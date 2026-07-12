АҚШ сенатори Линдси Грем 71 ёшида вафот этди

·29·Дунё
АҚШ сенатори Линдси Грем 71 ёшида вафот этди

АҚШ сенатори Линдси Грем 71 ёшида вафот этди. Бу ҳақда унинг матбуот хизмати Х ва Facebook ижтимоий тармоқларидаги расмий саҳифалари орқали маълум қилди.

Баёнотда айтилишича, сенатор 11 июль, шанба оқшомида қисқа давом этган ва кутилмаганда юзага келган хасталик оқибатида ҳаётдан кўз юмган.

“АҚШ сенатори Линдси Грем 11 июль, шанба оқшомида қисқа давом этган ва тўсатдан бошланган касаллик оқибатида вафот этди. Сенатор Гремнинг оила аъзолари ушбу оғир дамларда билдирилаётган дуо ва қўллаб-қувватловлар учун миннатдорлик билдиради ҳамда шахсий ҳаёт дахлсизлигига ҳурмат билан ёндашишни сўрайди”, — дейилади расмий баёнотда.

Сенаторнинг вафот этганини АҚШ президенти Доналд Трамп ҳам тасдиқлади.

“Сенатор Линдси Грем — мен таниган энг буюк инсонлар ва сенаторлардан бири эди. У доимо халқ манфаатлари йўлида ишлаган ва Америка учун чинакам ватанпарвар бўлган. Биз Линдси Гремни жуда соғинамиз”, — деб ёзди Трамп.

NBC News телеканали полиция маълумотларига таяниб хабар беришича, тез тиббий ёрдам ходимлари сенаторнинг уйига юрак фаолияти тўхтагани ҳақидаги чақирув асосида етиб борган.

Маълумот учун, Линдси Грем 1955 йилда туғилган. У 2003 йил январидан буён Жанубий Каролина штатидан АҚШ Сенати аъзоси сифатида фаолият юритган. 2025 йил январидан эса АҚШ Сенатининг Бюджет қўмитаси раиси лавозимида ишлаётган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам Бугун, 15:53Баскетбол турниридаги отишма машҳур спортчи ҳаётига зомин бўлдиБаскетбол турниридаги отишма машҳур спортчи ҳаётига зомин бўлдиБугун, 15:30НАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошладиНАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошладиБугун, 14:28Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?Бугун, 13:14Италияда талабалар улкан қоғоз самолётини учириб барчани ҳайрон қолдирди!Италияда талабалар улкан қоғоз самолётини учириб барчани ҳайрон қолдирди!Бугун, 13:09Россия ҳужуми оқибатида Сумида камида 5 киши ҳалок бўлдиРоссия ҳужуми оқибатида Сумида камида 5 киши ҳалок бўлдиБугун, 13:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди