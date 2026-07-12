Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»
Швеция футболи афсонаси Златан Ибрагимович Англия терма жамоасининг Норвегияга қарши кечган Жаҳон чемпионати чорак финалидаги ғалабасидан сўнг, вингер Нони Мадуеке манзилига кескин танқидий фикрлар билдирди. Ўзининг очиқчасига гапириши билан танилган собиқ ҳужумчи, учрашув давомида юзага келган ғалати техник носозликни мисол қилиб келтириб, футболчининг ўйинини масхара қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ўйин вақтида тўп майдон устидаги «спидеркам» камерасининг кабелига тегиб кетган. Goal.com нашрининг хабар беришича, Ибрагимович ушбу вазиятга тўхталар экан, Мадуекенинг майдондаги фойдали иш коэффициенти ҳатто ўша жонсиз симдан ҳам паст бўлганини таъкидлаган. «Агар тўп кабелга теккан бўлса, демак ўша кабел Мадуекега қараганда яхшироқ ўйин кўрсатди», дея ҳазил аралаш киноя қилди Златан.
Томас Тухелнинг қарори ва Ибрагимовичнинг талабиБукайо Сака жароҳати сабабли асосий таркибда майдонга тушган Мадуеке, Ибрагимовичнинг фикрича, ўз имкониятидан фойдалана олмаган. Фох Sportс телеканалидаги таҳлил давомида швециялик юлдуз Англия терма жамоаси амалда бир киши кам бўлиб ўйнаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, Арсенал вакили ҳар сафар тўпни қабул қилганда нотўғри қарор чиқарган ва майдонда шунчаки сайр қилиб юрган.
Ибрагимович танаффус вақтидаёқ Англия устози Томас Тухелни тезкор ўзгаришга чақирди. «Агар мен Тухел ўрнида бўлганимда, уни дарҳол алмаштирган бўлардим, чунки у дастлабки 45 дақиқада ҳеч нарса қилмади», деди собиқ ҳужумчи. Қизиғи шундаки, немис мутахассиси ҳам айнан шундай йўл тутди ва иккинчи бўлим бошида Мадуеке ўрнига Букайо Сакани майдонга туширди.
Англиянинг ярим финал сари йўлиГарчи Нони Мадуеке танқидлар остида қолган бўлса-да, Англия терма жамоаси Жуд Беллингемнинг дубли эвазига Норвегияни мағлуб этиб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Энди «уч шерлар» финал йўлида Аргентина терма жамоасига қарши баҳс олиб боришади. Бироқ, Сакага муносиб ўринбосар топиш масаласи Тухел учун жиддий бошоғриғи бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу танқидлар қизиқарли мавзу бўлиши табиий. Чунки Мадуеке каби ёш иқтидорларнинг йирик турнирлардаги барқарорсизлиги кўп ҳолларда жамоанинг умумий натижасига таъсир ўтказади. Ибрагимовичнинг бундай «шафқатсиз» чиқишлари эса футбол оламида ҳар доим катта резонанс келтириб чиқаради.
…