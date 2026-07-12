Тўйи куни стадионга борган Алишер Одилов барчани ҳайратда қолдирди (видео)

·0·Маданият
Тўйи куни стадионга борган Алишер Одилов барчани ҳайратда қолдирди (видео)

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Фарғонанинг “Нефтчи” клуби ҳужумкор ярим ҳимоячиси Алишер Одилов ҳам оилали бўлди. Футболчининг никоҳ тўйи 11 июль куни бўлиб ўтгани ҳақида клуб матбуот хизмати маълум қилди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолар орасида энг кўп эътибор тортган лавҳалардан бири — Алишер Одиловнинг тўйи куни стадионга ташриф буюргани бўлди. Ушбу ҳолат мухлислар томонидан футболга бўлган садоқат ва муҳаббатнинг ёрқин намунаси сифатида баҳоланмоқда.

Тарқалган видеоларда тўй маросими миллий анъаналар руҳида, кўтаринки кайфият ва самимий муҳитда ўтгани акс этган. Келин-куёвнинг қувончи ва бахти уларнинг чеҳрасидан яққол сезилиб туради.

Меҳмонлар, яқинлар ва дўстлар иштирокидаги тантанали оқшомдан олинган кадрлар қисқа вақт ичида интернет фойдаланувчилари орасида кенг тарқалди. Изоҳларда мухлислар Алишер Одиловни янги ҳаёт босқичи билан самимий табриклаб, ёш оилага бахт-саодат, мустаҳкам оила ва фаровон ҳаёт тилашмоқда.

Эслатиб ўтамиз, 10 июль куни Ўзбекистон миллий терма жамоасининг яна икки футболчиси — Аббосбек Файзуллаев ва Акмал Мозговой ҳам никоҳ тўйларини ўтказиб, оилали бўлишди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Терма жамоа футболчиси Акмал Мозговойнинг никоҳ тўйидан ёрқин лаҳзалар (видео)Терма жамоа футболчиси Акмал Мозговойнинг никоҳ тўйидан ёрқин лаҳзалар (видео)Бугун, 16:24Актриса Раъно Шодиева тўртинчи марта бувижон бўлди!Актриса Раъно Шодиева тўртинчи марта бувижон бўлди!Бугун, 13:56Шаҳзода Муҳаммедованинг денгиз бўйидаги гўзал образи мухлислар эътиборини тортдиШаҳзода Муҳаммедованинг денгиз бўйидаги гўзал образи мухлислар эътиборини тортдиБугун, 13:38Севара Назархон янги альбомининг ёпиқ премьерасида онаси билан кўриниш берди (видео)Севара Назархон янги альбомининг ёпиқ премьерасида онаси билан кўриниш берди (видео)Кеча, 18:33Тейлор Свифтнинг Нью-Йоркдаги тўйи учун 160 минг долларлик рухсатнома олиндиТейлор Свифтнинг Нью-Йоркдаги тўйи учун 160 минг долларлик рухсатнома олиндиКеча, 14:51Абдуқодир Ҳусанов Аббосбек Файзуллаев тўйидан илк фотони улашдиАбдуқодир Ҳусанов Аббосбек Файзуллаев тўйидан илк фотони улашдиКеча, 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди