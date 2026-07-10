Клоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлди
Германия футбол иттифоқи Юрген Клоппни миллий жамоа бош мураббийлигига олиб келиш учун жиддий қадам ташлагани хабар қилинмоқда.
Bild маълумотига кўра, DFB 59 ёшли мутахассисга йиллик маоши 7 миллион евро бўлган тўрт йиллик шартнома таклиф этган. Бу рақам аввал Германия термасини бошқарган Юлиан Нагельсманн даромадидан юқорироқ экани айтилмоқда.
Клоппга тўрт йиллик шартнома таклиф қилинди
Манбага кўра, Германия футбол иттифоқи Клопп билан узоқ муддатли лойиҳа қуришни истамоқда.
Таклиф қилинаётган шартнома тўрт йилга мўлжалланган. Бу эса DFB Германия термасида навбатдаги босқични тажрибали ва харизматик мутахассис билан бошлаш ниятида эканини кўрсатади.
Йиллик маош — 7 миллион евро
Bild хабарида Клоппга таклиф этилаётган йиллик маош 7 миллион евро экани қайд этилган.
ОАВда аввалроқ Юлиан Нагельсманн Германия миллий жамоаси бош мураббийи сифатида йилига 4–6 миллион евро атрофида маош олгани ёзилган эди.
Шу жиҳатдан, Клопп учун тайёрланган таклиф Германия футбол иттифоқи бу номзодга қанчалик жиддий қараётганини англатади.
Нагельсманн билан шартнома бекор қилинган
3 июль куни Германия футбол иттифоқи Юлиан Нагельсманн билан шартнома муддатидан олдин бекор қилинганини эълон қилган эди.
Шундан сўнг DFB Клопп билан музокара ўтказиш нияти борлигини маълум қилди. Энди эса бу қизиқиш аниқ молиявий таклиф даражасига чиққан кўринмоқда.
Red Bull билан боғлиқ ҳолат ҳам бор
2025 йилдан бошлаб Юрген Клопп Red Bull компаниясида халқаро алоқалар бўйича директор лавозимида фаолият юритиши кутилмоқда.
Унинг ушбу тузилма билан шартномаси 2029 йил охиригача мўлжаллангани айтилмоқда. Шу боис Германия термаси варианти Клоппнинг келажак режаларига қандай таъсир қилиши ҳозирча очиқ савол бўлиб турибди.
«Ливерпуль»даги даврдан кейин янги чақириқ
Клопп Red Bull корпорациясига қўшилишидан олдин 2015 йилдан 2024 йилгача «Ливерпуль»ни бошқарган.
Англия клубидаги муваффақиятли давридан кейин унинг номи Германия миллий жамоаси билан кўп бор боғланган. Энди эса DFB томонидан таклиф қилинган шартнома бу эҳтимолни янада кучайтирмоқда.
Германия футболи янги бош мураббий қидираётган бир пайтда, асосий савол шундай қолмоқда: Клопп клуб футболидаги давридан кейин миллий жамоа лойиҳасини қабул қиладими?
…