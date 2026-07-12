АҚШ сенатори Линдси Грем 71 ёшида вафот этди
АҚШ сенатори Линдси Грем 71 ёшида вафот этди. Бу ҳақда унинг матбуот хизмати Х ва Facebook ижтимоий тармоқларидаги расмий саҳифалари орқали маълум қилди.
Баёнотда айтилишича, сенатор 11 июль, шанба оқшомида қисқа давом этган ва кутилмаганда юзага келган хасталик оқибатида ҳаётдан кўз юмган.
“АҚШ сенатори Линдси Грем 11 июль, шанба оқшомида қисқа давом этган ва тўсатдан бошланган касаллик оқибатида вафот этди. Сенатор Гремнинг оила аъзолари ушбу оғир дамларда билдирилаётган дуо ва қўллаб-қувватловлар учун миннатдорлик билдиради ҳамда шахсий ҳаёт дахлсизлигига ҳурмат билан ёндашишни сўрайди”, — дейилади расмий баёнотда.
Сенаторнинг вафот этганини АҚШ президенти Доналд Трамп ҳам тасдиқлади.
“Сенатор Линдси Грем — мен таниган энг буюк инсонлар ва сенаторлардан бири эди. У доимо халқ манфаатлари йўлида ишлаган ва Америка учун чинакам ватанпарвар бўлган. Биз Линдси Гремни жуда соғинамиз”, — деб ёзди Трамп.
NBC News телеканали полиция маълумотларига таяниб хабар беришича, тез тиббий ёрдам ходимлари сенаторнинг уйига юрак фаолияти тўхтагани ҳақидаги чақирув асосида етиб борган.
Маълумот учун, Линдси Грем 1955 йилда туғилган. У 2003 йил январидан буён Жанубий Каролина штатидан АҚШ Сенати аъзоси сифатида фаолият юритган. 2025 йил январидан эса АҚШ Сенатининг Бюджет қўмитаси раиси лавозимида ишлаётган эди.
…