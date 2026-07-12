Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлари

·0·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлари

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги буклама флагмани — Galaxy Z Фолд 8 моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Қурилманинг расмий премераси июль ойига режалаштирилган бўлса-да, интернет тармоғида смартфоннинг илк жонли сурати ва техник хусусиятлари ҳақидаги батафсил маълумотлар тарқалди. Бу янгилик буклама смартфонлар бозорида Samsung ўз етакчилигини мустаҳкамлаш ниятида эканидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Веибо ижтимоий тармоғидаги Энгаге Мачине Ванг Тенгхиао тахаллусли блогернинг хабар беришича, янги Galaxy Z Фолд 8 аллақачон Жанубий Кореядаги бренд дўконларида намойиш этила бошлаган. Тарқалган суратда смартфоннинг янгиланган конструкцияси, хусусан, қора рангдаги янги икки секцияли ментеşе (шарнир) механизми яққол кўзга ташланади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу механизм нафақат чидамлиликни оширади, балки экрандаги букланиш изини сезиларли даражада камайтиради.

Техник хусусиятлар ва унумдорлик

Инсайдер Дебаян Рой тақдим этган маълумотларга кўра, Galaxy Z Фолд 8 иккита юқори сифатли дисплей билан жиҳозланади. Ташқи экран 5,4 дюймли OLED панел бўлиб, 120 Гс янгиланиш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Ички асосий экран эса 7,6 дюймли Дйнамик AMOLED 2X технологиясига асосланган бўлиб, 4:3 нисбатда ишлайди. Компания экранларнинг ҳимоя қатламини кучайтирган, бу эса узоқ муддатли фойдаланишда чидамлиликни таъминлайди.

Қурилманинг аппарат таъминоти энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy процессорига таянади. Бу чип сунъий интеллект ва оғир ўйинлар учун махсус оптималлаштирилган. Смартфон 12 GB тезкор хотира ва 1 TBгача бўлган доимий хотира сиғимига эга бўлади. Дастурий таъминот сифатида Android 17 базасидаги One UI 9 қобиғи ўрнатилиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчи интерфейсини янада силлиқ ва ақлли қилади.

Камера ва аккумулятор имкониятлари

Камера тизимида ҳам сезиларли ўзгаришлар кутилмоқда. Galaxy Z Фолд 8 асосий модули 50 мегапикселли сенсорга эга бўлади, унга яна бир 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ҳамроҳлик қилади. Селфи ишқибозлари учун ташқи ва ички экранларда 10 мегапикселли камералар кўзда тутилган. Бу комбинация ҳам кундузги, ҳам тунги тасвирларни юқори сифатда муҳрлаш имконини беради.

Смартфоннинг автоном ишлашига 4800 мА·соат сиғимли аккумулятор жавоб беради. Қурилма 45 В қувватли симли ва 25 В қувватли сиmsиз тезкор қувватланиш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, янги модел ўзининг ихчамлиги билан ажралиб туради: очиқ ҳолатда қалинлиги атиги 4,5-4,9 мм, ёпиқ ҳолда эса 9,7-9,8 мм ни ташкил этади. Қурилманинг умумий вазни 200 грамм атрофида бўлиши кутилмоқда.

Samsung Galaxy З Фолд 8 моделининг расмий тақдимоти 22-июль куни Лондонда ўтказиладиган Galaxy Унпаккед тадбирида бўлиб ўтади. Ҳозирда айрим ҳудудларда янги модел учун олдиндан буюртмалар қабул қилинмоқда. Ушбу флагман бозорда Xiaomi ва бошқа Хитой брендларининг буклама моделлари билан жиддий рақобатга киришиши шубҳасиз.

SamsungGalaxy Z Фолд 8СмартфонТехнологияGalaxy Унпаккед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишдиОлимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишдиБугун, 16:28Оқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиОқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиБугун, 15:55Бепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБугун, 15:20SpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқдаSpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқдаБугун, 14:23OLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиOLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиБугун, 13:56Redmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариRedmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди