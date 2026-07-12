Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлари
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги буклама флагмани — Galaxy Z Фолд 8 моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Қурилманинг расмий премераси июль ойига режалаштирилган бўлса-да, интернет тармоғида смартфоннинг илк жонли сурати ва техник хусусиятлари ҳақидаги батафсил маълумотлар тарқалди. Бу янгилик буклама смартфонлар бозорида Samsung ўз етакчилигини мустаҳкамлаш ниятида эканидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Веибо ижтимоий тармоғидаги Энгаге Мачине Ванг Тенгхиао тахаллусли блогернинг хабар беришича, янги Galaxy Z Фолд 8 аллақачон Жанубий Кореядаги бренд дўконларида намойиш этила бошлаган. Тарқалган суратда смартфоннинг янгиланган конструкцияси, хусусан, қора рангдаги янги икки секцияли ментеşе (шарнир) механизми яққол кўзга ташланади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу механизм нафақат чидамлиликни оширади, балки экрандаги букланиш изини сезиларли даражада камайтиради.
Техник хусусиятлар ва унумдорликИнсайдер Дебаян Рой тақдим этган маълумотларга кўра, Galaxy Z Фолд 8 иккита юқори сифатли дисплей билан жиҳозланади. Ташқи экран 5,4 дюймли OLED панел бўлиб, 120 Гс янгиланиш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Ички асосий экран эса 7,6 дюймли Дйнамик AMOLED 2X технологиясига асосланган бўлиб, 4:3 нисбатда ишлайди. Компания экранларнинг ҳимоя қатламини кучайтирган, бу эса узоқ муддатли фойдаланишда чидамлиликни таъминлайди.
Қурилманинг аппарат таъминоти энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy процессорига таянади. Бу чип сунъий интеллект ва оғир ўйинлар учун махсус оптималлаштирилган. Смартфон 12 GB тезкор хотира ва 1 TBгача бўлган доимий хотира сиғимига эга бўлади. Дастурий таъминот сифатида Android 17 базасидаги One UI 9 қобиғи ўрнатилиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчи интерфейсини янада силлиқ ва ақлли қилади.
Камера ва аккумулятор имкониятлариКамера тизимида ҳам сезиларли ўзгаришлар кутилмоқда. Galaxy Z Фолд 8 асосий модули 50 мегапикселли сенсорга эга бўлади, унга яна бир 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ҳамроҳлик қилади. Селфи ишқибозлари учун ташқи ва ички экранларда 10 мегапикселли камералар кўзда тутилган. Бу комбинация ҳам кундузги, ҳам тунги тасвирларни юқори сифатда муҳрлаш имконини беради.
Смартфоннинг автоном ишлашига 4800 мА·соат сиғимли аккумулятор жавоб беради. Қурилма 45 В қувватли симли ва 25 В қувватли сиmsиз тезкор қувватланиш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, янги модел ўзининг ихчамлиги билан ажралиб туради: очиқ ҳолатда қалинлиги атиги 4,5-4,9 мм, ёпиқ ҳолда эса 9,7-9,8 мм ни ташкил этади. Қурилманинг умумий вазни 200 грамм атрофида бўлиши кутилмоқда.
Samsung Galaxy З Фолд 8 моделининг расмий тақдимоти 22-июль куни Лондонда ўтказиладиган Galaxy Унпаккед тадбирида бўлиб ўтади. Ҳозирда айрим ҳудудларда янги модел учун олдиндан буюртмалар қабул қилинмоқда. Ушбу флагман бозорда Xiaomi ва бошқа Хитой брендларининг буклама моделлари билан жиддий рақобатга киришиши шубҳасиз.
…