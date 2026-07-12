Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»

·0·Спорт
Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»

Швеция футболи афсонаси Златан Ибрагимович Англия терма жамоасининг Норвегияга қарши кечган Жаҳон чемпионати чорак финалидаги ғалабасидан сўнг, вингер Нони Мадуеке манзилига кескин танқидий фикрлар билдирди. Ўзининг очиқчасига гапириши билан танилган собиқ ҳужумчи, учрашув давомида юзага келган ғалати техник носозликни мисол қилиб келтириб, футболчининг ўйинини масхара қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ўйин вақтида тўп майдон устидаги «спидеркам» камерасининг кабелига тегиб кетган. Goal.com нашрининг хабар беришича, Ибрагимович ушбу вазиятга тўхталар экан, Мадуекенинг майдондаги фойдали иш коэффициенти ҳатто ўша жонсиз симдан ҳам паст бўлганини таъкидлаган. «Агар тўп кабелга теккан бўлса, демак ўша кабел Мадуекега қараганда яхшироқ ўйин кўрсатди», дея ҳазил аралаш киноя қилди Златан.

Томас Тухелнинг қарори ва Ибрагимовичнинг талаби

Букайо Сака жароҳати сабабли асосий таркибда майдонга тушган Мадуеке, Ибрагимовичнинг фикрича, ўз имкониятидан фойдалана олмаган. Фох Sportс телеканалидаги таҳлил давомида швециялик юлдуз Англия терма жамоаси амалда бир киши кам бўлиб ўйнаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, Арсенал вакили ҳар сафар тўпни қабул қилганда нотўғри қарор чиқарган ва майдонда шунчаки сайр қилиб юрган.

Ибрагимович танаффус вақтидаёқ Англия устози Томас Тухелни тезкор ўзгаришга чақирди. «Агар мен Тухел ўрнида бўлганимда, уни дарҳол алмаштирган бўлардим, чунки у дастлабки 45 дақиқада ҳеч нарса қилмади», деди собиқ ҳужумчи. Қизиғи шундаки, немис мутахассиси ҳам айнан шундай йўл тутди ва иккинчи бўлим бошида Мадуеке ўрнига Букайо Сакани майдонга туширди.

Англиянинг ярим финал сари йўли

Гарчи Нони Мадуеке танқидлар остида қолган бўлса-да, Англия терма жамоаси Жуд Беллингемнинг дубли эвазига Норвегияни мағлуб этиб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Энди «уч шерлар» финал йўлида Аргентина терма жамоасига қарши баҳс олиб боришади. Бироқ, Сакага муносиб ўринбосар топиш масаласи Тухел учун жиддий бошоғриғи бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу танқидлар қизиқарли мавзу бўлиши табиий. Чунки Мадуеке каби ёш иқтидорларнинг йирик турнирлардаги барқарорсизлиги кўп ҳолларда жамоанинг умумий натижасига таъсир ўтказади. Ибрагимовичнинг бундай «шафқатсиз» чиқишлари эса футбол оламида ҳар доим катта резонанс келтириб чиқаради.

Златан ИбрагимовичАнглияНони МадуекеЖаҳон ЧемпионатиТомас Тухел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед трансфер бозорида нима учун йирик номлардан қочмоқда?Манчестер Юнайтед трансфер бозорида нима учун йирик номлардан қочмоқда?Бугун, 17:12Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиБугун, 16:56Месси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиМесси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиБугун, 16:32«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақида«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақидаБугун, 16:28Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»Бугун, 16:17Жуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиЖуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди