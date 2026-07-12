Манчестер Юнайтед трансфер бозорида нима учун йирик номлардан қочмоқда?
Манчестер Юнайтед клуби трансфер бозорида ўзининг янги стратегиясини шакллантиришда давом этмоқда. Сўнгги йилларда жамоа раҳбарияти таркибни кучайтириш ва молиявий интизом ўртасидаги мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда. Бироқ, клубнинг Деклан Рисе ва Гарри Кейн каби юлдуз футболчиларни сотиб олишдан воз кечгани мухлислар ва экспертлар орасида катта баҳсларга сабаб бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, клубнинг бундай эҳтиёткорлиги ўтмишдаги муваффақиятсиз трансферлардан қолган қўрқув билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Эвенинг Невс нашри журналисти Тйроне Маршаллнинг фикрича, клубнинг Гарри Кейн трансфери бўйича Тоттенхем билан музокарага киришмагани катта хато бўлган. Шунингдек, Деклан Рисе Арсенал сафига қўшилишидан аввал Манчестер Юнайтед уни ўз сафига қўшиб олиш имкониятига эга эди. Бугунги кунда клуб раҳбарияти "Галактико" услубидаги қимматбаҳо харидлардан кўра, жамоа тизимига мос тушадиган ва келажакда ўз қийматини оқлайдиган футболчиларга эътибор қаратмоқда.
Ярим ҳимоядаги янгича ёндашувҲозирда Манчестер Юнайтед мухлислари Касемиро ўрнини боса оладиган таянч ярим ҳимоячиси сўрашмоқда. Бироқ, клуб раҳбарияти анъанавий "бузғунчи" ярим ҳимоячи қидиришдан воз кечган кўринади. Бунинг ўрнига, жамоа кўпроқ универсал, техник жиҳатдан кучли ва Англия Премер-лигаси талабларига жавоб берадиган мобил ўйинчиларга эътибор қаратмоқда. Андрей Сантос ва Эдерсон каби номлар айнан шу талабларга мос келиши айтилмоқда.
Клуб мутасаддиларининг фикрича, 4-2-3-1 тактик чизмасида икки нафар универсал ярим ҳимоячининг ҳаракат қилиши битта соф таянч ярим ҳимоячисининг вазифасини самаралироқ бажариши мумкин. Бу эса жамоанинг майдон марказидаги ҳаракатчанлигини оширишга хизмат қилади. Орельен Чуамени каби юлдузлар билан боғлиқ миш-мишлар мавжуд бўлса-да, клуб кўпроқ реал имкониятларни кўриб чиқмоқда.
Маркус Рэшфорд тақдири ва янги режаларни амалга оширишКлуб ичидаги энг муҳим масалалардан бири Маркус Рэшфорднинг келажаги бўлиб қолмоқда. Ҳозирда 28 ёшли ҳужумчи билан ижобий музокаралар олиб борилган бўлса-да, унинг сотилиши эҳтимоли ҳали ҳам мавжуд. Агар Рэшфорд жамоани тарк этса, Манчестер Юнайтед тушган маблағни қанот ҳужумчиларини сотиб олишга йўналтиради. Айни пайтда Вест Хем аъзоси Крйсенсио Суммервилле ва Эвертон ҳужумчиси Илиман Ндиае асосий номзодлар сифатида кўрилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Манчестер Юнайтед трансфер бозорида ўз имижини ўзгартиришга уринмоқда. Клуб энди шунчаки машҳур номлар ортидан қувмаяпти, балки узоқ муддатли барқарорликни биринчи ўринга қўймоқда. Бу стратегия қанчалик самарали бўлишини эса янги мавсумдаги натижалар кўрсатиб беради.
…