони шогирдлари яримфиналда Англия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Бир томонда Месси ва Алварес етакчилигидаги Аргентина, иккинчи томонда Кейн ва Беллингҳэм бошчилигидаги Англия финал йўлланмаси учун курашади.
Непомняшийнинг қиёси ўзини оқлайдими ёки Аргентина бу сафар 1990 йилдагидан ҳам узоқроққа борадими — буни яримфинал кўрсатади.
…