Манчестер Юнайтед трансфер бозорида нима учун йирик номлардан қочмоқда?

·32·Спорт
Манчестер Юнайтед трансфер бозорида нима учун йирик номлардан қочмоқда?

Манчестер Юнайтед клуби трансфер бозорида ўзининг янги стратегиясини шакллантиришда давом этмоқда. Сўнгги йилларда жамоа раҳбарияти таркибни кучайтириш ва молиявий интизом ўртасидаги мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда. Бироқ, клубнинг Деклан Рисе ва Гарри Кейн каби юлдуз футболчиларни сотиб олишдан воз кечгани мухлислар ва экспертлар орасида катта баҳсларга сабаб бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, клубнинг бундай эҳтиёткорлиги ўтмишдаги муваффақиятсиз трансферлардан қолган қўрқув билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Эвенинг Невс нашри журналисти Тйроне Маршаллнинг фикрича, клубнинг Гарри Кейн трансфери бўйича Тоттенхем билан музокарага киришмагани катта хато бўлган. Шунингдек, Деклан Рисе Арсенал сафига қўшилишидан аввал Манчестер Юнайтед уни ўз сафига қўшиб олиш имкониятига эга эди. Бугунги кунда клуб раҳбарияти "Галактико" услубидаги қимматбаҳо харидлардан кўра, жамоа тизимига мос тушадиган ва келажакда ўз қийматини оқлайдиган футболчиларга эътибор қаратмоқда.

Ярим ҳимоядаги янгича ёндашув

Ҳозирда Манчестер Юнайтед мухлислари Касемиро ўрнини боса оладиган таянч ярим ҳимоячиси сўрашмоқда. Бироқ, клуб раҳбарияти анъанавий "бузғунчи" ярим ҳимоячи қидиришдан воз кечган кўринади. Бунинг ўрнига, жамоа кўпроқ универсал, техник жиҳатдан кучли ва Англия Премер-лигаси талабларига жавоб берадиган мобил ўйинчиларга эътибор қаратмоқда. Андрей Сантос ва Эдерсон каби номлар айнан шу талабларга мос келиши айтилмоқда.

Клуб мутасаддиларининг фикрича, 4-2-3-1 тактик чизмасида икки нафар универсал ярим ҳимоячининг ҳаракат қилиши битта соф таянч ярим ҳимоячисининг вазифасини самаралироқ бажариши мумкин. Бу эса жамоанинг майдон марказидаги ҳаракатчанлигини оширишга хизмат қилади. Орельен Чуамени каби юлдузлар билан боғлиқ миш-мишлар мавжуд бўлса-да, клуб кўпроқ реал имкониятларни кўриб чиқмоқда.

Маркус Рэшфорд тақдири ва янги режаларни амалга ошириш

Клуб ичидаги энг муҳим масалалардан бири Маркус Рэшфорднинг келажаги бўлиб қолмоқда. Ҳозирда 28 ёшли ҳужумчи билан ижобий музокаралар олиб борилган бўлса-да, унинг сотилиши эҳтимоли ҳали ҳам мавжуд. Агар Рэшфорд жамоани тарк этса, Манчестер Юнайтед тушган маблағни қанот ҳужумчиларини сотиб олишга йўналтиради. Айни пайтда Вест Хем аъзоси Крйсенсио Суммервилле ва Эвертон ҳужумчиси Илиман Ндиае асосий номзодлар сифатида кўрилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Манчестер Юнайтед трансфер бозорида ўз имижини ўзгартиришга уринмоқда. Клуб энди шунчаки машҳур номлар ортидан қувмаяпти, балки узоқ муддатли барқарорликни биринчи ўринга қўймоқда. Бу стратегия қанчалик самарали бўлишини эса янги мавсумдаги натижалар кўрсатиб беради.

Манчестер ЮнайтедТрансферларАнглия Премер-лигасиГарри КейнМаркус Рэшфорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақида«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақидаБугун, 17:48Ҳоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиҲоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиБугун, 17:45Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Бугун, 17:30Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиБугун, 16:56Месси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиМесси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиБугун, 16:32«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақида«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақидаБугун, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди