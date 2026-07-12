Тўйи куни стадионга борган Алишер Одилов барчани ҳайратда қолдирди (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Фарғонанинг “Нефтчи” клуби ҳужумкор ярим ҳимоячиси Алишер Одилов ҳам оилали бўлди. Футболчининг никоҳ тўйи 11 июль куни бўлиб ўтгани ҳақида клуб матбуот хизмати маълум қилди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолар орасида энг кўп эътибор тортган лавҳалардан бири — Алишер Одиловнинг тўйи куни стадионга ташриф буюргани бўлди. Ушбу ҳолат мухлислар томонидан футболга бўлган садоқат ва муҳаббатнинг ёрқин намунаси сифатида баҳоланмоқда.
Тарқалган видеоларда тўй маросими миллий анъаналар руҳида, кўтаринки кайфият ва самимий муҳитда ўтгани акс этган. Келин-куёвнинг қувончи ва бахти уларнинг чеҳрасидан яққол сезилиб туради.
Меҳмонлар, яқинлар ва дўстлар иштирокидаги тантанали оқшомдан олинган кадрлар қисқа вақт ичида интернет фойдаланувчилари орасида кенг тарқалди. Изоҳларда мухлислар Алишер Одиловни янги ҳаёт босқичи билан самимий табриклаб, ёш оилага бахт-саодат, мустаҳкам оила ва фаровон ҳаёт тилашмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 10 июль куни Ўзбекистон миллий терма жамоасининг яна икки футболчиси — Аббосбек Файзуллаев ва Акмал Мозговой ҳам никоҳ тўйларини ўтказиб, оилали бўлишди.
…