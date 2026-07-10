Клоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлди

·0·Спорт
Клоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлди

Германия футбол иттифоқи Юрген Клоппни миллий жамоа бош мураббийлигига олиб келиш учун жиддий қадам ташлагани хабар қилинмоқда.

Bild маълумотига кўра, DFB 59 ёшли мутахассисга йиллик маоши 7 миллион евро бўлган тўрт йиллик шартнома таклиф этган. Бу рақам аввал Германия термасини бошқарган Юлиан Нагельсманн даромадидан юқорироқ экани айтилмоқда.

Клоппга тўрт йиллик шартнома таклиф қилинди

Манбага кўра, Германия футбол иттифоқи Клопп билан узоқ муддатли лойиҳа қуришни истамоқда.

Таклиф қилинаётган шартнома тўрт йилга мўлжалланган. Бу эса DFB Германия термасида навбатдаги босқични тажрибали ва харизматик мутахассис билан бошлаш ниятида эканини кўрсатади.

Йиллик маош — 7 миллион евро

Bild хабарида Клоппга таклиф этилаётган йиллик маош 7 миллион евро экани қайд этилган.

ОАВда аввалроқ Юлиан Нагельсманн Германия миллий жамоаси бош мураббийи сифатида йилига 4–6 миллион евро атрофида маош олгани ёзилган эди.

Шу жиҳатдан, Клопп учун тайёрланган таклиф Германия футбол иттифоқи бу номзодга қанчалик жиддий қараётганини англатади.

Нагельсманн билан шартнома бекор қилинган

3 июль куни Германия футбол иттифоқи Юлиан Нагельсманн билан шартнома муддатидан олдин бекор қилинганини эълон қилган эди.

Шундан сўнг DFB Клопп билан музокара ўтказиш нияти борлигини маълум қилди. Энди эса бу қизиқиш аниқ молиявий таклиф даражасига чиққан кўринмоқда.

Red Bull билан боғлиқ ҳолат ҳам бор

2025 йилдан бошлаб Юрген Клопп Red Bull компаниясида халқаро алоқалар бўйича директор лавозимида фаолият юритиши кутилмоқда.

Унинг ушбу тузилма билан шартномаси 2029 йил охиригача мўлжаллангани айтилмоқда. Шу боис Германия термаси варианти Клоппнинг келажак режаларига қандай таъсир қилиши ҳозирча очиқ савол бўлиб турибди.

«Ливерпуль»даги даврдан кейин янги чақириқ

Клопп Red Bull корпорациясига қўшилишидан олдин 2015 йилдан 2024 йилгача «Ливерпуль»ни бошқарган.

Англия клубидаги муваффақиятли давридан кейин унинг номи Германия миллий жамоаси билан кўп бор боғланган. Энди эса DFB томонидан таклиф қилинган шартнома бу эҳтимолни янада кучайтирмоқда.

Германия футболи янги бош мураббий қидираётган бир пайтда, асосий савол шундай қолмоқда: Клопп клуб футболидаги давридан кейин миллий жамоа лойиҳасини қабул қиладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия посбони «Сити»га яқинлашди: Ҳоланд билан бирлашиш эҳтимоли борНорвегия посбони «Сити»га яқинлашди: Ҳоланд билан бирлашиш эҳтимоли борБугун, 09:21ЖЧ-2026 кашфиётлари рўйхати тузилди: унда ўзбек футболчиси ҳам борЖЧ-2026 кашфиётлари рўйхати тузилди: унда ўзбек футболчиси ҳам борБугун, 09:13Мбаппе Марокашга қарши ўйинда яна ўзини кўрсатди: Франция яримфиналда!Мбаппе Марокашга қарши ўйинда яна ўзини кўрсатди: Франция яримфиналда!Бугун, 09:10Килиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиКилиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиБугун, 03:11Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 03:04Франция Марокашни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олдиФранция Марокашни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олдиБугун, 03:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди